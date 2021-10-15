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Ананьев Алексей


15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1
08.10.2021 Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO 2
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 2
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде 1
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 4
21.04.2021 «Техносерва» больше нет 7
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 3
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро 7
08.10.2020 ДИТ Москвы наказал на 100 миллионов компанию, связанную с гонимым основателем «Техносерва» 3
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео 13
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР 11
09.04.2020 ВТБ продает «Техносерв». В деле замешана таинственная компания 2
07.04.2020 Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда 7
13.03.2020 «Техносерв» возродился и перестал быть интегратором для госсектора 6
13.02.2020 «Техносерв» тихо выбрался из банкротства и получил многомиллионные госконтракты 5
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 1
15.10.2019 Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн» 7
10.10.2019 Осажденный со всех сторон «Техносерв» создал новые юрлица и получил 700-миллионный господряд 6
11.09.2019 Основатели «Техносерва» заочно арестованы 7
09.09.2019 Основателя и экс-главу «Техносерва» объявили в международный розыск 12
26.08.2019 Загнанный в угол «Техносерв» обязали расстаться с 800 миллионами 6
20.08.2019 Уволен замглавы Пенсионного фонда, получивший миллионную взятку от «Техносерва» 1
13.08.2019 Началось банкротство «Техносерва» 9
02.08.2019 Промсвязьбанк отсудил у основателей «Техносерва» 3 миллиарда 6
26.07.2019 Алексей Ананьев за 1000 евро продал контроль над «Техносервом» 12
12.07.2019 Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда 7
11.07.2019 «Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию 10
04.06.2019 Музей основателя «Техносерва» закрыли из-за ареста картин по решению суда 8
31.05.2019 Суд арестовал квартиры, машины, самолеты и картины основателей «Техносерва» на огромную сумму 8
29.03.2019 «Техносерв» банкротят 6
05.03.2019 Промсвязьбанк отсудил у основателей «Техносерва» более 70 миллиардов 1
07.02.2019 Государство требует 3 с лишним миллиарда с основателей «Техносерва», изгнанных из компании 4
21.12.2018 Государство требует колоссальную сумму от основателей «Техносерв», изгнанных из компании 10
20.12.2018 Основатель и гендиректор «Техносерва» отстранен от должности 11
04.12.2018 Как повышение НДС скажется на ИТ-отрасли? Мнение поставщиков и заказчиков ИТ 1
22.10.2018 В руководство «Техносерва» высадился десант сотрудников ВТБ и ВЭБ 1
22.10.2018 Новый совет директоров «Техносерва» утвердил состав правления 2
05.06.2018 «Техносерв» продал «Мегафону» интегратора «безопасных городов» 1
05.06.2018 ВТБ купил 40% «Техносерва» 4
05.06.2018 ВТБ приобрел 40% ИТ-группы «Техносерв» 1

Публикаций - 88, упоминаний - 316

Ананьев Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 42
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 26
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 9
RedSys - РедСис 67 8
ТС-центр 6 6
Рексофт - Reksoft 201 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
Microsoft Corporation 11095 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 4
Синтерра - Synterra 565 3
ТС-холдинг 3 3
SAP SE 3215 3
Восход ФГБУ НИИ 365 2
HP Inc. 2914 2
3748 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 5 2
Verysell - Верисел 91 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
ТСК ООО 4 2
Ngenix 42 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 1
Google LLC 7154 1
Микротест 177 1
АйТи 752 1
Ростелеком Связьинвест 697 1
New Frontier Solutions Gmbh - Нью фронтьер солюшнз гмбх 3 1
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 9 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 37 1
Agora - Агора - Агора ресорсез 5 1
Магелан - Magelan 3 1
Питерская группа связистов 114 1
МегаФон Цифровые Бизнес Решения 2 1
ТС цифровые технологии 1 1
Violin Systems - Violin Memory 22 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Rambler Media 71 1
ТТК Урал 6 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 29
ПромСвязьКапитал 61 23
Возрождение - Коммерческий банк 99 17
Promsvyaz Capital B.V. 10 10
Сибэнергомаш УК 7 6
ТС-инжиниринг 6 6
МСП Факторинг 10 5
Национальный банк Траст 96 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
Fintailor Investments Limited 4 4
Peters International 4 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
Anavoya Holdings Limited 3 3
Ризус-проект ООО 3 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
ПСБ менеджмент 2 2
Открытие ФК 538 2
Связь-банк 78 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Прэктис капитал 2 2
Subaru - Субару Мотор 24 1
Право.ру 5 1
МБА-Москва Банк 7 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
СлавПромБанк - Славянский Промышленный банк 1 1
АвтоВАЗ 119 1
Бинбанк 184 1
ВТБ Лизинг 34 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Газпром нефть 382 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 20
Арбитражный суд города Москвы 339 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 13
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 8
Басманный районный суд города Москвы 47 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 4
Безопасный город 347 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
E2E - End-to-End - Сквозное шифрование 12 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 3
ВТБ Мультикарта 147 2
GM Cadillac Escalade 5 2
Bombardier Challenger 2 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Дептранс Москвы ЦОД 3 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Magenta Maxoptra 5 1
IBM Power9 21 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
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Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 61 2
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
Русский язык 983 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Ведомости 259 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РИА Новости 654 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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