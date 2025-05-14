Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174607
ИКТ 13592
Организации 10617
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25535
Персоны 74887
География 2837
Статьи 1515
Пресса 1213
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2625
Мероприятия 850

Харитонов Сергей


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 На платформе «СЛМетрикс» от «Академии Softline» стала доступна сертификация специалистов по работе с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor 1
03.09.2024 Система управления привилегированным доступом Space совместима с Multifactor 1
03.06.2015 Большие данные увеличат прибыль ритейлера на 10% 2
15.01.2015 Сергей Харитонов - Вовлеченность внешних специалистов во внутренние бизнес-процессы будет расти 1
07.08.2014 Сергей Харитонов - Мы выбираем телеком-провайдера, исходя из соотношения «цена-качество» 1
12.03.2014 «Связной»: Затраты на миграцию незначительны 1
07.07.2009 «Синтерра» провела годовое общее собрание акционеров 1
15.05.2009 «Техносерв» приобрел поволжского интегратора 1
04.07.2008 Акционеры «Синтерры» избрали новый совет директоров 1
14.05.1999 В майский выпуск 1С:ИТС включена версия книги Сергея Харитонова "Компьютерная бухгалтерия 7.5: Азбука бухгалтера" 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Харитонов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 2
МегаФон 9219 1
Dell EMC 5049 1
Cisco Systems 5150 1
Amazon Inc - Amazon.com 3042 1
Microsoft Corporation 24823 1
Oracle Corporation 6756 1
ZyXEL Communications 299 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
D-Link - Д-Линк Трейд 372 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Flocktory - Флоктори 23 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 151 1
8441 1
Multifactor - Мультифактор 47 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 927 1
InfoWatch - Инфовотч 1039 1
Связной ГК 1373 4
ПСБ - Промсвязьбанк 870 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 1
Нортгаз 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8280 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21063 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11349 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 895 1
DevOps - Development и Operations 931 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14080 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 413 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 818 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 957 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 313 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7307 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1856 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4495 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1303 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7786 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2223 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7039 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24650 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16332 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10380 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11484 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12382 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3678 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12354 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 94 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2221 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14001 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 825 1
Microsoft Windows XP 2408 1
Apache Hadoop 437 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2316 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 595 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 1
Microsoft Windows 15878 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 46 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 1
1С:Налогоплательщик 5 1
Softline Education - СЛМетрикс ИТ-сертификация 5 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 193 1
Слизень Виталий 242 2
Ананьев Алексей 110 2
Акопьян Артур 26 2
Мангула Игорь 2 2
Корнеев Сергей 84 1
Васильев Евгений 122 1
Орленко Михаил 10 1
Соловьев Юрий 31 1
Соловьев Андрей 5 1
Валиотти Николай 9 1
Терехов Марк 1 1
Наумов Борис 2 1
Хохряков Павел 3 1
Добрынин Сергей 5 1
Колесников Геннадий 2 1
Свечникова Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 1
Казахстан - Республика 5631 1
Европа 24368 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2738 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 486 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2559 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3350 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1503 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 330 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 732 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1362 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 958 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5576 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3231 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2984 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7627 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6154 1
Аудит - аудиторский услуги 2798 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16665 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6088 1
Энергетика - Energy - Energetically 5213 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 971 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1420 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3598 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1168 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2804 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 195 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5908 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4229 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 198 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153