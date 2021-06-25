Новые стратегические назначения усиливают партнерскую сеть ProPartner компании Veeam в регионе ЕМЕА

Veeam Software объявляет о назначении Амори Дютийоль-Франкёра (Amaury Dutilleul-Francoeur) вице-президентом по партнерской сети в регионе ЕМЕА, Грэма Крича (Graham Crich) — вице-президентом по партнерским сервисам в регионе ЕМЕА. Новые назначения отражают многоплановый характер партнерской сети ProPartner компании Veeam в регионе ЕМЕА, а также приоритет двух ее ключевых направлений: цифровой трансформации и предложения облачных сервисов с целью повышения уровня добавленной стоимости, создаваемой партнерами для удовлетворения меняющихся требований конечных клиентов.

Дютийоль-Франкёр, занимавший ранее должность директора по канальным продажам в ЕМЕА, теперь отвечает за все программы и мероприятия, поддерживающие работу сети ProPartner в EMEA. Уже более шести лет Дютийоль-Франкёр занимает различные руководящие должности в подразделениях Veeam в ЕМЕА и азиатско-тихоокеанском регионе, специализируясь на работе с партнерами. Крич, занимавший ранее должность вице-президента по облачным сервисам в регионе ЕМЕА, теперь отвечает за формирование новых возможностей по созданию добавленной стоимости и развитие облачных сервисов в рамках сети ProPartner в ЕМЕА. Крич обладает более чем 25-летним опытом в ИТ, он работал с экосистемами как вендоров, так и партнеров, занимал различные должности в высшем руководстве VMware. Обе руководителя находятся в прямом подчинении у Дэниела Фрида, генерального директора и старшего вице-президента Veeam по региону ЕМЕА и по глобальным каналам сбыта.

«100% продаж Veeam проходит через партнеров, и мы стремимся сделать все, чтобы помочь нашим партнерам создавать новые и улучшать существующие продуктовые предложения, предлагая клиентам современные решения для защиты данных в облачных, виртуальных, SaaS, Kubernetes и физических средах— в виде локальных приложений и сервисов, — комментирует Дэниел Фрид, генеральный директор и старший вице-президент Veeam по региону ЕМЕА и по глобальным каналам сбыта. — Чтобы соответствовать высоким темпам эволюции рынка, двойная структура руководства позволит сосредоточиться на поддержке инноваций и облачных продуктовых предложений от наших партнеров, а также даст возможность предложить инструменты и навыки, необходимые для цифровой трансформации».

«Я с радость принимаю свое новое назначение, учитывая масштаб возможностей для дальнейшего развития нашей партнерской сети в регионе ЕМЕА, — отметил Амори Дютийоль-Франкёр, вице-президент по партнерской сети в регионе ЕМЕА, Veeam. — Учитывая мой опыт работы с партнерскими каналами и в управленческом консалтинге, моим основным направлением моей станет дальнейшее развитие возможностей, которые наши партнеры смогут предлагать своим клиентам, желающим модернизировать свои подходы к защите данных и осуществить цифровую трансформацию. Также я буду доносить информацию о том, как Veeam продолжает внедрять инновации, предлагая простые, гибкие и надежные решения, позволяющие это сделать».

«В течение последних трех лет я руководил облачным подразделением Veeam в регионе ЕМЕА и я рад возможности рассказать нашим партнерам в регионе EMEA о той роли, которую облачные услуги играют в обеспечении современной защиты данных, способствующей цифровой трансформации, — добавляет Грэм Крич, вице-президент по партнерским сервисам в регионе ЕМЕА. — Наши партнеры выстраивают стратегические отношения с клиентами, которые нуждаются в платформе управления данными, учитывающей их будущие потребности и представляющей собой передовое решение для работы с несколькими облаками».