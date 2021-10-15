Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ананьев Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 88, упоминаний - 316
Ананьев Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ананьев Дмитрий 53 31
|Волошкина Татьяна 8 8
|Жупанов Андрей 8 8
|Иодко Алексей 9 8
|Мамакин Владимир 8 8
|Иванов Дмитрий 42 7
|Афанасьев Александр 20 7
|Шаталов Владимир 12 7
|Козеренко Евгений 9 7
|Иванов Алексей 76 7
|Копейкин Алексей 14 6
|Баранов Сергей 18 3
|Булгаков Кирилл 40 3
|Энфиаджян Рубен 21 2
|Ананьев Николай 2 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Руднев Александр 4 2
|Никитин Евгений 10 2
|Борзов Тимофей 2 2
|Кузнецов Дмитрий 40 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Васин Василий 17 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Архарова Татьяна 3 2
|Волков Владимир 44 2
|Карелин Александр 4 2
|Горький Максим 3 2
|Ананьева Дарья 2 2
|Трошенков Дмитрий 5 2
|Закрепин Евгений 45 2
|Моисеева Светлана 2 2
|Соколов Алексей 121 2
|Егоров Александр 48 2
|Ершов Андрей 45 2
|Янкин Константин 7 2
|Кисляков Евгений 83 1
|Сайдашев Рафаэль 1 1
|Шагал Марк 1 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Зайцев Василий 2 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 21
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|CNews Analytics 1990 1
|comScore 225 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763539, в очереди разбора - 667226.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763539, в очереди разбора - 667226.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru