Минтруд РФ Федеральная служба по труду и занятости Роструд
СОБЫТИЯ
|20.06.2025
|
Роструд импортозаместит более 10 систем за 5 месяцев. Под снос пойдут иностранные Linux, СУБД и ПО на Java
амещение систем Как выяснил CNews, до конца ноября 2025 г. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) планирует перевести свою единую цифровую платформу (ЕЦП) «Работа в России» на отечес
|16.06.2025
|
«Ростелеком» и Роструд совместно обучат более 5 тыс. человек
«Ростелеком» и Роструд запускают совместную программу по обучению цифровым профессиям в рамках федерального
|07.07.2023
|
Роструд переводит половину сотрудников с Windows и MS Office на Linux «Альт» и «Мой офис»
Миграция Роструда Как выяснил CNews, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) готова потратить до 39 млн руб. на импортозамещение программных продуктов в своей ин
|10.09.2021
|
Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены
ниям штата по результатам анализа больших данных (Big Data), передумала делать это. Об этом сообщил Роструд в ответ на запрос депутата Госдумы Игоря Сапко. Xsolla в начале августа 2021 г. оказа
|11.05.2021
|
В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда
Госагрегатор вакансий Российская федеральная служба по труду и занятости (Роструд) собирается переработать сайт «Работа в России» - информационно-аналитический портал
|21.01.2021
|
Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда
тва и подведомственных ему Пенсионного фонда России (ПФР), Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) и Фонда социального страхования России (ФСС). Согласно тексту документа, опубликован
|20.11.2020
|
Роструд запустил электронные сервисы, которые помогут бизнесу избежать проверок
Четыре новых сервиса Роструда Роструд запустил четыре новых бесплатных электронных сервиса на сайте онлайнинспекция.рф. Как
|05.04.2018
|
Ростех создал единую ИТ-систему для 700 учреждений Минтруда РФ
Ростех в рамках контракта с Минтрудом России создал защищенную сеть передачи данных, которая объединила сотни учреждений медико-социальной экспертизы в 72 регионах страны. ИТ-система призвана повысить оперативность работы
|29.04.2015
|
Ростех и Роструд объединят усилия в борьбе с безработицей
Государственная корпорация Ростех и Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) заключили соглашение о сотрудничестве в развитии единой базы вакансий информационно-
|08.04.2013
|
Бывший гендиректор «Ангстрема» возглавил Федеральную службу по труду и занятости
Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Всеволода Вуколова руководителем Федеральной службы по труду и занятости. Прежний глава ведомства Юрий Герций освобожден от должности в связи с выходом на пенсию. Всеволод Вуколов в 1994 г. окончил Московский государственный и
|01.02.2011
|
«АйТи» создала для Роструда СЭД на базе системы «БОСС-Референт: Госуправление»
в центральном аппарате и некоторых территориальных органах Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). Внедрение СЭД позволило ведомству автоматизировать процессы делопроизводства и упра
|06.04.2009
|
IBS выиграла конкурс на поддержку ИТ-инфраструктуры Роструда
ки эксплуатации ИТ-инфраструктуры центрального аппарата Федеральной службы по труду и занятости РФ (Роструд). Исполнителем по проекту стала компания IBS DataFort — поставщик услуг ИТ-аутсорсинг
|16.01.2009
|
Роструд запустил портал «Работа в России»
Состоялась презентация нового интернет-портала Роструда «Работа в России», где собрано более 760 тыс. вакансий из всех регионов РФ. «Сегодня в банке данных более 760 тыс. вакансий. Цифра эта меняется постоянно: как в большую, так и в меньшу
|15.05.2008
|
Роструд заказывает внедрение АИС «Регистры получателей услуг»
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) объявила открытый конкурс № 13-ОК, по итогам которого определит подрядчика проекта по разработке и внедрению автоматизированной информационной системы формирования и ведения регистров
|28.03.2008
|
Роструд ищет поставщика ИТ-услуг
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) объявила открытый конкурс № 1-ОК, в ходе которого определит поставщика ИТ-услуг. В частности, заказчику необходимо сопровождение программного обеспечения по централизованным выплатам п
|31.01.2008
|Роструд ищет подрядчика для внедрения АИС «Регистры получателей услуг»
|17.01.2008
|
Роструд внедрит АИС «Регистры получателей услуг»: поиск подрядчика
от и услуг: предложения участника по разработке и внедрению программного обеспечения по «Перечню выполняемых работ»; Объем предоставления гарантий качества работ и услуг; Цена контракта. На 6 февраля Роструд также намечает и вскрытие конвертов. Рассмотрением конкурсных заявок и подведением итогов планирует заняться 13 и 18 числа соответственно. Более подробная информация о конкурсе, включая
|25.06.2007
|
Роструд ищет поставщика ИТ-услуг
ления гарантий качества работ; Цена конкурсной заявки. Заявки от потенциальных поставщиков ИТ-услуг Роструд будет принимать по 4 июля 2007 года, а к подведению итогов приступит не позже 11 числ
|07.03.2007
|
Роструду требуется лицензионное обслуживание ПП «Парус-Бюджет»
аппарате. Реализовать контракт требуется с апреля по декабрь 2007 года. Заявки на участие в торгах Роструд будет принимать по 4 апреля, а определить победителя конкурса планирует не позже 11 ч
|19.01.2007
|
Роструд внедрил АС альтернативной гражданской службы
В декабре 2006 года «Кворум» завершила проект по внедрению в федеральной службе по труду и занятости (Роструд) решения, которое позволит оптимально подбирать рабочие места для призывников, направленных на прохождение альтернативной гражданской службы (АГС). Как известно, с 1 января 2004 года вс
