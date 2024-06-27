ПАО «Софтлайн» объявляет о новых M&A-целях и утверждении Советом директоров дополнительного выпуска акций для финансирования приобретений

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в группу в рамках стратегии развития компании, предполагающей, в том числе, активную консолидацию российского ИТ-рынка. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Компания ожидает, что, в случае успешного завершения вышеназванных сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 г. (данные с учетом M&A приводятся по про-форма, прогнозные показатели по про-форма учитывают влияние таргетируемых сделок, включая уже достигнутый финансовый результат компаний до присоединения за прошедший период 2024 года и прогнозируемый результат до конца 2024 г.): оборот группы может достигнуть 135 млрд руб., текущий прогноз по показателю составляет 110 млрд руб.; валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд руб. по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне 30 млрд руб., составленным без учета влияния предполагаемых сделок; EBITDA может вырасти до 10 млрд руб., ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд руб.

С целью финансирования ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и достижения вышеуказанных показателей Совет директоров компании утвердил дополнительный выпуск акций ПАО «Софтлайн» в размере до 76,002 млн штук с размещением по открытой подписке и проспект ценных бумаг данного выпуска. Цена размещения дополнительных акций будет определена Советом директоров Компании, исходя из их рыночной стоимости не позднее даты начала размещения дополнительных акций.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Утвержденная стратегия развития ПАО "Софтлайн", направленная на укрепление лидерских позиций Компании и создание стоимости для акционеров, предполагает активную консолидацию рынка, чему будут способствовать обозначенные в сегодняшнем сообщении таргетируемые сделки. Рыночная ситуация такова, что сроки у нас максимально сжатые — в течение ближайших шести – двенадцати месяцев мы будем действовать наиболее активно. В текущем году мы уже приобрели четыре компании, а в ближайшее время мы планируем объявить еще о нескольких крупных сделках, успешное закрытие которых крайне положительно скажется на бизнесе ПАО "Софтлайн" в ключевых для нас нишах производства собственных продуктов и услуг. Сегодня мы, учитывая конъюнктуру рынка и стоимость заемных средств, выбрали путь привлечения акционерного капитала, который, согласно результатам нашего анализа различных способов финансирования, оказался наиболее выгоден с точки зрения создания долгосрочной стоимости компании».

Максим Русских, директор департамента по слияниям и поглощениям ПАО «Софтлайн»: «Обозначенные сегодня сделки — очень важны для расширения и развития нашего бизнеса. Они представляют большой интерес для нас, как в качестве эффективного и быстрого инструмента развития собственного высокорентабельного продуктового портфеля (собственные продукты в области информационной безопасности, программного обеспечения для промышленной автоматизации, инфраструктурного программного обеспечения и других высокотехнологичных решений), так и для расширения клиентской базы. При этом, несмотря на достаточно разогретый рынок M&A, мы продолжаем придерживаться консервативной стратегии инвестирования: мы таргетируем средний мультипликатор EV/EBITDA сделок на уровне 5.0x, что более чем в два раза ниже текущего мультипликатора акций SOFL. Такая стратегия позволяет создать существенную добавленную стоимость для акционеров ПАО "Софтлайн"».