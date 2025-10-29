Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЦИАН ЦИАН Технолоджи ЦИАН Технологии Cian Technologies Cian Technology
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
ЦИАН и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Russia - Гугл Россия 188 1
|Google LLC 12171 1
|ЦИАН - Практика Успеха 10 1
|Демин Дмитрий 16 4
|Мельников Максим 37 3
|Крюков Дмитрий 38 3
|Григорьев Дмитрий 27 2
|Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 1
|Зеленский Евгений 1 1
|Попандопуло Валерий 2 1
|Климов Максим 5 1
|Шрейдер Антон 4 1
|Сергиенко Дмитрий 30 1
|Макаров Алексей 67 1
|Антипов Дмитрий 8 1
|Новиков Алексей 64 1
|Верхошинский Владимир 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11388 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396465, в очереди разбора - 732126.
Создано именных указателей - 185028.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.