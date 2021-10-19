Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка

ЕБВА

EMEA

Europe, Middle East and Africa

Публикаций - 1102, упоминаний - 1524

Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями: