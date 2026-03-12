Разделы

Сергиенко Дмитрий


СОБЫТИЯ


12.03.2026 HeadHunter снизила прибыль из-за макроэкономической ситуации 1
25.11.2025 HeadHunter запускает ИИ-ассистента для рекрутеров 1
19.11.2025 Почти 235 тыс. соискателей из регионов прошли оценку ИТ-компетенций 1
08.10.2025 Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России 1
03.10.2025 HeadHunter анонсировал запуск ИИ-ассистента для рекрутеров 1
11.09.2025 В России острый дефицит опытных программистов, кругом одни джуны. Работодатели зверствуют и требуют навыков, которых у них нет 1
11.09.2025 Соискатели-программисты не успевают за требованиями, которые предъявляют к ним работодатели 1
15.08.2025 HeadHunter объявил финансовые результаты за II квартал 2025 года 1
03.06.2025 «Ред Софт» и HeadHunter договорились о сотрудничестве 1
31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
26.12.2024 «Сетка» выявила отрасли с самыми высокооплачиваемыми руководителями в 2024 году 1
24.06.2024 «Сибирская Сервисная Компания» внедрила систему аналитической отчётности «КОРУС Консалтинг» 1
20.06.2024 Новая социальная сеть от hh.ru «Сетка» открывает доступ всем пользователям 1
09.02.2024 Умер президент HeadHunter, 15 лет руководивший компанией 1
27.01.2023 У HeadHunter появился собственный президент 1
26.01.2023 HeadHunter объявляет о назначении Дмитрия Сергиенкова генеральным директором 1
18.07.2022 HeadHunter инвестировал в сервис HRlink и стал миноритарным акционером 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
29.05.2020 Российские власти хотят создать приложение для слежки за мигрантами 1
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1
09.07.2019 CNews AWARDS 2019: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
16.05.2019 «Крок» перевел заводы «Локотеха» на «1С:ERP управление предприятием 2» 1
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 1
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 1
23.11.2018 Как большие данные завоевывают огромные рынки 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
21.09.2012 В IT Energy — новый генеральный директор 1
21.11.2008 В Москве состоялся SAS Forum Russia 2008 1
13.12.2007 SAP поможет «Волжской ТГК» управлять финансово-хозяйственной деятельностью 1
04.06.2007 "Открытые Технологии" и "Волжская ТГК" создали центр обработки данных 1
03.11.2006 SAP определилась с проектами года в России 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Сергиенко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

