Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Добавленная стоимость рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы
Публикаций - 74, упоминаний - 77
Добавленная стоимость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 3964 4
|Тимашев Ратмир 65 1
|Соколов Артем 30 1
|Путин Владимир 2497 1
|Fox-Martin Adaire - Фокс-Мартин Адэйр 6 1
|Малкова Светлана 2 1
|Штогрин Сергей 1 1
|Елизаров Владимир 1 1
|Болдинова Екатерина 1 1
|Fahrbach Karl - Фарбах Карл 3 1
|Танцюра Кристина 9 1
|Егоров Даниил 15 1
|Попов Анатолий 99 1
|Мылицын Роман 83 1
|Пак Олег 94 1
|Щеблецов Виктор 4 1
|Солощев Владимир 4 1
|Афанасьев Николай 5 1
|Шандалов Андрей 15 1
|Табаков Валерий 11 1
|Суетин Николай 8 1
|Радаев Александр 40 1
|Грибанов Юрий 26 1
|Moore Gordon - Мур Гордон 60 1
|Никифоров Николай 1150 1
|Bloomberg 995 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 836 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 718 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176446, в очереди разбора - 985650.
Создано именных указателей - 71286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176446, в очереди разбора - 985650.
Создано именных указателей - 71286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru