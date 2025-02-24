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Индексная книга (каталог) CNews*
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Русских Максим


24.02.2025 Совет директоров «Софтлайн» избрал состав правления компании 1
27.06.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о новых M&A-целях и утверждении Советом директоров дополнительного выпуска акций для финансирования приобретений 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Русских Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2883 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28180 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2897 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4503 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348343, в очереди разбора - 762939.
Создано именных указателей - 171403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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