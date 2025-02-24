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Русских Максим
|24.02.2025
|Совет директоров «Софтлайн» избрал состав правления компании 1
|27.06.2024
|ПАО «Софтлайн» объявляет о новых M&A-целях и утверждении Советом директоров дополнительного выпуска акций для финансирования приобретений 1
Русских Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2883 2
|Лавров Владимир 73 2
|Иорданский Виктор 1 1
|Котусов Владислав 1 1
|Машкова Вера 3 1
|Тараканов Артем 22 1
|Типисова Елена 6 1
|Мельников Андрей 7 1
|Мельников Александр 89 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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