Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сергиенко Дмитрий
СОБЫТИЯ
Сергиенко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 255 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
|Попов Андрей 115 4
|Федечкин Сергей 20 4
|Картышев Алексей 6 4
|Савлаев Тамерлан 5 4
|Аксаков Анатолий 161 4
|Прохорова Алла 65 4
|Чаркин Евгений 314 4
|Глазков Александр 150 4
|Дьяченко Валерий 96 4
|Абакумов Евгений 224 4
|Садовенко Илья 65 4
|Белоусов Максим 109 4
|Шипов Савва 102 4
|Сотин Денис 216 4
|Семенихин Игорь 56 4
|Гришина Дарья 16 4
|Чикунов Андрей 17 4
|Рыбаков Александр 35 4
|Балякин Андрей 17 4
|Мольский Александр 15 3
|Фомичев Олег 139 3
|Гимранов Ринат 126 3
|Трапезин Владимир 30 3
|Козырев Алексей 326 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Хасин Михаил 27 3
|Сахаров Александр 90 3
|Волков Никита 80 3
|Сорокоумов Александр 19 3
|Емельченков Сергей 141 3
|Савинский Илья 5 3
|Якушенкова Ирина 4 3
|Гордиенко Ростислав 28 3
|Жуков Михаил 39 3
|Демидов Сергей 129 3
|Трофимова Людмила 50 3
|Шадаев Максут 1163 3
|Богданов Кирилл 112 3
|Пегасов Сергей 55 3
|Бойко Елена 152 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11461 1
|РИА Новости 1006 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2234 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424795, в очереди разбора - 726929.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.