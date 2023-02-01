В Нижнем Новгороде запустили первую в России экосистему электромобильности

В презентации приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Алексей Тихонов – генеральный директор ключевого партнера – компании «Оператор электродвижения». Об этом CNews сообщили представители «Роснано».

Цель проекта – выстраивание целостной экосистемы необходимых элементов, включающей сеть зарядных станций, комплекс мер по повышению доступности транспортных средств и сервисного обслуживания.

На данный момент экосистема включает в себя 44 зарядные станции и 180 электромобилей (еще 70 будут доставлены к марту 2023 г).

Объем инвестиций в Нижегородскую область составил 750 млн руб (100 млн руб. – государственное финансирование, остальное – частный капитал).

Проект реализован в соответствии с соглашениями, подписанными между правительством Нижегородской области и ООО «Оператор электродвижения» в рамках ЦИПР 2022, в также соглашением, подписанным губернатором Нижегородской области и ООО «Оператор электродвижения» в рамках ESG-форума «Со.знание».

Создание экосистемы стало успешным примером государственно-частного партнерства и частью реализации Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 г., которая направлена на решение задач по улучшению качества жизни людей, созданию новых производств для перехода к более совершенной по сравнению с ДВС платформе, а также снижению выбросов СО2.

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В дальнейшем опыт Нижнего Новгорода, основанный на синхронизации развития зарядной инфраструктуры и увеличения парка электромобилей, будет масштабирован на другие регионы. Команда «Оператора электродвижения» уже начала работу в этом направлении – следующие проекты будут реализованы в 2023 г.

«Мы делаем ставку на устойчивое развитие, несмотря на все перипетии, в том числе на внешних рынках, и продолжаем развивать электротранспорт. Участвуем в программах поддержки регионов, которые предполагают субсидирование за счет федерального бюджета строительства зарядной инфраструктуры и закупки электромобилей по линии Министерства промышленности и торговли России. На эти автомобили как раз предоставляется скидка, и достаточно ощутимая. Мы, по сути, впервые в стране запускаем целую отрасль электродвижения», – отметил Глеб Никитин.

«Мы запускали проект по электродвижению комплексно: построили 44 ЭЗС и обеспечили крупнейшую для России сделку по покупке 180 локализованных электрокаров по итогам 2022 г. Все это нам удалось сделать в рекордные сроки – за шесть месяцев. По сути, за это время в Нижнем Новгороде был построен рабочий прототип новой для страны отрасли электромобильности. Именно вокруг этого должна строиться стратегия нового автопрома России, которая обеспечивает рабочие места, внутренний спрос на технологии, ИТ-компетенции, науку и перспективные разработки», – отметил Алексей Тихонов.