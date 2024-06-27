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ПАО «Софтлайн» объявляет о новых M&A-целях и утверждении Советом директоров дополнительного выпуска акций для финансирования приобретений

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в группу в рамках стратегии развития компании, предполагающей, в том числе, активную консолидацию российского ИТ-рынка. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Компания ожидает, что, в случае успешного завершения вышеназванных сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 г. (данные с учетом M&A приводятся по про-форма, прогнозные показатели по про-форма учитывают влияние таргетируемых сделок, включая уже достигнутый финансовый результат компаний до присоединения за прошедший период 2024 года и прогнозируемый результат до конца 2024 г.): оборот группы может достигнуть 135 млрд руб., текущий прогноз по показателю составляет 110 млрд руб.; валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд руб. по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне 30 млрд руб., составленным без учета влияния предполагаемых сделок; EBITDA может вырасти до 10 млрд руб., ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд руб.

С целью финансирования ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и достижения вышеуказанных показателей Совет директоров компании утвердил дополнительный выпуск акций ПАО «Софтлайн» в размере до 76,002 млн штук с размещением по открытой подписке и проспект ценных бумаг данного выпуска. Цена размещения дополнительных акций будет определена Советом директоров Компании, исходя из их рыночной стоимости не позднее даты начала размещения дополнительных акций.

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Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Утвержденная стратегия развития ПАО "Софтлайн", направленная на укрепление лидерских позиций Компании и создание стоимости для акционеров, предполагает активную консолидацию рынка, чему будут способствовать обозначенные в сегодняшнем сообщении таргетируемые сделки. Рыночная ситуация такова, что сроки у нас максимально сжатые — в течение ближайших шести – двенадцати месяцев мы будем действовать наиболее активно. В текущем году мы уже приобрели четыре компании, а в ближайшее время мы планируем объявить еще о нескольких крупных сделках, успешное закрытие которых крайне положительно скажется на бизнесе ПАО "Софтлайн" в ключевых для нас нишах производства собственных продуктов и услуг. Сегодня мы, учитывая конъюнктуру рынка и стоимость заемных средств, выбрали путь привлечения акционерного капитала, который, согласно результатам нашего анализа различных способов финансирования, оказался наиболее выгоден с точки зрения создания долгосрочной стоимости компании».

Максим Русских, директор департамента по слияниям и поглощениям ПАО «Софтлайн»: «Обозначенные сегодня сделки — очень важны для расширения и развития нашего бизнеса. Они представляют большой интерес для нас, как в качестве эффективного и быстрого инструмента развития собственного высокорентабельного продуктового портфеля (собственные продукты в области информационной безопасности, программного обеспечения для промышленной автоматизации, инфраструктурного программного обеспечения и других высокотехнологичных решений), так и для расширения клиентской базы. При этом, несмотря на достаточно разогретый рынок M&A, мы продолжаем придерживаться консервативной стратегии инвестирования: мы таргетируем средний мультипликатор EV/EBITDA сделок на уровне 5.0x, что более чем в два раза ниже текущего мультипликатора акций SOFL. Такая стратегия позволяет создать существенную добавленную стоимость для акционеров ПАО "Софтлайн"».

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