Hyper и МАДИ создадут центр исследований в области электротранспорта и зарядной инфраструктуры

Планируется, что в Центре будет вестись разработка и тестирование программного обеспечения и инженерно-технических решений для их совместимости с электромобилями. Это позволит свести к минимуму долю неуспешных зарядных сессий, когда у пользователей не получается зарядить свой электромобиль. Выработанные решения будут в дальнейшем реализованы в зарядной сети Hyper. Об этом CNews сообщили представители «Роснано».

«Центр исследования на основе МАДИ создается для повышения качества сервиса по зарядке электрокаров. Мы приглашаем к совместной работе производителей и поставщиков как зарядных станций, так и электромобилей. В данном центре можно будет пройти апробацию программного обеспечения или любого иного технического решения до того, как оно окажется на улицах городов», - отметил Алексей Тихонов, основатель и генеральный директор Hyper.

По словам ректора МАДИ Артема Ажгиревича, организация данного центра направлена не только на необходимое техническое обеспечение актуальных НИОКР в области электрического транспорта и зарядной инфраструктуры, но, что особенно важно, и на создание в стенах университета современной лабораторной базы для использования в учебном процессе, в том числе при проведении лабораторно-практических занятий со студентами, организации научно-исследовательской деятельности магистрантов и аспирантов с учётом перспективных направлений развития автотранспортного комплекса.

Открытие центра запланировано на I квартал 2024 г.