Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175051
ИКТ 13636
Организации 10636
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3453
Системы 25585
Персоны 75084
География 2839
Статьи 1516
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2633
Мероприятия 852

Тихонов Алексей


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 «Онланта» завершила проект по миграции и оптимизации цифровых ресурсов МТРК «Мир» 1
29.02.2024 Hyper займется развитием электротранспорта в Удмуртии 2
30.11.2023 Hyper и МАДИ создадут центр исследований в области электротранспорта и зарядной инфраструктуры 1
03.08.2023 Hyper обеспечит зарядной инфраструктурой новостройки в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде 1
15.02.2023 «БФТ-холдинг» модернизировал систему «АЦК-финансы» 1
01.02.2023 В Нижнем Новгороде запустили первую в России экосистему электромобильности 1
10.01.2023 «БФТ-холдинг» продолжает модернизацию систем линейки АЦК 1
15.08.2022 Подсистема обеспечения казначейского сопровождения – новая разработка «БФТ-холдинга» 1
09.04.2021 Visitech обеспечит промышленную безопасность предприятия «Уралхима» 1
03.10.2019 «Инфосистемы джет» защитили Грозненскую ТЭС от киберугроз 1
17.11.2016 «Транстелеком» обеспечит дальней связью дочернее предприятие «Газпрома» в Сургуте 1
20.04.2015 LG посвятила донорский марафон Победе 1
25.09.2014 LG Electronics объединит доноров Урала и Сибири "Воздушным марафоном добра" 1
12.03.2014 «1С:Первый БИТ» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в «Русбурмаше» 1
28.12.2011 Определены победители чемпионата "Умная связь" 1
18.11.2011 Число проектов, представленных на чемпионате "Умная связь", превысило 60 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Тихонов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 344 3
LG Electronics 3637 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2057 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 835 1
Cisco Systems 5153 1
8461 1
GEH Engineering - ГЭХ Инжиниринг 3 1
ESG - Enterprise Strategy Group 244 1
Softline - Визитек - Visitech 14 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2506 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 2
Газпром ПАО 1365 1
Грозненская ТЭС - тепловая электростанция 4 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 186 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
Газпром трансгаз 147 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3118 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 11 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 121 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6071 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 115 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3061 1
Федеральное казначейство России 1812 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2973 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 10
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 544 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12818 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12278 3
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 78 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12586 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21097 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24901 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11444 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11871 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 2
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 122 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8604 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1309 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3812 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11375 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6543 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 192 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14088 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1005 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1302 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6992 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7532 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8287 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 276 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1860 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 890 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9376 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3152 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 1
Website URL - Uniform Resource Locator 905 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2250 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 861 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9457 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12973 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 435 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 820 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2224 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 72 3
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 109 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 484 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2321 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 963 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 598 1
1С:Бухгалтерия КОРП 50 1
Apple iPhone 6 4863 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ПИВ 6 1
Microsoft Windows 15895 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3293 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 105 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1020 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ТОП 2 1
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) 32 1
Softline - Визитек - Visitech V-Track 1 1
Петрова Мария 6 2
Стрижонок Евгений 2 2
Скупченко Александр 2 2
Саутин Дмитрий 4 2
Шахнес Татьяна 5 2
Сиянов Виталий 1 1
Прыгунков Александр 2 1
Саркисов Руслан 9 1
Миланов Рустам 3 1
Коваль Валерий 38 1
Зубков Александр 7 1
Шишикин Иван 1 1
Дружбин Дмитрий 1 1
Гостюнин Юрий 1 1
Маликов Дмитрий 2 1
Нигматуллин Руслан 4 1
Бутырская Мария 1 1
Критикова Оксана 2 1
Круглов Николай 2 1
Слесаренко Елена 1 1
Рагозина Наталья 1 1
Рубан Егор 1 1
Никитин Глеб 39 1
Чащина Ирина 2 1
Запашный Эдгард 1 1
Кораблева Юлия 1 1
Сгибнев Михаил 1 1
Цзю Константин 2 1
Ягудин Алексей 4 1
Пятненков Алексей 1 1
Немов Алексей 3 1
Лосев Владимир 1 1
Савастьянов Владимир 1 1
Севостьянов Владимир 1 1
Ажгиревич Артем 6 1
Навка Татьяна 2 1
Богачев Александр 1 1
Мастеркова Светлана 2 1
Хоркина Светлана 4 1
Легков Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3007 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3201 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1948 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 528 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7709 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 298 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4058 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2562 1
Россия - СФО - Новосибирск 4426 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2745 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 885 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 941 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1151 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 683 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1520 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 336 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 841 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 711 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6163 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19174 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2991 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 2
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 286 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6042 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2942 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3702 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 289 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3200 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2961 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2337 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1847 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 590 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1945 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2182 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1356 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6099 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5893 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2122 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
Образование в России 2296 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 459 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2514 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1110 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5313 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5060 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6342 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1272 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4126 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2806 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1078 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5957 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4129 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8216 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 137 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153