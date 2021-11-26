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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка ЕБВА EMEA Europe, Middle East and Africa

Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa

СОБЫТИЯ


26.11.2021 В Rockwell Automation назначен вице-президент группы северных стран в регионе EMEA

Rockwell Automation объявила о том, что Аса Арвидссон становится новым вице-президентом группы северных стран в регионе EMEA, которая включает Россию, Великобританию, Ирландию, Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию и Швецию. В новой должности Арвидссон будет помогать заказчикам внедрять цифровые решения, обеспечи
03.11.2021 Infinidat назначила вице-президента в регионах EMEA и APJ

Infinidat, поставщик решений для хранения данных корпоративного класса, объявила о назначении Ричарда Брэдбери (Richard Bradbury) вице-президентом в регионах EMEA и APJ. Используя полученный в Hitachi и EMC обширный опыт в области хранения данных, Брэдбери будет отвечать за ускорение роста и масштабирование корпоративного бизнеса Infinidat в Великоб
25.06.2021 Новые стратегические назначения усиливают партнерскую сеть ProPartner компании Veeam в регионе ЕМЕА

жам в ЕМЕА, теперь отвечает за все программы и мероприятия, поддерживающие работу сети ProPartner в EMEA. Уже более шести лет Дютийоль-Франкёр занимает различные руководящие должности в подразд
13.05.2021 Citrix назначила директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA

Citrix сообщила о назначении Войтека Жичинского (Wojtek Życzyński) на пост директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA. Его непосредственным руководителем стала Пилкку Аасма (Pilkku Aasma), вице-президент Citrix по партнерским продажам в EMEA. Жичинский приступил к работе в Citrix 4 мая 2021 года. О
26.04.2021 В Европе взрывной рост продаж ПК. В топ-5 лидеров рынка перестановки

Ажиотажный спрос на ноутбуки Значительный рост спроса на ноутбуки в потребительском и образовательном сегментах стал причиной резкого роста продаж традиционных ПК в I квартале 2021 г. в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Об этом свидетельствуют свежие данные исследования аналитической компании International Data Corporation (IDC). В сумме по итогам начального квартала 202
25.03.2021 Veeam анонсировала новые возможности партнерской программы ProPartner Network в регионе EMEA

Veeam Software расширяет программу ProPartner для реселлеров, предлагающих дополнительные услуги (Value-Added Resellers, VAR), в регионе EMEA за счет вливания дополнительных многомиллионных инвестиций. Новые возможности в рамках стратегии партнерских продаж Veeam на 2021 год, позволят вознаграждать партнеров, демонстрирующих важ
16.02.2021 Commvault назначила нового VP по партнерской сети и альянсам в регионе EMEA

Commvault объявила о назначении Джейми Фаррели (Jamie Farrelly) на пост вице-президента по партнерской сети и альянсам в регионе EMEA. На новой должности Джейми Фаррелли будет руководить работой подразделения Commvault EMEA Partner Organization, акцентируясь на внедрении лучших практик привлечения партнеров в кана
08.02.2021 Citrix назначила нового вице-президента по работе с дистрибьюторами в регионе EMEA

Citrix сообщила о назначении Пилкку Аасма (Pilkku Aasma) на должность вице-президента по работе с дистрибьюторами в регионе EMEA. Она будет отвечать за укрепление связей с экосистемой партнеров в EMEA, за их долгосрочный успех и прибыльность, а также за приоритетное развитие партнерских направлений, связанных
12.11.2020 Аналитики рассказали, с каких секторов начнется восстановление ИТ-рынка

Неспешное восстановление после резкого спада Расходы на ИТ в регионе EMEA (Европа, Африка, Ближний Восток) начнут неспешно восстанавливаться уже в 2021 г., при этом годовой прирост по сравнению с 2020 г. составит 2,8%, а выручка сегмента по региону достигнет $1,
28.10.2020 Commvault запустила SaaS-сервис защиты данных Metallic в регионе EMEA

Commvault объявила о доступности в регионе EMEA своих отмеченных наградами решений Metallic Backup-as-a-Service (BaaS) - Metallic Office 365 Backup & Recovery, Metallic Endpoint Backup & Recovery и Metallic Core Backup & Recovery. Для к
23.07.2020 Veeam анонсирует новые возможности и бонусы для участников программы ProPartner в регионе EMEA

Компания Veeam Software объявила о расширении своей программы ProPartner для реселлеров в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Обновления программы позволят привлекать активных партнеров из разных стран региона, лучше вознаграждать и эффективнее поддерживать их деятельность по об
23.07.2020 Vertiv расширила продуктовый портфель для Edge-инфраструктуры

ы распределения питания (PDU), источники бесперебойного питания (ИБП), системы охлаждения стоек, специализированное программное обеспечение, а также услуги по поддержке партнеров и клиентов в регионе EMEA. После успешного запуска программы в прошлом году, Vertiv существенно расширила свой партнерский канал в регионе EMEA и продолжает добавлять дополнительные бонусы для новых и сущест
29.05.2020 Европу ждет крупнейший в истории обвал рынка смартфонов. Россия пострадает больше всех

Сильнейший спад за 14 лет Рынок смартфонов региона EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка) ожидает падение почти на 25% в денежном выражении по итогам II квартала 2020 г. Такой прогноз представила компания IDC в рамках исследован
16.04.2020 Citrix назначила нового вице-президента по развитию сетевого бизнеса в регионе EMEA

Citrix сообщила о назначении Даррена Филдса (Darren Fields) на пост вице-президента по вопросам развития сетевого бизнеса в регионе EMEA. Ранее Даррен Филдс занимал должность регионального вице-президента Citrix в Великобритании и Ирландии. На новой должности Даррен работает с начала апреля текущего года. Сетевые решения, н
07.02.2020 Lenovo Data Center Group назначила президента в регионе EMEA

объявила о том, что Джованни Ди Филиппо (Giovanni Di Filippo) присоединился к Lenovo Data Center Group (DCG). Ди Филиппо занял пост президента Lenovo DCG в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Он будет выстраивать отношения с партнерами и заказчиками ЦОД и развивать бизнес Lenovo DCG в регионе EMEA. Ранее Ди Филиппо трансформировал процессы продаж в международных технол
10.01.2020 Commvault назначила нового вице-президента в регионе EMEA

производитель программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, объявила о назначении Марко Фаници (Marco Fanizzi) на пост вице-президента по региону EMEA. Фаници будет отвечать за рост бизнеса компании на рынках более 70 стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Фаници более 30 лет работает в индустрии управления корпоративными данными и при
02.10.2019 Zyxel назначила вице-президента по продажам и маркетингу в EMEA

Zyxel Communications объявила о назначении Дэвида Соареса (David Soares) на пост исполнительного вице-президента по канальным продажам и маркетингу в регионе EMEA и Северной Америке. Соарес, который работает в Zyxel с 2017 года на посту вице-президента по продажам в Северной Америке, принес в компанию накопленный им 30-летний опыт развития каналов п
16.07.2019 Исследование Vmware: 75% компаний региона EMEA не уверены в надежности своих ИБ-систем

Только четверть (25%) ведущих компаний по региону EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) уверены в надежности своей системы информационной безопасности. Эти данные были получены Wmware в рамках совместного исследования с Forbes Insights. Почти

14.03.2019 Исследование IDC и Seagate: к 2025 году объем сферы данных региона EMEA достигнет 48 ЗБ

Михаил Лебедев. – Это потребует инвестиций в развитие инфраструктуры периферийных вычислений, а также в расширение уже имеющихся корпоративных вычислительных мощностей». Объем сферы данных в регионе EMEA вырастет с 9,5 ЗБ в 2018 г. до 48,3 ЗБ в 2025 г. Почти треть прироста глобальной сферы данных будет вызвана ростом в сфере видеонаблюдения, сигналов устройств интернета вещей, метаданных и
11.03.2019 Марио Сильвейра назначен главой продаж AMD по региону EMEA

AMD объявила о назначении Марио Сильвейры вице-президентом по продажам в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA). Сильвейра будет работать под руководством Даррена Грасби, директора глобального отдела продаж по всем рынкам и сегментам. Его команда будет отвечать за вычислительные и графические решен
11.02.2019 Бизнес Acer в России показал лучшие результаты в регионе EMEA

Acer подвела итоги работы в 2018 году. Достижения и качество бизнеса компании в России признаны лучшими в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Такой результат был достигнут за счет роста продаж в верхнем ценовом сегменте, а также успехов в корпоративном секторе. Компания Acer продемонстрировала

27.11.2018 Сфера данных США будет расти самыми медленными в мире темпами

ровизации Согласно данным совместного исследования, проведенного IDC и Seagate, сфера данных США будет расти наиболее низкими темпами по сравнению с Китаем, странами Азиатско-Тихоокеанского Региона и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), а доля США на рынке публичных облачных систем значительно снизится в ближайшие семь лет: с 51% в 2017 г. до 31% в 2025 г. Поставщики облачных услуг будут
31.10.2018 Директором канала продаж Vertiv в регионе EMEA назначен Иоахим Фишер

Руководство компании Vertiv объявило о назначении Иоахима Фишера директором канала продаж в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регионе EMEA). Проживая в Мюнхене, Иоахим имеет значительный опыт работы в этой сфере — ранее он занимал должность генерального директора компании NEC по продажам в Германии, Австрии и Швейцарии (регио
15.03.2018 ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor в регионе EMEA

rprises, международный ИТ дистрибьютор, основанный в 1990 году, эксперт в области продвижения продуктов и решений в области информационно-коммуникационных технологий на развивающихся рынках в регионе EMEA, готов предлагать своим партнерам массивы AccelStor NeoSapphire All-Flash в более чем 30 странах региона EMEA.ASBIS предоставляет квалифицированные услуги своих пресейл-специалистов
06.03.2018 Citrix назначила нового вице-президента по маркетингу в регионе EMEA

ний для виртуализации, построением компьютерных сетей, организацией облачных вычислений, объявила о назначении Кэтлин Де Бондт (Kathleen De Bondt) на должность вице-президента по маркетингу в регионе EMEA (Europe, Middle East, Africa - Европа, Ближний Восток, Африка). Кэтлин привнесет в Citrix более чем 20-летний опыт работы в области маркетинга на европейском и глобальном уровне и значител
21.07.2017 Выручка SAP в EMEA выросла во II кв. на 9% за счет продаж облачных решений и ПО

SAP объявила финансовые результаты второго квартала 2017 года, закончившегося 30 июня 2017 г. SAP показал сильные результаты в регионе EMEA благодаря росту доходов на 9% (по МСФО) от продаж облачных решений и обычного ПО. Доходы от облачных подписок и услуг поддержки выросли на 48% (по МСФО), особенно сильный результат показал
19.07.2017 Anaplan назначила нового управляющего директора по региону EMEA

Anaplan объявила о назначении Эдуарда Фуркада (Edouard Fourcade) на должность управляющего директора компании по региону EMEA. Прежде Эдуард Фуркад занимал позицию вице-президента Anaplan во Франции.Назначение Эдуарда Фуркада последовало за недавним объявлением результатов 2017 финансового года Anaplan, согласно

18.07.2017 Oracle планирует набрать 1000 новых менеджеров по продажам в регионе EMEA в 2017 году

Oracle объявила об открытии 1000 новых вакансий в регионе EMEA. В рамках инициативы «Перемены начинаются здесь» (Change Happens Here’ компания ищет кандидатов в менеджеры по продажам из числа амбициозных, мотивированных и отлично разбирающихся в цифро
09.06.2017 Panasonic увеличила долю на рынке защищенных ноутбуков в ЕМЕА до 67%

Корпорация Panasonic, по данным VDC Research, в 2016 г. увеличила свою долю на рынке защищенных ноутбуков EMEA (включает Россию и СНГ) до 67%, а годовой рост в сегменте защищённых «наладонных» устройств составил 176%. На рынке защищенных планшетов компания продолжает удерживать около 56%, почти в в
31.05.2017 Расходы на облачные услуги в Европе превысили 1 млрд евро за квартал

Спрос на облачные технологии в EMEA продолжает расти Компании из региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) потратили более 1 млрд евро на облачные ИТ-услуги в I квартале 2017 г. Такие данные содержатся в исследова
27.03.2017 Commvault назначила нового директора по альянсам в регионе EMEA

о назначении Эда Бейкера (Ed Baker) директором по альянсам региона Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA). Как рассказали CNews в компании, Бейкер будет отвечать за разработку программы Commvau
27.03.2017 Fujitsu усиливает защиту заказчиков с помощью решения Identity as a Service

Fujitsu объявила о выпуске в регионе EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) решения Identity as a Service (IDaaS), сервиса управления идентификационной информацией и доступом, который позволяет компаниям эффективно боротьс
06.03.2017 Энди Эдлен назначен старшим вице-президентом по продажам Riverbed в регионе EMEA

Компания Riverbed Technology назначила Энди Элдера старшим вице-президентом по продажам в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). На этом посту он сменит Кристиана Тайрегода, занимавшего должность с января 2015 г. Элдер будет находиться в непосредственном подчинении Пола Монтфорда, старшего вице-президента и директ
08.02.2017 Генеральный директор Orange Business Services Россия и СНГ назначен главой IMEAR

ices сообщила о том, что, начиная с 2017 г. генеральный директор Orange Business Services в России и СНГ Ричард ван Вагенинген (Richard van Wageningen) возьмет на себя руководство новым макрорегионом IMEAR (непрямые продажи, Ближний Восток, Африка и Россия). При этом он также сохранит свою текущую должность. Как рассказали CNews в компании, новый регион объединит растущие рынки России, Ближ
27.01.2017 VMware: цифровые рабочие пространства помогают быстрее использовать новые источники доходов

Компания VMware установила, что более половины компаний региона EMEA (51%), успешно реализовавших проекты внедрения цифровых рабочих пространств, стали быстр
11.10.2016 Fortinet выяснила, какие меры защиты от киберугроз предпринимают ИТ-руководители в компаниях ЕБВА

Компания Fortinet раскрыла результаты своего недавнего исследования, проведенного среди компаний региона ЕБВА (Европа, Ближний Восток и Африка), а также рассказала о деятельности компании в России. Как сообщили CNews в Fortinet, опрос, в котором принимали участие представители организаций с персон
13.09.2016 Приложения enterprise-уровня требуют более производительных систем хранения данных

х компаний (28%). Несмотря на высокую осведомленность, 28% респондентов из крупных компаний региона EMEA не используют Flash-технологии и не планируют на них переходить. Почти каждая пятая (18%
05.09.2016 Джонатан Гилл назначен вице-президентом RSA по развитию бизнеса в регионе EMEA

лжность вице-президента в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки. В новой позиции Гилл будет отвечать за стимулирование продаж и повышение уровня качества обслуживания клиентов компании в регионе EMEA, сообщили CNews в RSA. Ранее Джонатан Гилл работал на посту исполнительного вице-президента по международным продажам в Veracode. До этого занимал руководящие позиции в компаниях CA, Arcot
25.07.2016 Александр Валльнер стал новым главой NetApp в регионе EMEA

Aлександр Валльнер (Alexander Wallner) назначен на должность старшего вице-президента и генерального директора NetApp по региону EMEA, которую сейчас занимает Манфред Райтнер. Об этом CNews сообщили в компании NetApp. Вальнер пришел в NetApp в 1999 г., до назначения на новый пост он исполнял обязанности вице-президента п
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире

6 апреля состоялось вручение ежегодной премии SAP Quality Awards 2015 в макрорегионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). С помощью данной награды компания SAP поощряет своих


Публикаций - 1886, упоминаний - 1957

Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 265
Dell EMC 5180 216
Microsoft Corporation 25775 209
Intel Corporation 12811 173
Acer Group - Acer Inc 2776 161
IBM - International Business Machines Corp 9699 159
Fujitsu 2105 132
Oracle Corporation 7074 126
SAP SE 5601 105
Lenovo Group 2447 102
HP - Hewlett-Packard 3662 102
Cisco Systems 5372 94
Apple Inc 13156 72
Broadcom - VMware 2610 72
Dell Technologies - Dell Computer 2219 71
Samsung Electronics 11065 63
Google LLC 12690 58
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 55
Lenovo Motorola 3566 54
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 54
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 50
Nvidia Corp 4002 50
Toshiba Corporation 2980 49
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 49
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 47
AMD - Advanced Micro Devices 4641 46
Citrix Systems 868 46
Hitachi - Хитачи 1501 43
NetApp - Network Appliance 667 41
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 40
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 37
Siemens AG - Siemens Group 2673 35
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 33
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 33
Крок - Croc 1964 32
Canalys 236 31
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 30
Veeam Software 345 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 57
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 54
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 30
Альфа-Банк 1979 24
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 11
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Газпром ПАО 1493 8
Microsoft - LinkedIn 699 8
Ингосстрах СПАО 478 8
McDonald’s - Макдоналдс 220 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
Россети Ленэнерго 1699 8
101Hotels.com 456 8
eBay Inc 1640 7
Почта России ПАО 2370 7
Связной ГК 1401 7
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Visa International 1993 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
Bayer AG - Байер 85 7
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
Совкомбанк ПАО 316 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Федеральное казначейство России 1949 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 2
Bryan Norris Associates 14 2
Российский клуб финансовых директоров 32 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
OIN - Open Invention Network 24 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 378
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 341
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 311
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 248
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 216
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 214
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 194
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 177
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 172
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 170
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 157
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 156
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 155
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 148
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 137
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 121
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 116
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 116
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 115
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 113
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 113
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 108
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 106
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 105
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 104
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 104
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 102
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 101
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 100
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 97
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 96
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 93
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 90
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 89
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 83
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 82
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 81
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 77
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 77
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 76
Microsoft Windows 16882 107
Linux OS 11533 64
Google Android 15244 59
Intel x86 - архитектура процессора 2151 57
Microsoft Windows 2000 8678 44
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 34
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 32
Apple iPhone 6 4861 31
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 28
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 26
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 26
Microsoft Azure 1526 25
Intel Core - Семейство процессоров 1251 25
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 25
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
Microsoft Windows 10 1938 24
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 22
Oracle Java - язык программирования 3469 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 22
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 21
Microsoft Office 365 1042 20
Apple iOS 8583 18
Nokia Symbian OS 1411 18
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 18
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 17
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 17
Microsoft Office 4170 16
Microsoft Windows XP 2431 16
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 16
Intel Celeron - Серия процессоров 979 16
Nvidia Quadro GPU 279 16
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 16
Microsoft Windows 7 2007 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 15
Intel Itanium 649 15
Fujitsu Eternus - Серия СХД 76 14
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 13
Google Chromebook - Google Хромбук 239 13
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 13
Яхина Ирина 40 25
Мишин Глеб 70 20
Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 19
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 18
Низовский Григорий 36 16
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 15
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 15
Кондаков Гарри 35 13
Бочарникова Татьяна 83 12
Хомков Игорь 47 12
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 12
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 12
Громова Екатерина 21 11
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 10
Черный Алексей 25 10
Солонин Виталий 90 10
Landto Ruediger - Ландто Рюдегер 10 10
Templeton Mark - Темплтон Марк 19 10
Dell Michael - Делл Майкл 193 9
Верховод Андрей 22 9
Goulden David - Гульден Дэвид 15 9
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 8
Мартынов Владислав 115 8
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 8
Morales Christian - Моралес Кристиан 12 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Чаркин Евгений 317 7
Беленький Александр 36 7
Козлов Михаил 182 7
Боровиков Игорь 137 7
Schulz Klaus - Шульц Клаус 8 7
Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 7
Tucci Joe - Туччи Джо 26 7
Вышлов Андрей 23 6
Клявин Владимир 52 6
Панкратов Валерий 34 6
Поляков Дмитрий 56 6
Albertazzi Giordano - Альбертаци Джордано 6 6
Щербаков Борис 47 6
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1046
Европа 24964 958
Ближний Восток 3154 742
Африка - Африканский регион 3641 741
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 451
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 355
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 293
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 280
Европа Восточная 3138 247
Германия - Федеративная Республика 13221 196
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 196
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 177
Япония 13807 148
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 137
Франция - Французская Республика 8177 131
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 128
Европа Западная 1496 120
Азия - Азиатский регион 5920 114
Америка - Американский регион 2206 111
Украина 7928 104
Индия - Bharat 5870 95
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 92
Казахстан - Республика 6048 86
Италия - Итальянская Республика 4508 69
Америка Южная 884 68
Испания - Королевство 3840 68
Канада 5082 60
Польша - Республика 2031 56
Китай - Тайвань 4245 56
Турция - Турецкая республика 2620 55
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 52
Бразилия - Федеративная Республика 2520 52
Нидерланды 3746 48
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 47
Беларусь - Белоруссия 6289 47
Швеция - Королевство 3782 43
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 40
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 40
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 38
Чехия - Чешская Республика 1349 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 441
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 256
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 237
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 194
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 182
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 144
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 141
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 137
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 106
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 106
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 105
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 102
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 97
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 86
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 83
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 72
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 70
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 67
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 61
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 60
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 57
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 56
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 51
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 49
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 49
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 48
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 48
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 47
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 47
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 46
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 44
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 42
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 42
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 42
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 41
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 38
Энергетика - Energy - Energetically 5855 38
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 36
Английский язык 7030 36
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 36
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 25
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 18
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 9
The Register - The Register Hardware 1784 8
Мобильные системы 118 7
Forbes - Форбс 1002 6
IDG - International Data Group 117 6
Silicon.com 364 6
Bloomberg 1627 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
DigiTimes - Издание 1331 5
ComNews - Медиа-бизнес 142 5
Открытые системы ИД 176 5
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
FT - Financial Times 1296 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Fortune 211 3
Vnunet 224 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
WapStart 45 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
РИА Новости 1033 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
AP - Associated Press 2007 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Virus Bulletin 33 2
РБК Инновации 47 2
Computer Weekly 376 2
VNUNet.com 214 2
Cellular News 234 2
The Economist 49 2
The Verge - Издание 619 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ведомости 1466 1
IDC - International Data Corporation 4975 311
Gartner - Гартнер 3658 189
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 104
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 37
Gartner - Dataquest 353 23
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 18
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 16
Forrester Research 834 15
Fortune Global 500 295 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 11
IDC EMEA 19 10
Deloitte Technology Fast 16 10
IDC Russia - IDC Россия 183 9
ITResearch 123 9
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
CNews Рынок ИТ-услуг 171 8
Forbes Global 2000 50 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 6
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 6
Vanson Bourne 49 6
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 6
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
Strategy Analytics 285 5
Fortune Global 100 142 5
Datamonitor 83 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Forbes Insights 19 4
Synergy Research Group 48 4
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 4
Opinion Matters 7 4
BCG - Boston Consulting Group 117 3
Forrester Wave 45 3
Frost & Sullivan 207 3
Informa - Ovum - Omdia 156 3
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 8 3
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Forbes Cloud 100 6 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
РАН - Российская академия наук 2122 9
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
Микроинформ 36 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
Oracle Academy 8 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 81
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 15
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 13
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Cisco Expo 23 2
VeeamON Forum 10 2
Commvault TechTable 2 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
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Oracle TechForum 25 2
Высокие технологии XXI века 78 2
Hitachi Information Forum 4 2
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