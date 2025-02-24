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Мельников Андрей



24.02.2025 Совет директоров «Софтлайн» избрал состав правления компании 1
19.04.2024 «1С:ERP» помогла «ТМД Фрикшен Евразия» оптимизировать логистику и в два раза ускорить доставку заказов покупателям 1
21.11.2023 TMD Friction перешла на «1С:ERP» и автоматизировала бизнес-процессы российского подразделения 1
26.10.2021 В России создадут суперприложение для чиновников за полмиллиарда 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
29.03.2013 Displair запустила мировые продажи первой серийной модели воздушных дисплеев с системой multitouch 1
25.04.2012 Андрей Мельников возглавил дирекцию по развитию бизнеса «ВымпелКома» 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Мельников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

8269 3
Google LLC 11829 2
assino implementations - Ассино Консалтинг Рус 9 2
Ростелеком 9749 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 1
Amazon Inc - Amazon.com 3014 1
Yandex - Яндекс 7423 1
Восход ФГБУ НИИ 646 1
Apple Inc 12152 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Intel Corporation 12219 1
ИКС 321 1
Softline - Софтлайн 2850 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
AMD - Advanced Micro Devices 4248 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1468 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1206 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 1
Merlion - Мерлион 813 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
Selectel - Селектел 390 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Эвотор - Evotor 184 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
РТИ 145 1
Код Безопасности 623 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 302 1
Ramax - Рамакс 115 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1308 1
TMD Friction Eurasia - ТМД Фрикшен Евразия 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
BMW Group 449 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 123 1
Ренессанс Страхование 162 1
Volkswagen Audi Group 208 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Страхование 7 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 82 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2903 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2879 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 41 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 1
Союзное государство России и Белоруссии 51 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11674 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10286 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6704 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6638 1
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 17 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5079 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7460 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8080 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2789 1
Data monetization - Монетизация данных 1636 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1393 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20879 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2195 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1312 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 397 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7074 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2314 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16202 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5676 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12238 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 406 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3244 2
1С:ERP Управление предприятием 560 2
Neoflex Reporting 24 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Microsoft Exchange 1719 1
Попов Сергей 136 1
Карачинский Анатолий 93 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Генс Филипп 41 1
Оганесян Артак 31 1
Мельников Алексей 61 1
Сорокин Максим 16 1
Спаринапти Антон 16 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Гасилин Денис 11 1
Ромашевский Роман 4 1
Смирнов Алексей 243 1
Гурзов Константин 19 1
Любимов Олег 45 1
Лавров Владимир 71 1
Сварник Павел 21 1
Кудряшев Антон 28 1
Furuseth Martin - Фурусет Мартин 10 1
Каманин Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 3
Беларусь - Белоруссия 5713 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2986 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1894 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13345 1
Индия - Bharat 5470 1
Франция - Французская Республика 7861 1
Бразилия - Федеративная Республика 2374 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1039 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5459 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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