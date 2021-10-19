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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка
ЕБВА
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Europe, Middle East and Africa


19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
08.10.2021 Vertiv представила линейку однофазных ИБП с литий-ионными аккумуляторами 2
04.10.2021 «Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon 1
04.10.2021 В Райффайзенбанке назначен руководитель дирекции информационных технологий 1
01.10.2021 Softwareone объявляет о назначении нового генерального директора в России 1
16.09.2021 Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой 1
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 2
10.09.2021 Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер 1
27.07.2021 На европейском рынке ПК новый лидер 3
23.07.2021 Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26% 1
16.07.2021 Интерактивные панели Prestigio Multiboard Light совместимы с ОС Astra Linux Special Edition 1
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске 1
06.07.2021 «Объединенное кредитное бюро» перешло на новую ИТ-платформу 1
29.06.2021 РСК и Cornelis Networks будут развивать российский рынок HPC 1
25.06.2021 Новые стратегические назначения усиливают партнерскую сеть ProPartner компании Veeam в регионе ЕМЕА 14
21.06.2021 VMware объявляет об инициативе Zero Carbon Committed 1
17.06.2021 SAS выяснила, как изменилось потребительское поведение под влиянием пандемии 1
15.06.2021 Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года 1
15.06.2021 UC-решения стали основой развития бизнеса: чего ждут от них компании 1
02.06.2021 «Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер» 1
01.06.2021 Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике 1
31.05.2021 Axoft стала дистрибутором Aqua Security в России, СНГ и Турции 1
21.05.2021 В «Аэрофлоте» тотальный сбой ИТ-систем. Задержаны рейсы, не продаются билеты 1
20.05.2021 Vertiv представила микро ЦОД Vertiv VRC-S для поддержки периферийных вычислений 2
20.05.2021 Участники первого всемирного хакатона SAS показали, как аналитика помогает преодолевать сложнейшие проблемы современности 2
13.05.2021 Citrix назначила директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA 6
12.05.2021 Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года 5
26.04.2021 В Европе взрывной рост продаж ПК. В топ-5 лидеров рынка перестановки 2
16.04.2021 Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM 1
15.04.2021 CIO и СTO: как меняется влияние ИТ-руководителей в компаниях? 6
09.04.2021 HP начала мировую войну с поддельными картриджами для принтеров. Она изымает их миллионами 2
07.04.2021 HP объявила о конфискации более 4,5 миллионов контрафактных продуктов и комплектующих для печати за 2020 год 2
31.03.2021 Vertiv и Green Mountain выводят устойчивость ЦОДов на новый уровень 1
30.03.2021 SentinelOne и Тайгер Оптикс подписали дистрибьюторское соглашение 1
25.03.2021 ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков 1
25.03.2021 Veeam анонсировала новые возможности партнерской программы ProPartner Network в регионе EMEA 1
19.03.2021 Olympus открыла в Москве учебный центр для медицинских специалистов 1
19.03.2021 В российской IBM поменяли руководителя 1
18.03.2021 Vertiv расширяет возможности партнерской программы 1
11.03.2021 Commvault представила Metallic Office 365 Backup для учебных заведений 1

Публикаций - 1102, упоминаний - 1524

Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 2959 157
Dell EMC 2433 117
Microsoft Corporation 11253 99
Fujitsu 751 91
Acer Group 1383 82
Oracle Corporation 3389 79
Lenovo Group 1645 73
IBM 3586 73
SAP SE 3230 63
Intel Corporation 4234 56
VMware 1832 54
Apple Inc - Эппл Рус 7761 42
HP - Hewlett-Packard 911 42
Cisco Systems 2074 41
Nvidia Corp 2052 40
ASUS - AsusTek Computer Inc 1229 38
Citrix Systems 574 37
Samsung Electronics 5759 36
NetApp 486 35
Google LLC 7210 35
Toshiba Corporation 1114 28
Lenovo Motorola 1032 24
HDS - Hitachi Data Systems 291 24
AMD - Advanced Micro Devices 1692 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 23
NortonLifeLock (Symantec) 805 22
Hitachi 480 20
Veeam Software 250 19
SAS Institute 599 19
Крок 1223 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 18
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 17
Polycom - Поликом Раша 301 17
Facebook 3769 17
Softline - Софтлайн 1482 17
Amazon Inc - Amazon.com 1480 16
Deloitte - Делойт 187 15
Adobe Systems 823 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 29
РЖД - Российские железные дороги 1083 13
Альфа-Банк 1128 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 10
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 454 9
Газпромбанк - ГПБ 693 8
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 7
LinkedIn 521 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 7
Аэрофлот 493 7
X5 Group 601 7
Sabre Travel Network 36 6
Visa International 1347 6
Уралсиб Банк 390 6
X5 Group - Пятерочка 561 6
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 101 5
Газпром ПАО 525 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 5
Ингосстрах СПАО 210 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 5
Совкомбанк ПАО 147 5
Связной ГК 887 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
eBay Inc 536 4
Сургутнефтегаз - СНГ 123 4
Qiwi 783 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 4
ФосАгро 56 4
Citigroup 114 4
Bayer AG - Байер 37 4
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 4
PepsiCo - Пепсико 97 4
EPIC Telecom Invest 73 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 328 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 3
Uber Technologies 258 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 8
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 4
Федеральное казначейство России 766 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 257 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 162 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 2
Роснано 456 2
Правительство РФ 2210 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 513 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 2
Пентагон - Министерство обороны США 280 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 1
Руссофт - Russoft 254 4
Linux Foundation 157 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 106 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 445 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 156 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Eclipse Foundation 13 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 3 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 8 1
ONF - Open Networking Foundation 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 100 1
OIN - Open Invention Network 17 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 138 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 115 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 140
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 54
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 48
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 45
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 42
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 491 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 38
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 37
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 34
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 29
Big Data - Большие данные 1136 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 28
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 23
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2401 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 20
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 20
USB Type-C - USB-C 901 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 19
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 18
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 17
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 16
DevOps - Development и Operations 297 14
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 786 14
ИТ-аутсорсинг 674 14
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 14
DDR - Double data rate 1081 13
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 347 13
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 13
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 13
Kubernetes 307 13
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 607 12
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 12
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 11
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 11
Microsoft Windows 10 6707 50
Google Android 10752 46
Nvidia GeForce GTX 2095 43
Linux OS 4296 30
Intel x86 - Архитектура процессора 995 29
Intel Core - Семейство процессоров 865 21
Microsoft Azure 1171 19
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 18
AWS - Amazon Web Services 569 16
Microsoft Skype 1480 16
Apple iOS 5742 16
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 16
Oracle Cloud Platform 151 13
Microsoft Windows 7 1662 13
Microsoft Office 365 769 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 12
Fujitsu PalmSecure 23 12
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 65 11
Microsoft Windows Hello 170 11
Apple Mac 1472 10
HP Sure View 20 10
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 10
Microsoft Windows 866 10
HP Spectre - Серия ноутбуков 41 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 436 9
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 998 9
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 9
Nvidia Quadro GPU 80 9
Microsoft Windows 8 1228 9
Fujitsu LIFEBOOK U - серия ноутбуков 32 8
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 328 8
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 32 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 294 8
Apple - App Store 2199 8
Microsoft Office 1959 8
IBM System X 64 8
Java - Язык программирования 1186 8
Microsoft SharePoint Products and Technologies 833 8
HP EliteBook - Серия ноутбуков 47 8
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 511 7
Яхина Ирина 40 23
Бочарникова Татьяна 78 12
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 12
Хомков Игорь 40 12
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 24 12
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 10
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 9
Черный Алексей 23 9
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 7
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 7
Козлов Михаил 153 7
Мартынов Владислав 80 6
Мишин Глеб 47 6
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 6
Низовский Григорий 17 6
Поляков Дмитрий 18 6
Вышлов Андрей 20 6
Панкратов Валерий 23 5
Largent Bill - Ларджент Билл 7 5
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 24 5
Дьяченко Валерий 66 5
Чаркин Евгений 182 5
Клепиков Алексей 77 5
Четвернин Алексей 651 5
Василенко Александр 64 5
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 5
Хэдберг Анна-Софи 4 4
Путятинский Сергей 53 4
Хомяков Сергей 30 4
Spitzbart Roman - Шпицбарт Роман 8 4
Mucic Luka - Мучич Лука 14 4
Сыкулев Андрей 57 4
Вольпе Борис 70 4
Albertazzi Giordano - Альбертаци Джордано 5 4
Скачков Юрий 50 4
Жуков Олег 15 4
Оберемок Андрей 17 4
Кириченко Игорь 41 4
Щербаков Борис 21 4
Рыжов Алексей 18 4
Россия - Российская федерация - РФ 57914 550
Ближний Восток 1487 377
Африка 1508 365
Европа 3804 349
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 196
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 190
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 764 168
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 149
Восточная Европа 1701 126
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 114
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 93
Германия - Федеративная Республика 3702 91
Северная Америка 1422 87
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 81
Япония 2832 79
Европа Западная 621 64
Франция - Французская Республика 2155 63
Латинская Америка 729 60
Индия - Республика 2188 57
Южная Америка 317 45
Украина 3431 44
Казахстан - Республика 2665 43
Азия - Азиатский регион 1534 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 38
Бразилия - Федеративная Республика 1134 36
Турция - Турецкая республика 958 35
Испания - Королевство 1265 31
Италия - Итальянская Республика 1413 30
Канада 1326 27
Польша - Республика 836 26
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 766 26
Америка 469 24
Европа Северная - Скандинавия 275 22
Ирландия - Республика 371 21
Австралия - Австралийский Союз 1136 21
Нидерланды 986 21
Израиль 726 21
Беларусь - Белоруссия 2107 20
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 20
США - Сан-Франциско 700 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 65
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 52
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 51
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 37
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 28
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 24
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 23
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 9
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 303 9
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 38 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 635 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 7
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 542 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 4
Аутсорсинг 84 3
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 10 3
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 3
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 3
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 338 3
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 2
Закон Мура - Moore's law 74 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Русский язык 1006 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Commvault Certified - Commvault Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 2 1
Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 1
Thomson Reuters - Рейтер 1796 9
Forbes - Форбс 442 6
Прайм - Агентство экономической информации 530 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 3
DigiTimes - Издание 514 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 363 2
РБК Инновации 36 2
Associated Press 378 2
IDG - International Data Group 20 2
CNews - ZOOM.CNews 1113 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 275 2
The Guardian - Британская газета 191 2
Bloomberg 786 2
The Wall Street Journal 710 2
РИА Новости 654 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Комсомольская Правда - Газета 23 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
Electronista 139 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
The Verge - Издание 448 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
Virus Bulletin 19 1
AppleInsider 367 1
Fortune 95 1
FT - Financial Times 247 1
The Register 366 1
CrunchBase 62 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1100 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 133 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
IDC - International Data Corporation 2743 173
Gartner 2201 121
CNews Analytics 1996 14
Forrester Research 388 10
Fortune Global 500 163 9
Juniper Research 279 7
Vanson Bourne 35 6
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 4
Forbes Global 2000 15 4
IDC EMEA 14 4
BCG - Boston Consulting Group 43 3
451 Research Group 44 3
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 7 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 92 3
Forbes Insights 14 3
Harris Interactive 29 2
Forbes Cloud 100 4 2
The Economist Intelligence Unit 30 2
IDC Russia - IDC Россия 115 2
Strategy Analytics 176 2
IHS iSuppli 278 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 2
IHS Markit 21 2
Fortune 100 48 2
IDC Russia IT Services Market 5 1
NPD DisplaySearch 198 1
Net Applications 110 1
Markets&Markets Research 78 1
Ventana Research 6 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
ABI Research 184 1
IDC COVID-19 Tech Index 2 1
IDC DATa readiness CONdition - DATCON - Оценка готовности индустрий к управлению, анализу и хранению больших данных 1 1
Jon Peddie Research 20 1
Check Point Research 47 1
Technavio 23 1
IDC Data Thrivers 2 1
Counterpoint Research 29 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 4
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 3
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 230 2
Oracle Academy 8 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 97 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 2
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 8 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 1 1
Академия АйТи 35 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 5 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 40 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 33 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
GfK - ГФК-Русь 120 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
РАН - Российская академия наук 317 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Oracle OpenWorld 36 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 7
Oracle Modern Cloud Day 7 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
CNews Баттл 34 4
CeBIT 108 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 3
CNews AWARDS 292 3
VeeamON Forum 9 2
SAP Quality Awards 6 2
Oracle Systems Advantage Forum 2 2
Commvault TechTable 2 2
NetApp Insight - конференция 4 2
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 96 2
Oracle AppsForum 14 2
CNews FORUM Кейсы 44 2
Nvidia GPU Technology Conference 4 1
Autodesk OTX - партнерская конференция 1 1
Fujitsu Forum 4 1
GSMA Global Mobile Awards 6 1
SAP World Tour 2 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Docflow 61 1
Perform Moscow 2 1
NetApp Directions 6 1
Informatica Day - Форум Данные основа цифровой трансформации 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 1
VMworld 27 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
ISE - Integrated Systems Europe 23 1
NetApp Insight Digital 1 1
Acer Brand Day 1 1
Red Hat Forum 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772468, в очереди разбора - 676150.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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