HeadHunter объявляет о назначении Дмитрия Сергиенкова генеральным директором

HeadHunter Group PLC объявляет о назначении Дмитрия Сергиенкова генеральным директором. Михаил Жуков, возглавлявший HeadHunter с 2008 по 2023 гг., переходит на позицию президента компании и сохранит свое место в Совете директоров. Изменения в составе высшего руководства HeadHunter вступают в силу 1 марта 2023 г. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

Новый генеральный директор HeadHunter – Дмитрий Сергиенков – работает в компании с августа 2017 г. C 2021 г. он занимает должность заместителя генерального директора и отвечает за реализацию ключевых направлений стратегии и продуктовое развитие компании. До этого Дмитрий занимал в HeadHunter должность директора по стратегии и инвестициям, а также лидировал проекты на рынках капитала, в том числе IPO на Nasdaq в 2019 г.

За плечами у Дмитрия Сергиенкова 10 лет опыта в области M&A и сделок на рынках капитала в ведущих инвестиционных банках как в России, так и за рубежом. В HeadHunter он пришел с должности вице-президента инвест-банковского департамента JP Morgan Chase, где он работал с компаниями в секторе телекоммуникаций, медиа и технологий региона EMEA.

Михаил Жуков, руководивший HeadHunter на позиции CEO в течение 15 лет, станет президентом компании. В своей новой роли Михаил Жуков будет активно вовлечен в поддержание и развитие отношений с ключевыми акционерами и госорганами. Также Михаил Жуков будет заниматься управлением рисками, включая информационную безопасность. Как член Совета директоров Михаил Жуков по-прежнему будет участвовать в формировании стратегии, стратегическом управлении, а также осуществлять мониторинг исполнения стратегии.

«Мы высоко ценим многолетний вклад Михаила в эффективное управление компанией, благодаря которому HeadHunter прошел путь от стартапа до публичной ИТ-компании, стал лидером российского интернет-рекрутинга и технологическим флагманом в HR, – сказал Дмитрий Крюков, председатель Совета директоров HeadHunter. – Особо отмечу непревзойденную самоотдачу и талант Михаила в управлении командами, а также в реализации самых амбициозных проектов в разные периоды развития компании. Уверен, что Дмитрий Сергиенков сохранит и приумножит все ценности компании, приобретенные в ходе ее эволюции под руководством Михаила Жукова».

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«За пять лет работы в HeadHunter Дмитрий Сергиенков внес огромный вклад в успех компании и формирование стратегии ее дальнейшего развития, получил уникальный опыт взаимоотношений со стейкхолдерами и клиентами, а также способствовал усилению менеджмента и всей команды HeadHunter – сказал Михаил Жуков. – Я уверен, что Дмитрий – правильный лидер для компании, обладающий всеми необходимыми качествами, чтобы двигать ее вперед к дальнейшему успеху».

«Для меня это огромная честь и ответственность возглавить одну из самых успешных интернет-компаний России, – сказал Дмитрий Сергиенков. – Я благодарен за предоставленную возможность Совету Директоров и Михаилу, а также всем нашим сотрудникам за огромную поддержку на протяжении этих лет. Мы, как компания, всегда отличались несбиваемым фокусом на достижении наших стратегических целей, а также уникальной корпоративной культурой, позволяющей решать самые амбициозные задачи наших клиентов. Рынок труда в России и мире находится в состоянии фундаментальных перемен, и я убежден, что мы, как один из крупнейших глобальных игроков интернет-рекрутинга, имеем уникальные исходные позиции для реализации всех вытекающих из этого возможностей на новом этапе жизни компании». ***

HeadHunter – российская платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 515 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу. База компании содержит 60 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.