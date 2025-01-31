Fastrunner Investments
Fastrunner Investments и организации, системы, технологии, персоны:
|Деловой Мир Онлайн 10 2
|MPOC Technologies 5 2
|IBM - Sequent Computer Systems 23 1
|МегаФон 8861 1
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 2
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 1
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 2
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
|Демин Дмитрий 12 2
|Осипов Сергей 42 2
|Таврин Иван 117 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Мельников Максим 32 1
|Frost & Sullivan 203 1
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