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Демин Дмитрий

СОБЫТИЯ


08.07.2026 «Циан» выкупит собственные акции, потому что они слишком мало стоят 1
29.10.2025 Акционерам ЦИАН выплатят специальные дивиденды на сумму 7,5 миллиардов 2
23.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных интернет-компаний в России 1
02.04.2025 ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций 1
07.02.2025 Акционерам ЦИАН дали шанс не вылететь с биржи 1
31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 2
15.07.2024 AutoCAD нагло лишил российские компании доступа к их собственным проектам. Решения пока нет 1
23.04.2024 ЦИАН возвращается в Россию через Сешельйские острова 1
06.04.2023 Шифровальщики, APT и Layer 7: в Sitronics Group рассказали о трендовых методах защиты инфраструктуры предприятий от кибератак 1
14.02.2023 Goldman Sachs продал акции ЦИАН таинственному покупателю 1
12.09.2022 Подполковник ФСБ признался в краже 187 миллионов у хакера 3
21.01.2022 Стали известны подробности кредитования «Циана» и того, на что зарубежный банк закрывает глаза 1
09.11.2021 Кто и сколько заработал на IPO ЦИАН 1
29.10.2021 Как ЦИАН потратил 1,8 миллиарда на поглощение конкурента 1
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1
04.04.2011 РДТЕХ провел аудит баз данных типового распределительного центра X5 Retail Group N.V. 1
09.04.2007 Merlion расширяет портфель решений HP 1

Публикаций - 17, упоминаний - 21

Демин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

MPOC Technologies 5 5
ЦИАН - ЦИАН Технолоджи - ЦИАН Технологии - Cian Technologies - Cian Technology 10 5
ЦИАН - Деловой Мир Онлайн - DMIR 12 4
МегаФон 10643 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1908 2
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 31 1
IBM - Sequent Computer Systems 24 1
JetLend - ДжетЛенд - краудлендинговая платформа 4 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
Yandex - Яндекс 9122 1
Microsoft Corporation 25709 1
HP Inc. 5874 1
Oracle Corporation 7061 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 120 1
Autodesk 639 1
VK - Mail.ru Group 3593 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 973 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4894 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 994 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 506 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 474 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1456 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Google LLC 12619 1
ЦИАН - Практика Успеха 10 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
ЦИАН - CIAN 189 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1972 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1881 9
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1215 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 5
Joox 4 4
Mimons Investments 5 3
Broomfield International 13 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2787 3
ПромСвязьКапитал 85 3
Fastrunner Investments 3 2
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 10 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1500 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 297 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Twiga - Твига - Твига Диджитал Перформанс 5 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 118 1
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 1
Central Properties - PARUS Asset Management - Парус Управление Активами 2 1
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 11 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Catalytic People 10 1
Otaga 1 1
Финансовая платформа 3 1
Газпром ПАО 1483 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 119 1
Альфа-Банк 1966 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1606 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1865 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 167 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5606 2
Районные суды РФ 196 1
Судебная власть - Judicial power 2478 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3176 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33222 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10579 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34480 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64399 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5475 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14153 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18239 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1374 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15992 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1117 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 534 1
Оповещение и уведомление - Notification 5826 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 751 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1581 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2959 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12988 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17993 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12761 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1047 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3788 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15373 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16926 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 907 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5715 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 563 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13525 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25300 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3344 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6876 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3212 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6189 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5819 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24200 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4357 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1570 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1300 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 424 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6196 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1040 10
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 705 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1345 1
Autodesk AutoCAD 375 1
Autodesk BIM 360 22 1
Мельников Максим 39 8
Осипов Сергей 43 4
Григорьев Дмитрий 33 3
Таврин Иван 120 3
Ананьев Алексей 110 3
Ликянов Михаил 1 1
Кузнецов Виктор 15 1
Корнвейц Александр 1 1
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 1
Бочаров Михаил 25 1
Викторов Михаил 6 1
Прасс Павел 26 1
Шрейдер Антон 4 1
Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 1
Борисова Екатерина 1 1
Зеленский Евгений 1 1
Попандопуло Валерий 2 1
Усков Евгений 2 1
Хорошев Роман 2 1
Табунщиков Александр 1 1
Евтушенков Владимир 216 1
Чачава Александр 124 1
Сергиенко Дмитрий 35 1
Гольцов Александр 84 1
Евтушенков Феликс 29 1
Дворянский Александр 22 1
Потанин Владимир 90 1
Алекперов Вагит 44 1
Астапенко Сергей 2 1
Байбарицкий Александр 1 1
Дорокин Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164900 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54500 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47349 6
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 66 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1462 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3319 2
США - Нью-Йорк 3175 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2812 2
Кипр - Республика 635 2
Казахстан - Республика 6007 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8503 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3444 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1078 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 71 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1268 1
Россия - ПФО - Самарская область 1555 1
Украина 7908 1
Нидерланды 3725 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53094 11
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2123 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5565 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6663 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8033 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18037 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2383 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7019 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6604 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1825 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2852 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8172 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3962 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5080 2
Опцион 108 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2732 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3820 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33454 1
Аренда 2664 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1836 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1883 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 672 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 379 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 863 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
Федеральный закон 39-ФЗ - О рынке ценных бумаг 23 1
Финансовый сектор - Кредитование - Рефинансирование 162 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 374 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3137 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3935 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6674 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4571 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27083 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9086 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1312 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 203 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 144 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57250 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4783 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 4
Ведомости 1441 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2360 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8557 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3927 1
Frost & Sullivan 207 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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