Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Добавленная стоимость рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы
СОБЫТИЯ
Публикаций - 448, упоминаний - 463
Добавленная стоимость и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 29
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Мишустин Михаил 787 8
|Никифоров Николай 1138 7
|Аитов Тимур 197 7
|Солонин Виталий 90 7
|Ромащев Станислав 28 6
|Щеголев Игорь 699 6
|Чернышенко Дмитрий 580 5
|Дмитриев Алексей 85 5
|Лапенков Вячеслав 22 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Бобровников Борис 104 4
|Покровский Иван 136 4
|Мезенцев Роман 41 3
|Греф Герман 485 3
|Собянин Сергей 538 3
|Чаркин Евгений 317 3
|Добродеев Борис 97 3
|Калина Роман 62 3
|Егоров Александр 88 3
|Давыдов Александр 54 3
|Дмитриенко Алексей 4 3
|Алиханов Антон 41 3
|Григоренко Дмитрий 249 3
|Каримов Руслан 66 3
|Шойтов Александр 116 3
|Макаров Станислав 118 3
|Милованцев Дмитрий 110 3
|Диденко Петр 11 3
|Овчинский Владислав 230 2
|Ерошин Алексей 2 2
|Рябов Борис 3 2
|Чудинов Дмитрий 103 2
|Вихлянов Максим 2 2
|Павленко Максим 3 2
|Мироненко Владислав 6 2
|Коптелов Андрей 134 2
|Акимов Максим 192 2
|Осеевский Михаил 350 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.