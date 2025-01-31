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Индексная книга (каталог) CNews*
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Fastrunner Investments



31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
21.01.2022 Стали известны подробности кредитования «Циана» и того, на что зарубежный банк закрывает глаза 1
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Fastrunner Investments и организации, системы, технологии, персоны:

Деловой Мир Онлайн 10 2
MPOC Technologies 5 2
IBM - Sequent Computer Systems 23 1
МегаФон 8861 1
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 9 2
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 48 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1951 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Mimons Investments 5 2
ЦИАН - CIAN 133 2
Joox 4 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 578 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2727 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1633 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4129 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1048 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2246 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
Демин Дмитрий 12 2
Осипов Сергей 42 2
Таврин Иван 117 1
Ананьев Алексей 110 1
Мельников Максим 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2460 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4811 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1955 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7498 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24140 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6138 1
Аренда 2426 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6710 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1180 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1622 1
Кредитование - Рефинансирование 141 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4661 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6925 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Frost & Sullivan 203 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167327.
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