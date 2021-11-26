В Rockwell Automation назначен вице-президент группы северных стран в регионе EMEA Rockwell Automation объявила о том, что Аса Арвидссон становится новым вице-президентом группы северных стран в регионе EMEA, которая включает Россию, Великобританию, Ирландию, Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию и Швецию. В новой должности Арвидссон будет помогать заказчикам внедрять цифровые решения, обеспечи

Infinidat назначила вице-президента в регионах EMEA и APJ Infinidat, поставщик решений для хранения данных корпоративного класса, объявила о назначении Ричарда Брэдбери (Richard Bradbury) вице-президентом в регионах EMEA и APJ. Используя полученный в Hitachi и EMC обширный опыт в области хранения данных, Брэдбери будет отвечать за ускорение роста и масштабирование корпоративного бизнеса Infinidat в Великоб

Новые стратегические назначения усиливают партнерскую сеть ProPartner компании Veeam в регионе ЕМЕА жам в ЕМЕА, теперь отвечает за все программы и мероприятия, поддерживающие работу сети ProPartner в EMEA. Уже более шести лет Дютийоль-Франкёр занимает различные руководящие должности в подразд

Citrix назначила директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA Citrix сообщила о назначении Войтека Жичинского (Wojtek Życzyński) на пост директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA. Его непосредственным руководителем стала Пилкку Аасма (Pilkku Aasma), вице-президент Citrix по партнерским продажам в EMEA. Жичинский приступил к работе в Citrix 4 мая 2021 года. О

В Европе взрывной рост продаж ПК. В топ-5 лидеров рынка перестановки Ажиотажный спрос на ноутбуки Значительный рост спроса на ноутбуки в потребительском и образовательном сегментах стал причиной резкого роста продаж традиционных ПК в I квартале 2021 г. в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Об этом свидетельствуют свежие данные исследования аналитической компании International Data Corporation (IDC). В сумме по итогам начального квартала 202

Veeam анонсировала новые возможности партнерской программы ProPartner Network в регионе EMEA Veeam Software расширяет программу ProPartner для реселлеров, предлагающих дополнительные услуги (Value-Added Resellers, VAR), в регионе EMEA за счет вливания дополнительных многомиллионных инвестиций. Новые возможности в рамках стратегии партнерских продаж Veeam на 2021 год, позволят вознаграждать партнеров, демонстрирующих важ

Commvault назначила нового VP по партнерской сети и альянсам в регионе EMEA Commvault объявила о назначении Джейми Фаррели (Jamie Farrelly) на пост вице-президента по партнерской сети и альянсам в регионе EMEA. На новой должности Джейми Фаррелли будет руководить работой подразделения Commvault EMEA Partner Organization, акцентируясь на внедрении лучших практик привлечения партнеров в кана

Citrix назначила нового вице-президента по работе с дистрибьюторами в регионе EMEA Citrix сообщила о назначении Пилкку Аасма (Pilkku Aasma) на должность вице-президента по работе с дистрибьюторами в регионе EMEA. Она будет отвечать за укрепление связей с экосистемой партнеров в EMEA, за их долгосрочный успех и прибыльность, а также за приоритетное развитие партнерских направлений, связанных

Аналитики рассказали, с каких секторов начнется восстановление ИТ-рынка Неспешное восстановление после резкого спада Расходы на ИТ в регионе EMEA (Европа, Африка, Ближний Восток) начнут неспешно восстанавливаться уже в 2021 г., при этом годовой прирост по сравнению с 2020 г. составит 2,8%, а выручка сегмента по региону достигнет $1,

Commvault запустила SaaS-сервис защиты данных Metallic в регионе EMEA Commvault объявила о доступности в регионе EMEA своих отмеченных наградами решений Metallic Backup-as-a-Service (BaaS) - Metallic Office 365 Backup & Recovery, Metallic Endpoint Backup & Recovery и Metallic Core Backup & Recovery. Для к

Veeam анонсирует новые возможности и бонусы для участников программы ProPartner в регионе EMEA Компания Veeam Software объявила о расширении своей программы ProPartner для реселлеров в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Обновления программы позволят привлекать активных партнеров из разных стран региона, лучше вознаграждать и эффективнее поддерживать их деятельность по об

Vertiv расширила продуктовый портфель для Edge-инфраструктуры ы распределения питания (PDU), источники бесперебойного питания (ИБП), системы охлаждения стоек, специализированное программное обеспечение, а также услуги по поддержке партнеров и клиентов в регионе EMEA. После успешного запуска программы в прошлом году, Vertiv существенно расширила свой партнерский канал в регионе EMEA и продолжает добавлять дополнительные бонусы для новых и сущест

Европу ждет крупнейший в истории обвал рынка смартфонов. Россия пострадает больше всех Сильнейший спад за 14 лет Рынок смартфонов региона EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка) ожидает падение почти на 25% в денежном выражении по итогам II квартала 2020 г. Такой прогноз представила компания IDC в рамках исследован

Citrix назначила нового вице-президента по развитию сетевого бизнеса в регионе EMEA Citrix сообщила о назначении Даррена Филдса (Darren Fields) на пост вице-президента по вопросам развития сетевого бизнеса в регионе EMEA. Ранее Даррен Филдс занимал должность регионального вице-президента Citrix в Великобритании и Ирландии. На новой должности Даррен работает с начала апреля текущего года. Сетевые решения, н

Lenovo Data Center Group назначила президента в регионе EMEA объявила о том, что Джованни Ди Филиппо (Giovanni Di Filippo) присоединился к Lenovo Data Center Group (DCG). Ди Филиппо занял пост президента Lenovo DCG в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Он будет выстраивать отношения с партнерами и заказчиками ЦОД и развивать бизнес Lenovo DCG в регионе EMEA. Ранее Ди Филиппо трансформировал процессы продаж в международных технол

Commvault назначила нового вице-президента в регионе EMEA производитель программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, объявила о назначении Марко Фаници (Marco Fanizzi) на пост вице-президента по региону EMEA. Фаници будет отвечать за рост бизнеса компании на рынках более 70 стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Фаници более 30 лет работает в индустрии управления корпоративными данными и при

Zyxel назначила вице-президента по продажам и маркетингу в EMEA Zyxel Communications объявила о назначении Дэвида Соареса (David Soares) на пост исполнительного вице-президента по канальным продажам и маркетингу в регионе EMEA и Северной Америке. Соарес, который работает в Zyxel с 2017 года на посту вице-президента по продажам в Северной Америке, принес в компанию накопленный им 30-летний опыт развития каналов п

Исследование Vmware: 75% компаний региона EMEA не уверены в надежности своих ИБ-систем Только четверть (25%) ведущих компаний по региону EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) уверены в надежности своей системы информационной безопасности. Эти данные были получены Wmware в рамках совместного исследования с Forbes Insights. Почти

Исследование IDC и Seagate: к 2025 году объем сферы данных региона EMEA достигнет 48 ЗБ Михаил Лебедев. – Это потребует инвестиций в развитие инфраструктуры периферийных вычислений, а также в расширение уже имеющихся корпоративных вычислительных мощностей». Объем сферы данных в регионе EMEA вырастет с 9,5 ЗБ в 2018 г. до 48,3 ЗБ в 2025 г. Почти треть прироста глобальной сферы данных будет вызвана ростом в сфере видеонаблюдения, сигналов устройств интернета вещей, метаданных и

Марио Сильвейра назначен главой продаж AMD по региону EMEA AMD объявила о назначении Марио Сильвейры вице-президентом по продажам в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA). Сильвейра будет работать под руководством Даррена Грасби, директора глобального отдела продаж по всем рынкам и сегментам. Его команда будет отвечать за вычислительные и графические решен

Бизнес Acer в России показал лучшие результаты в регионе EMEA Acer подвела итоги работы в 2018 году. Достижения и качество бизнеса компании в России признаны лучшими в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Такой результат был достигнут за счет роста продаж в верхнем ценовом сегменте, а также успехов в корпоративном секторе. Компания Acer продемонстрировала

Сфера данных США будет расти самыми медленными в мире темпами ровизации Согласно данным совместного исследования, проведенного IDC и Seagate, сфера данных США будет расти наиболее низкими темпами по сравнению с Китаем, странами Азиатско-Тихоокеанского Региона и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), а доля США на рынке публичных облачных систем значительно снизится в ближайшие семь лет: с 51% в 2017 г. до 31% в 2025 г. Поставщики облачных услуг будут

Директором канала продаж Vertiv в регионе EMEA назначен Иоахим Фишер Руководство компании Vertiv объявило о назначении Иоахима Фишера директором канала продаж в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регионе EMEA). Проживая в Мюнхене, Иоахим имеет значительный опыт работы в этой сфере — ранее он занимал должность генерального директора компании NEC по продажам в Германии, Австрии и Швейцарии (регио

ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor в регионе EMEA rprises, международный ИТ дистрибьютор, основанный в 1990 году, эксперт в области продвижения продуктов и решений в области информационно-коммуникационных технологий на развивающихся рынках в регионе EMEA, готов предлагать своим партнерам массивы AccelStor NeoSapphire All-Flash в более чем 30 странах региона EMEA.ASBIS предоставляет квалифицированные услуги своих пресейл-специалистов

Citrix назначила нового вице-президента по маркетингу в регионе EMEA ний для виртуализации, построением компьютерных сетей, организацией облачных вычислений, объявила о назначении Кэтлин Де Бондт (Kathleen De Bondt) на должность вице-президента по маркетингу в регионе EMEA (Europe, Middle East, Africa - Европа, Ближний Восток, Африка). Кэтлин привнесет в Citrix более чем 20-летний опыт работы в области маркетинга на европейском и глобальном уровне и значител

Выручка SAP в EMEA выросла во II кв. на 9% за счет продаж облачных решений и ПО SAP объявила финансовые результаты второго квартала 2017 года, закончившегося 30 июня 2017 г. SAP показал сильные результаты в регионе EMEA благодаря росту доходов на 9% (по МСФО) от продаж облачных решений и обычного ПО. Доходы от облачных подписок и услуг поддержки выросли на 48% (по МСФО), особенно сильный результат показал

Anaplan назначила нового управляющего директора по региону EMEA Anaplan объявила о назначении Эдуарда Фуркада (Edouard Fourcade) на должность управляющего директора компании по региону EMEA. Прежде Эдуард Фуркад занимал позицию вице-президента Anaplan во Франции.Назначение Эдуарда Фуркада последовало за недавним объявлением результатов 2017 финансового года Anaplan, согласно

Oracle планирует набрать 1000 новых менеджеров по продажам в регионе EMEA в 2017 году Oracle объявила об открытии 1000 новых вакансий в регионе EMEA. В рамках инициативы «Перемены начинаются здесь» (Change Happens Here’ компания ищет кандидатов в менеджеры по продажам из числа амбициозных, мотивированных и отлично разбирающихся в цифро

Panasonic увеличила долю на рынке защищенных ноутбуков в ЕМЕА до 67% Корпорация Panasonic, по данным VDC Research, в 2016 г. увеличила свою долю на рынке защищенных ноутбуков EMEA (включает Россию и СНГ) до 67%, а годовой рост в сегменте защищённых «наладонных» устройств составил 176%. На рынке защищенных планшетов компания продолжает удерживать около 56%, почти в в

Расходы на облачные услуги в Европе превысили 1 млрд евро за квартал Спрос на облачные технологии в EMEA продолжает расти Компании из региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) потратили более 1 млрд евро на облачные ИТ-услуги в I квартале 2017 г. Такие данные содержатся в исследова

Commvault назначила нового директора по альянсам в регионе EMEA о назначении Эда Бейкера (Ed Baker) директором по альянсам региона Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA). Как рассказали CNews в компании, Бейкер будет отвечать за разработку программы Commvau

Fujitsu усиливает защиту заказчиков с помощью решения Identity as a Service Fujitsu объявила о выпуске в регионе EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) решения Identity as a Service (IDaaS), сервиса управления идентификационной информацией и доступом, который позволяет компаниям эффективно боротьс

Энди Эдлен назначен старшим вице-президентом по продажам Riverbed в регионе EMEA Компания Riverbed Technology назначила Энди Элдера старшим вице-президентом по продажам в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). На этом посту он сменит Кристиана Тайрегода, занимавшего должность с января 2015 г. Элдер будет находиться в непосредственном подчинении Пола Монтфорда, старшего вице-президента и директ

Генеральный директор Orange Business Services Россия и СНГ назначен главой IMEAR ices сообщила о том, что, начиная с 2017 г. генеральный директор Orange Business Services в России и СНГ Ричард ван Вагенинген (Richard van Wageningen) возьмет на себя руководство новым макрорегионом IMEAR (непрямые продажи, Ближний Восток, Африка и Россия). При этом он также сохранит свою текущую должность. Как рассказали CNews в компании, новый регион объединит растущие рынки России, Ближ

VMware: цифровые рабочие пространства помогают быстрее использовать новые источники доходов Компания VMware установила, что более половины компаний региона EMEA (51%), успешно реализовавших проекты внедрения цифровых рабочих пространств, стали быстр

Fortinet выяснила, какие меры защиты от киберугроз предпринимают ИТ-руководители в компаниях ЕБВА Компания Fortinet раскрыла результаты своего недавнего исследования, проведенного среди компаний региона ЕБВА (Европа, Ближний Восток и Африка), а также рассказала о деятельности компании в России. Как сообщили CNews в Fortinet, опрос, в котором принимали участие представители организаций с персон

Приложения enterprise-уровня требуют более производительных систем хранения данных х компаний (28%). Несмотря на высокую осведомленность, 28% респондентов из крупных компаний региона EMEA не используют Flash-технологии и не планируют на них переходить. Почти каждая пятая (18%

Джонатан Гилл назначен вице-президентом RSA по развитию бизнеса в регионе EMEA лжность вице-президента в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки. В новой позиции Гилл будет отвечать за стимулирование продаж и повышение уровня качества обслуживания клиентов компании в регионе EMEA, сообщили CNews в RSA. Ранее Джонатан Гилл работал на посту исполнительного вице-президента по международным продажам в Veracode. До этого занимал руководящие позиции в компаниях CA, Arcot

Александр Валльнер стал новым главой NetApp в регионе EMEA Aлександр Валльнер (Alexander Wallner) назначен на должность старшего вице-президента и генерального директора NetApp по региону EMEA, которую сейчас занимает Манфред Райтнер. Об этом CNews сообщили в компании NetApp. Вальнер пришел в NetApp в 1999 г., до назначения на новый пост он исполнял обязанности вице-президента п