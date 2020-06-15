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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Добавленная стоимость рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы



15.06.2020 Российские ИТ ждет мрачное будущее. Если власти не помогут 1
08.06.2020 Минпромторг хочет обнулить НДС для российской радиоэлектроники вопреки мнению Правительства. Аргументы 1
03.06.2020 Правительство включило льготное кредитование ИТ-компаний в план подъема экономики 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 1
25.05.2020 Правительство не захотело обнулять НДС для российской радиоэлектроники 1
30.04.2020 Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса 1
21.04.2020 Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России 1
04.02.2020 SITA вместе с ключевыми партнерами авиаиндустрии сформируют MRO Blockchain Alliance 1
22.01.2020 Стратегия развития электронной промышленности утверждена премьером на второй день после назначения 1
20.01.2020 Программные роботы 1
20.01.2020 Цифровая платформа 1
20.01.2020 В концерн «Созвездие» назначен временный гендиректор 1
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
14.01.2020 Министр ЕЭК в интервью CNews – об общих цифровых экосистемах Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России 1
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
04.12.2019 Generix анонсировал выход нового SaaS-решения для цепочки поставок 1
16.10.2019 Dassault Systèmes представила Solidworks 2020 1
07.10.2019 Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета для малого бизнеса 1
06.09.2019 «Почта России» решила в 10 раз увеличить онлайн-экспорт с помощью электронных меток 1
06.06.2019 Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета 1
04.06.2019 Цифровизуйте не отдельные процессы, а всю компанию 1
03.06.2019 Чем отличаются архитектурные подходы при автоматизации и цифровизации 1
02.04.2019 Опубликована схема обмана информсистемы, которая контролирует уплату НДС 2
12.03.2019 SAP учредила должность главного директора по партнерам 1
07.03.2019 Суд обязал «Эр-Телеком» перечислить в бюджет 49,2 млн рублей налогов 1
28.02.2019 «Рокада мед» автоматизировала работу бэк-офиса с помощью систем «1С» 1
25.02.2019 В России могут освободить экспортеров ИКТ-услуг от налога на прибыль 1
18.02.2019 МГТС продала полсотни зданий АТС собственным хозяевам 1
23.01.2019 Россия упала в рейтинге инноваций Bloomberg 1
23.01.2019 Veeam добавила новые функции по управлению данными в облаке в Availability Suite 9.5 1
11.01.2019 Apple и Google компенсировали россиянам рост НДС 1
21.12.2018 CNews назвал регионы России, где ИТ-компании платят меньше налогов 1
20.12.2018 Экспортеры ИТ-услуг добились от властей налоговых льгот 1
04.12.2018 Как повышение НДС скажется на ИТ-отрасли? Мнение поставщиков и заказчиков ИТ 1
28.11.2018 Facebook взвинтила цены на рекламу для россиян 1
19.11.2018 За три года российские компании вложили в стартапы $570 млн 1
19.11.2018 Объем инвестиций корпораций в ИТ-стартапы в 2016-2018 гг. превысил $570 млн 1
15.11.2018 В России устойчиво падает производство ИКТ-продукции 1
14.11.2018 «АТОЛ» обновила ПО ККТ для перехода на новую ставку НДС и ФФД 1.05 1

Публикаций - 74, упоминаний - 77

Добавленная стоимость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4470 3
Meta - Facebook 4191 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8670 2
Huawei 3115 2
Программный продукт ГК 3737 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 747 2
Intel Corporation 11092 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3843 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 296 1
Samsung Electronics 9186 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7955 1
InfoWatch - Инфовотч 835 1
N2WS 4 1
IBM - International Business Machines Corp 8838 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 527 1
5611 1
1С-ИжТиСи 5015 1
1С-Битрикс - Bitrix 5365 1
Amazon Inc - Amazon.com 2598 1
Yandex - Яндекс 4860 1
VMware 2007 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 720 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1485 1
Veeam Software 273 1
АФК Система ПАО 1618 1
1С-Рарус 709 1
Deloitte - Делойт 344 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 546 1
BOE Technology 24 1
Huawei Technologies 388 1
МТС ИнтерКом 16 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 119 1
Transcend Information 66 1
Qualcomm Technologies 1609 1
AMD - Advanced Micro Devices 3581 1
ASBIS Prestigio 210 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1052 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 307 1
Айтеко - iTeco 896 1
SanDisk 297 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5070 2
Бизнес-Недвижимость 9 1
ФинИнвестПроект 1 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 212 1
Почта России ПАО 1833 1
АСК 30 1
Рокада Мед - Rocada Med 1 1
Синтез 94 1
Рент-Недвижимость 3 1
Robert Bosch GmbH 20 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 547 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 169 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 255 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 1
Уралсиб Банк 469 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2040 1
Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС 11 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2101 6
Правительство РФ 7297 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8540 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7718 4
Президент Российской Федерации 3226 2
Федеральное собрание Российской Федерации 157 2
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 70 2
Федеральное казначейство России 1193 2
Счётная палата РФ 586 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1419 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2647 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1923 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2306 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 806 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 859 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 66 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1282 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2109 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3044 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 131 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 55 1
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 252 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 925 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1310 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 11438 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 16662 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 4999 6
Smart технологии - Смартизация 1127 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33001 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 404 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4828 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6301 3
Проверка контрагентов 344 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 336 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5596 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1538 2
Big Data - Большие данные 2559 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4107 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6852 2
Оцифровка - Digitization 490 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 260 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3340 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 790 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 582 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 1537 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 630 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7867 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6767 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 997 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2719 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 152 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 128 1
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 1907 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3083 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1158 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 738 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 265 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 533 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7165 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 198 1
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 886 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2211 1
Умные платформы 854 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 387 1
Google Play - Google Store - Android Market 2675 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1971 2
Linux OS 7503 2
Microsoft Azure Stack 63 1
Veeam DataLabs - Veeam Virtual Labs 5 1
Veeam VCSP - Cloud & Service Provider 19 1
Veeam Availability Platform 15 1
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 1
IBM Cloud 90 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 79 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 517 1
Veeam Cloud Connect 35 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 125 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 225 1
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 190 1
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 123 1
1С:Управление Холдингом 83 1
IBM Cloud Object Storage 3 1
Veeam Availability Console 4 1
1С:Контрагент 5 1
Apple iPhone 6 1178 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1015 1
ВГТРК Смотрим 99 1
Microsoft Azure 1246 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 1
Speedtest by Ookla 43 1
AMD Sempron 67 1
Corsair Flash Voyager GT 3 1
Apple - App Store 2387 1
Apple Music 83 1
Apple iMac - Серия моноблоков 434 1
Google YouTube Red 5 1
Apple Search Ads 9 1
Google Android APP - Advanced Protection Program 151 1
Veeam Agent 12 1
Microsoft Windows 10 11273 1
Реестр добросовестных экспортеров 26 1
AWS - Amazon Web Services 630 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5213 1
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 127 1
Исанин Антон 3964 4
Тимашев Ратмир 65 1
Соколов Артем 30 1
Путин Владимир 2497 1
Fox-Martin Adaire - Фокс-Мартин Адэйр 6 1
Малкова Светлана 2 1
Штогрин Сергей 1 1
Елизаров Владимир 1 1
Болдинова Екатерина 1 1
Fahrbach Karl - Фарбах Карл 3 1
Танцюра Кристина 9 1
Егоров Даниил 15 1
Попов Анатолий 99 1
Мылицын Роман 83 1
Пак Олег 94 1
Щеблецов Виктор 4 1
Солощев Владимир 4 1
Афанасьев Николай 5 1
Шандалов Андрей 15 1
Табаков Валерий 11 1
Суетин Николай 8 1
Радаев Александр 40 1
Грибанов Юрий 26 1
Moore Gordon - Мур Гордон 60 1
Никифоров Николай 1150 1
Россия - Российская федерация - РФ 103155 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44714 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32304 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12753 4
Япония 9585 4
Южная Корея - Республика 3952 4
Европа 10420 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12691 3
Латвия - Латвийская Республика 686 2
Эстония - Эстонская Республика 691 2
Того - Тоголезская Республика 15143 2
Германия - Федеративная Республика 8378 2
Канада 3129 2
Швеция - Королевство 1947 2
Азия - Азиатский регион 3618 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 961 1
Сингапур - Республика 1560 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11067 1
Нидерланды 2127 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12342 1
Ближний Восток 2533 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1495 1
Финляндия - Финляндская Республика 1690 1
Франция - Французская Республика 5440 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 320 1
Испания - Королевство 2787 1
Люксембург Великое Герцогство 363 1
Литва - Литовская Республика 536 1
Португалия - Португальская Республика 754 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 793 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1176 1
Африка - Африканский регион 2783 1
Казахстан - Республика 4394 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 925 1
Таиланд - Королевство 671 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1910 1
Исландия 207 1
Бельгия - Королевство 851 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1251 1
Венгрия 615 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 952 8
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 234 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 7338 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 2297 4
Образование в России 1809 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3695 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7717 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 270 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1588 1
Инвестиции венчурные 334 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 47 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 172 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6721 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2395 1
Федеральное законодательство 1301 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 643 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 49 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 563 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 169 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1194 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1359 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1267 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 949 1
Интеллектуальная собственность 15 1
Трудовой договор 38 1
Страхование - Страховое дело 831 1
Закон Мура - Moore's law 194 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 69 1
Bloomberg 995 3
Коммерсантъ - Издательский дом 836 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 718 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2986 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 2
IDC - International Data Corporation 4588 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 20 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 13 1
Ookla Рейтинг скорости мобильного интернета 2 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 52 1
Cornell University - Корнеллский университет 134 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 1907 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
CNews AWARDS - награда 344 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 1381 1
100+ Forum Russia 2503 1
Инновации в образовании 7 1
ИнфоКом 56 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176446, в очереди разбора - 985650.
Создано именных указателей - 71286.
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