Минтруд РФ Федеральная служба по труду и занятости Роструд

Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд

СОБЫТИЯ


20.06.2025 Роструд импортозаместит более 10 систем за 5 месяцев. Под снос пойдут иностранные Linux, СУБД и ПО на Java

амещение систем Как выяснил CNews, до конца ноября 2025 г. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) планирует перевести свою единую цифровую платформу (ЕЦП) «Работа в России» на отечес
16.06.2025 «Ростелеком» и Роструд совместно обучат более 5 тыс. человек

«Ростелеком» и Роструд запускают совместную программу по обучению цифровым профессиям в рамках федерального

07.07.2023 Роструд переводит половину сотрудников с Windows и MS Office на Linux «Альт» и «Мой офис»

Миграция Роструда Как выяснил CNews, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) готова потратить до 39 млн руб. на импортозамещение программных продуктов в своей ин
10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены

ниям штата по результатам анализа больших данных (Big Data), передумала делать это. Об этом сообщил Роструд в ответ на запрос депутата Госдумы Игоря Сапко. Xsolla в начале августа 2021 г. оказа
11.05.2021 В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда

Госагрегатор вакансий Российская федеральная служба по труду и занятости (Роструд) собирается переработать сайт «Работа в России» - информационно-аналитический портал

21.01.2021 Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда

тва и подведомственных ему Пенсионного фонда России (ПФР), Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) и Фонда социального страхования России (ФСС). Согласно тексту документа, опубликован
20.11.2020 Роструд запустил электронные сервисы, которые помогут бизнесу избежать проверок

Четыре новых сервиса Роструда Роструд запустил четыре новых бесплатных электронных сервиса на сайте онлайнинспекция.рф. Как
05.04.2018 Ростех создал единую ИТ-систему для 700 учреждений Минтруда РФ

Ростех в рамках контракта с Минтрудом России создал защищенную сеть передачи данных, которая объединила сотни учреждений медико-социальной экспертизы в 72 регионах страны. ИТ-система призвана повысить оперативность работы
29.04.2015 Ростех и Роструд объединят усилия в борьбе с безработицей

Государственная корпорация Ростех и Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) заключили соглашение о сотрудничестве в развитии единой базы вакансий информационно-
08.04.2013 Бывший гендиректор «Ангстрема» возглавил Федеральную службу по труду и занятости

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Всеволода Вуколова руководителем Федеральной службы по труду и занятости. Прежний глава ведомства Юрий Герций освобожден от должности в связи с выходом на пенсию. Всеволод Вуколов в 1994 г. окончил Московский государственный и
01.02.2011 «АйТи» создала для Роструда СЭД на базе системы «БОСС-Референт: Госуправление»

в центральном аппарате и некоторых территориальных органах Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). Внедрение СЭД позволило ведомству автоматизировать процессы делопроизводства и упра
06.04.2009 IBS выиграла конкурс на поддержку ИТ-инфраструктуры Роструда

ки эксплуатации ИТ-инфраструктуры центрального аппарата Федеральной службы по труду и занятости РФ (Роструд). Исполнителем по проекту стала компания IBS DataFort — поставщик услуг ИТ-аутсорсинг
16.01.2009 Роструд запустил портал «Работа в России»

Состоялась презентация нового интернет-портала Роструда «Работа в России», где собрано более 760 тыс. вакансий из всех регионов РФ. «Сегодня в банке данных более 760 тыс. вакансий. Цифра эта меняется постоянно: как в большую, так и в меньшу
15.05.2008 Роструд заказывает внедрение АИС «Регистры получателей услуг»

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) объявила открытый конкурс № 13-ОК, по итогам которого определит подрядчика проекта по разработке и внедрению автоматизированной информационной системы формирования и ведения регистров

28.03.2008 Роструд ищет поставщика ИТ-услуг

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) объявила открытый конкурс № 1-ОК, в ходе которого определит поставщика ИТ-услуг. В частности, заказчику необходимо сопровождение программного обеспечения по централизованным выплатам п
31.01.2008 Роструд ищет подрядчика для внедрения АИС «Регистры получателей услуг»
17.01.2008 Роструд внедрит АИС «Регистры получателей услуг»: поиск подрядчика

от и услуг: предложения участника по разработке и внедрению программного обеспечения по «Перечню выполняемых работ»; Объем предоставления гарантий качества работ и услуг; Цена контракта. На 6 февраля Роструд также намечает и вскрытие конвертов. Рассмотрением конкурсных заявок и подведением итогов планирует заняться 13 и 18 числа соответственно. Более подробная информация о конкурсе, включая
25.06.2007 Роструд ищет поставщика ИТ-услуг

ления гарантий качества работ; Цена конкурсной заявки. Заявки от потенциальных поставщиков ИТ-услуг Роструд будет принимать по 4 июля 2007 года, а к подведению итогов приступит не позже 11 числ
07.03.2007 Роструду требуется лицензионное обслуживание ПП «Парус-Бюджет»

аппарате. Реализовать контракт требуется с апреля по декабрь 2007 года. Заявки на участие в торгах Роструд будет принимать по 4 апреля, а определить победителя конкурса планирует не позже 11 ч
19.01.2007 Роструд внедрил АС альтернативной гражданской службы

В декабре 2006 года «Кворум» завершила проект по внедрению в федеральной службе по труду и занятости (Роструд) решения, которое позволит оптимально подбирать рабочие места для призывников, направленных на прохождение альтернативной гражданской службы (АГС). Как известно, с 1 января 2004 года вс

