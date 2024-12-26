Меркурьев Иван
|26.12.2024
|«Сетка» выявила отрасли с самыми высокооплачиваемыми руководителями в 2024 году 1
Меркурьев Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
|Антонов Евгений 5 1
|Смирнов Андрей 37 1
|Сергиенко Дмитрий 23 1
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