HeadHunter анонсировал запуск ИИ-ассистента для рекрутеров

HeadHunter планирует вывести на рынок собственного ИИ-ассистента для автоматизации подбора персонала. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

«Технологии нужны не для того, чтобы сделать человека эффективнее, они нужны для того, чтобы упростить ему жизнь. А вот человек уже определяет, насколько ассистент будет эффективен, и полностью контролирует его работу на всех ключевых этапах», — сказал генеральный директор компании Дмитрий Сергиенков. Он также отметил, что «главный атрибут технологичности для людей — простота».

По словам Сергиенкова, задача GenAI-решений, которые внедряет HeadHunter — снять с рекрутера рутину и вернуть ему время для общения с людьми. В качестве иллюстрации текущей ситуации CEO hh.ru привел данные о том, что линейные сотрудники тратят лишь около 5% своего рабочего времени на задачи, которые приносят им удовольствие, а административная работа отнимает порядка 60% времени специалистов в HR.

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR
Цифровизация

Комплексный цифровой помощник возьмет на себя рутинные HR-задачи на этапе найма. Ключевые функции, которые легли в основу ИИ-ассистента, более двух лет тестировались на hh.ru и доказали свою эффективность — нейрогенерация текста вакансий: позволяет создавать описание вакансии менее, чем за 3 минуты, и получать свыше 90% положительного фидбэка от пользователей; нейроприглашения: позволяет на 40% нарастить количество откликов на вакансию.

Сокращение рутинных задач в рекрутинге позволит уделять больше времени на качественный найм. Это принципиально важно в условиях волатильного рынка труда, дефицита специалистов и сложной демографии. Так, согласно докладу Счетной палаты России об исполнении федерального бюджета за январь–июнь, количество вакансий в стране превысило количество официальных безработных.

