ЦИАН ЦИАН Технолоджи ЦИАН Технологии Cian Technologies Cian Technology


СОБЫТИЯ

29.10.2025 Акционерам ЦИАН выплатят специальные дивиденды на сумму 7,5 миллиардов 1
02.04.2025 ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций 3
07.02.2025 Акционерам ЦИАН дали шанс не вылететь с биржи 3
31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 4
27.08.2024 Группа «Циан» представила обновленную информацию о редомициляции Cian Technology 2
23.04.2024 ЦИАН возвращается в Россию через Сешельйские острова 2
22.04.2024 Группа «Циан» объявляет о планах корпоративной реструктуризации 2

Google Russia - Гугл Россия 188 1
Google LLC 12171 1
ЦИАН - Практика Успеха 10 1
ЦИАН - CIAN 158 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1964 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1771 5
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 586 4
Broomfield International 13 2
Central Properties - PARUS Asset Management - Парус Управление Активами 2 1
Twiga - Твига - Твига Диджитал Перформанс 4 1
Mimons Investments 5 1
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation 20 1
Fastrunner Investments 3 1
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 10 1
Альфа-Банк 1850 1
MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions 12 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2742 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72052 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11273 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 981 4
Демин Дмитрий 16 4
Мельников Максим 37 3
Крюков Дмитрий 38 3
Григорьев Дмитрий 27 2
Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 1
Зеленский Евгений 1 1
Попандопуло Валерий 2 1
Климов Максим 5 1
Шрейдер Антон 4 1
Сергиенко Дмитрий 30 1
Макаров Алексей 67 1
Антипов Дмитрий 8 1
Новиков Алексей 64 1
Верхошинский Владимир 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 155135 6
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 63 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53273 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1380 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45378 2
Кипр - Республика 578 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8017 1
США - Нью-Йорк 3144 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4074 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2325 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5245 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50830 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7747 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2049 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1695 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6466 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5995 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2668 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1201 2
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 186 2
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 277 2
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 130 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 316 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 355 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8284 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7218 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11388 1
