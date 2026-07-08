Индексная книга (каталог) CNews*
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Демин Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 21
Демин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1040 10
|Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 705 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1345 1
|Autodesk AutoCAD 375 1
|Autodesk BIM 360 22 1
|Мельников Максим 39 8
|Осипов Сергей 43 4
|Григорьев Дмитрий 33 3
|Таврин Иван 120 3
|Ананьев Алексей 110 3
|Ликянов Михаил 1 1
|Кузнецов Виктор 15 1
|Корнвейц Александр 1 1
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 1
|Бочаров Михаил 25 1
|Викторов Михаил 6 1
|Прасс Павел 26 1
|Шрейдер Антон 4 1
|Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 1
|Борисова Екатерина 1 1
|Зеленский Евгений 1 1
|Попандопуло Валерий 2 1
|Усков Евгений 2 1
|Хорошев Роман 2 1
|Табунщиков Александр 1 1
|Евтушенков Владимир 216 1
|Чачава Александр 124 1
|Сергиенко Дмитрий 35 1
|Гольцов Александр 84 1
|Евтушенков Феликс 29 1
|Дворянский Александр 22 1
|Потанин Владимир 90 1
|Алекперов Вагит 44 1
|Астапенко Сергей 2 1
|Байбарицкий Александр 1 1
|Дорокин Евгений 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 4
|Ведомости 1441 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2360 1
|Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.