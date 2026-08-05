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Индексная книга (каталог) CNews*
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Добавленная стоимость рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы

СОБЫТИЯ


05.08.2026 Исследование Фонда «Сколково»: вклад малых технологических компаний в добавленную стоимость высокотеха вырос вдвое за два года 1
03.08.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября 1
29.07.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября 1
23.07.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября 1
22.07.2026 Власти готовят 50% налоговую льготу для покупателей российского оборудования, в том числе для ЦОД 1
22.07.2026 Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера 1
15.07.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября 1
07.07.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября 1
03.07.2026 Не точечно, а в ключевых бизнес-процессах: в России продолжается экспансия ИИ в ритейле 1
01.07.2026 РТК-Сервис выводит на рынок новую компетенцию: комплексный монтаж и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования для ЦОД и серверных 1
24.06.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября 1
22.06.2026 Рекламный рынок в России показал рост ниже инфляции: видеореклама стагнирует, аудио обваливается 1
08.06.2026 Китайцы напрягают производителей силовой электроники из США сверхнизкими ценами. Демпинговать позволяют господдержка и дешевое электричество 1
27.05.2026 Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ 1
19.05.2026 Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью 1
18.05.2026 Льготу по НДС расширят на российские облачные сервисы 1
14.05.2026 Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего 1
12.05.2026 В Москве будут выпускать печатные платы для «Автоваза» и «Камаза» 1
04.05.2026 Компания «Ред Софт» объявляет о финансовых результатах деятельности за 2025 год 1
28.04.2026 Россияне потратили почти 40 миллиардов на ноутбуки. Названы самые популярные бренды в 2026 году 1
23.04.2026 Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности 1
06.04.2026 Резидент технопарка «Жигулёвская долина» включен в реестр отечественного ПО 1
25.03.2026 Кибербезопасность приносит экономике России до 5,3 трлн рублей 2
20.03.2026 Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов 1
13.03.2026 Инвестиции в развитие или тарифная стабильность: как операторы связи перестраивают бизнес-модели 1
10.03.2026 Риелторы жалуются на «Циан»: Площадка повышает тарифы и навязывает услуги 1
03.03.2026 Искусственный интеллект меняет структуру российских дата-центров 1
03.03.2026 От пробных инсталляций к масштабным внедрениям: российские компании перестраивают ИТ-инфраструктуру 1
26.02.2026 Ozon объявляет финансовые результаты за четвертый квартал 2025 года и 2025 год 1
24.02.2026 В России готовится запуск производства аккумуляторов для дата-центров и беспилотных машин на замену зарубежным 1
18.02.2026 Расчет налогов и взносов без ошибок: МБМ обновил сервис «Калькуляторы для бизнеса» 1
13.02.2026 В Европе погромы американских ИТ. В филиале Amazon прошли обыски. Изъяты ПК и жесткие диски 1
12.02.2026 Отраслевые решения, тотальная цифровизация, ИИ: что формирует спрос на российские ПАК 1
11.12.2025 Топ-20 поставщиков российского рынка СЭД за год увеличили объем выручки на 25% 1
05.12.2025 Группа «Борлас» обеспечит экспертную поддержку заказчиков Oracle E-Business Suite при переходе на новую ставку НДС 1
28.11.2025 Выручка топ-20 поставщиков ИТ-решений для образования за год выросла на 50% 1
28.11.2025 На фоне кадрового голода HR-платформы становятся критическим ПО в ИТ-инфраструктуре компаний 1
30.10.2025 Прогнозирование сбоев и поиск аномалий в копиях: как используется ИИ в средствах резервного копирования 1
24.10.2025 Развитие рынка медданных в России требует особой модели регулирования – АБД 1
22.10.2025 Железо и ПО для ИИ включат в реестр российского ПО Минцифры 1

Публикаций - 448, упоминаний - 463

Добавленная стоимость и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 42
Microsoft Corporation 25774 33
Ростелеком 10948 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
9594 20
МегаФон 10742 19
Google LLC 12687 19
Yandex - Яндекс 9215 18
Apple Inc 13154 17
Cisco Systems 5372 16
Intel Corporation 12811 16
Oracle Corporation 7074 15
Samsung Electronics 11064 13
Dell EMC 5180 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
Softline - Софтлайн 3743 13
Huawei 4675 12
HP Inc. 5883 12
Крок - Croc 1964 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Broadcom - VMware 2610 10
Accenture plc 719 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
SAP CIS - САП СНГ 868 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
Dassault Systemes 235 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 7
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 7
Системы документооборота 522 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Почта России ПАО 2370 10
Газпром ПАО 1493 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Газпром нефть 725 6
АльфаСтрахование СГ 394 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Альфа-Банк 1979 5
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 63
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 38
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 17
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ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 9
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Федеральное казначейство России 1949 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 6
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Совет при президенте Российской Федерации 205 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
AUTM - Association of University Technology Managers - Ассоциация университетских технологических менеджеров 1 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
OpenCores 4 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ГосИнформСистемы 160 1
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 176
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 123
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 101
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 90
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 74
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 73
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 63
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 54
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 54
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 54
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 50
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 49
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 48
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 46
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 46
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 36
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 36
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 33
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 32
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 30
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 30
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 29
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 29
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 28
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 27
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 26
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 25
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 24
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 23
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 22
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
FreePik 1841 12
Реестр добросовестных экспортеров 213 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Microsoft Office 4170 9
Apple - App Store 3109 9
Linux OS 11533 8
Microsoft Windows 16882 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Google Android 15243 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 6
Apple iPhone 6 4861 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Apple iOS 8583 5
Microsoft Azure 1526 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Fortune 211 1
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Dell'Oro Group 66 2
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INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 1
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 9 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 1
Universal University 6 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева 1 1
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 1
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ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 22 1
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КарТУ - Карагандинский технический университет - КарГТУ - Карагандинский горный институт - КарПИ - Карагандинский политехнический институт 2 1
Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова 1 1
КТК ГАПОУ КО - Калужский технический колледж - Калужский технологический колледж 2 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
День молодёжи - 27 июня 1087 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
CeBIT 614 3
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
Docflow 148 2
Электронное государство XXI века 32 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
Российская креативная неделя 6 1
CNews AWARDS - награда 571 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Единый день голосования 143 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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