Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка
ЕБВА
EMEA
Europe, Middle East and Africa
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Публикаций - 1102, упоминаний - 1524
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772468, в очереди разбора - 676150.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772468, в очереди разбора - 676150.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru