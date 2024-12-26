«Сетка» выявила отрасли с самыми высокооплачиваемыми руководителями в 2024 году

ИТ-отрасль вошла в тройку самых высокооплачиваемых отраслей для руководителей среднего и высшего звена на российском рынке труда в 2024 г., выяснили социальная сеть для нетворкинга «Сетка» и hh.ru. Медианная зарплата топов и лидов в ИТ в январе-ноябре 2024 г. выросла на 6% год к году и составила 153 тыс. руб. — на 20% выше среднерыночной зарплаты управленцев. Больше предлагали только менеджерам в компаниях в сфере услуг для бизнеса (177 тыс. руб. — на 38% выше, чем в среднем по рынку). На третьем месте финансовый сектор (150 тыс. руб. — выше среднерыночных на 17%).

В топ-5 отраслей по уровню медианных зарплат для управленцев среднего и высшего звена также вошли автомобильная отрасль (149,5 тыс. — на 17% выше рынка), добывающая и строительная отрасли (по 146 тыс. руб. — на 14% выше рынка), а также нефтегазовая отрасль (141 тыс. руб. — на 10% выше рынка).

Высокая стоимость квалифицированных специалистов обострит проблему кадрового дефицита в ИТ в 2025 г., пришли к выводу аналитики «Сетки», изучив мнения сотрудников отрасли, занимающих руководящие позиции в ведущих российских ИТ-компаниях и ИТ- подразделениях крупных компаний прочих сфер. Ситуацию с поиском осложняют и растущие требования в обе стороны: как со стороны соискателей к компаниям, так и со стороны работодателей к навыкам специалистов по мере автоматизации рынка, говорят пользователи «Сетки» — сотрудники ИТ-компаний.

Кандидаты диктуют условия

По мере усиления кадрового голода рынок квалифицированных «айтишников» (мидлов и сеньоров) стал рынком соискателя. Кандидатам больше не нужно убеждать работодателей в том, что они достойны работать в их компании. Теперь это компании должны доказывать, почему стоит работать именно у них, говорит руководитель клиентской разработки в X5 Tech Андрей Смирнов.

Сотрудники все чаще требуют нормированный график и реалистичные сроки выполнения задач и реже готовы работать в нерабочее время. «Бережное отношение к себе проявляется не только в отказе от переработок, но и в том, что все больше разработчиков обращаются за поддержкой к вспомогательным специалистам — карьерным консультантам и психологам, — в том числе для того, чтобы те помогли им лучше понять себя и научиться устанавливать границы», — сказал Смирнов.

Отдельное внимание соискатели уделяют личности непосредственного руководителя. «Я много общаюсь с мидлами и сеньорами. Почти каждый второй говорит, что компания может быть какой угодно, но он не согласится в ней работать, если не будет верить будущему руководителю. Тимлиды, вы теперь лицо бизнеса: на вас смотрят пристальнее, чем на продукт», — отметил Смирнов.

По его словам, раньше многие были готовы закрывать глаза на манипуляции со стороны руководства и нестабильный рабочий день, если это сопровождалось интересными задачами или высоким доходом. Но теперь даже это не сможет удержать специалиста в токсичном коллективе.

Софт-скиллы на первом месте

В эпоху автоматизации и быстрых изменений на рынке адаптивность, креативность и умение находить общий язык с коллегами становятся ключевыми навыками для менеджеров. «Скорость изменений среды растет. Это могут быть и конкуренты, и новые законы, и изменение пользовательских паттернов. Скорость, с которой менеджер продукта может адаптировать / перестраивать свой продукт, каналы его продвижения — это важнейший востребованный навык, — сказал старший менеджер проектов «Яндекса» Иван Меркурьев. — Важно также умение слушать и договариваться. Слушать и слышать других — это про глубокое понимание своего пользователя, его потребностей и барьеров. Умение договариваться — это про управление ожиданиями стейкхолдеров и поиск оптимальных решений в ежедневной работе».

«Мы разработали матрицы софт-скиллов для всех ключевых ролей. Это помогает оценивать кандидатов и развивать сотрудников. Например, командность и ориентация на результат — важнейшие навыки при работе в растущем бизнесе, когда стандартных алгоритмов работы и решений не существует», — отметила руководитель направления ИТ-рекрутинга СДЭК Ирина Загоскина.

На ориентацию на результат как на одно из ключевых требованиях к управленцам в ИТ обращает внимание и Иван Меркурьев. «Главная задача продакт-менеджера — создавать продукт, который решает реальные задачи пользователей, то есть, обладает ценностью и может конвертировать часть этой ценности в бизнес-значимые результаты (выручку, прибыль и т.д.)», — сказал старший менеджер проектов «Яндекса». В числе прочих ключевых качеств он указал высокий уровень личной ответственности, принятие полной ответственности свой продукт и, как следствие, высокая степень самостоятельности, проактивности, развитые лидерские качества и предпринимательский подход работе.

Ценность предпринимательских навыков

Гендиректор hh.ru Дмитрий Сергиенков называет предпринимательские данные неотъемлемым качеством претендентов на руководящие должности в 2025 г. как в ИТ, так и в других отраслях.

«Речь не столько о предпринимательском опыте, сколько о складе характера и подходе к задачам. Руководитель должен уметь видеть широкую картину и отвечать за конечный бизнес-результат. Предприниматели должны хорошо разбираться во всем критическом пути пользователя и бить туда, где отдача максимальная, — сказал Сергиенков. — Второе качество, неразрывно связанное с первым, — критическое мышление. Способность отличать содержание от формы, идентифицировать ключевые факторы успеха и оценить реальные риски. Красивые презентации и поставленная речь, безусловно, могут помочь привлечь финансирование, но не помогут создать с нуля устойчивый бизнес и качественный продукт».

В цифровом мире очень сложно выстроить границы ответственности между этапами привлечения пользователя, онбордингом в продукте, удержанием и далее по кругу. Это все единый опыт пользователя, проходящий сквозь разные функции компании. И топ-менеджеры должны хорошо понимать этот путь и брать ответственность за конечный бизнес-результат (что-то близкое к прибыли), а не только за свои KPI.

Я обращаю внимание, что ряд топовых ИТ- и финансовых компаний снисходительно относятся к отсутствию либо недостатку предпринимательского опыта у соискателей, а уделяют внимание звучным именам. По двум причинам, изложенным выше, я считаю, что это большая ошибка.

ИИ и Data-driven подход — новая нормальность

На сегодняшний день умение работать с ИИ стало одним из главных навыков, говорит Андрей Смирнов из ْX5. «Мидлы уже не соревнуются в “чистоте кода” — они показывают, насколько эффективно делегируют рутинные задачи ИИ, а свое время тратят на креатив и коммуникации», — поясняет он.

Иван Меркурьев из «Яндекса» отметил наличие существенного недостатка менеджеров продукта, которые могут трансформировать данные в понятные для бизнеса гипотезы и организовать системную работу над быстрой валидацией гипотез и их использовании в разработке продукта.

«Для менеджеров технологически сложных проектов становится особенно важным их технический бэкграунд, — сказал ведущий технический менеджер проектов «Яндекса» Евгений Антонов. — Наличие соответствующего опыта или прошлых позиций, таких как разработчик, тестировщик или системный администратор, может помочь омортнее и продуктивнее влиться в предметную область».