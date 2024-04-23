ЦИАН возвращается в Россию через Сешельйские острова

ЦИАН намерен осуществить редомиляцию в Россию. Для этого акционеры сервиса, чьи акции не находятся в свободном обращении, создали на Сейшельских островах компанию Cian Technologies, которая получила 70% в ЦИАН.

Реструктуризация ЦИАН

Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН объявил о намерении провести корпоративную реструктуризацию. Новая компания, зарегистрированная на Сейшельских островах Cain Technology, получила около 70% в кипрской Cian plc, являющейся головной структурой ЦИАН.

Cian Technology принадлежит акционерам ЦИАН, «чьи акции не находятся в публичном обращении». Они обменяли принадлежавшие им ценные бумаги ЦИАН на акции Cian Technologies. Их имена не раскрываются.

Далее Cian Technologies осуществит редомиляцию в Россию и станет публичной компаний с листиком на Московской бирже. Затем Cian Technologies сделает публичную оферты остальным акционерам ЦИАН, после чего начнутся торги акциями Cain Technologies. Оферта будет сделана на тех же коммерческих условиях, на которых проводился обмен акций ЦИАН вышеупомянутыми акционерами.

ЦИАН объявил о предстоящей редомиляцию в Россию

Объявленный план является предварительным, подчеркивают в ЦИАН, и зависят от ряда предварительных условий. Решение о редомиляции в Россию было вызвано прекращением листика акций ЦИАН на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и тем факты, что все доходы ЦИАН поступают из России.

Как ЦИАН выходил и уходил с американской биржи

ЦИАН провела IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской и Московской биржах в конце 2021 г.

Весной 2022 г. NYSE приостановила торги акциями ЦИАН. В 2023 г. администрация NYSE приняла решение о делистинге ЦИАН с биржи. Такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, чьи акции котировались на зарубежных площадках.

Акционеры ЦИАН

В начале 2022 г. фонд «Эльбрус Капитал» владел 45,1% акций ЦИАН, американский банк Goldman Sachs - 10,3% акций. Еще 8% были у основателя проекта Дмитрия Демина. В 2022 г. Goldman Sachs объявил об уходе из России. Помимо ЦИАН, банк также владел крупной долей в рекрутинговом сервисе HeadHunter, где другим совладельцем тоже был фонд «Эльбрус Капитал».

В 2023 г. стало известно о выходе Goldman Sachs из капитала ЦИАН. В то же время владельцем 9,4% акций стал ранее неизвестный оффшор с Сейшельских островов Broomfield Internatioanl. Возможно, он и выкупил долю Goldman Sachs в проекте.

По данным РБК, доля Goldman Sachs была продана топ-менеджерам банка - управляющему директору Европейской специальной ситуационной группы банка Максиму Климову и управляющему директору банка в России Антону Шрейдеру.

Финансовые показатели работы ЦИАН

По итогам 2022 г. выручка ЦИАН составила 8,3 млрд руб., операционная прибыль - 745 млн руб., чистая прибыль - 480 млн руб. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизация) составил 1,67 млн руб.

При этом по итогам 2021 г. ЦИАН при выручке 6 млрд руб. показал чистый убыток в размере 2,857 млрд руб.