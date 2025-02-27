ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка

Аббревиатура ESG (Environmental, Social, Governance – окружающая среда, социальные меры, корпоративное управление) включает в себя комплекс понятий, относящихся к так называемому устойчивому развитию - в целях сохранения и укрепления потенциала человечества. Важнейшей составляющей ESG-повестки является забота об экологии: снижение углеродных выбросов и предотвращение изменения климата, сокращение негативного воздействия на окружающую среду, создание экономики замкнутого цикла, и так далее.

Одним из ключевых международных договоров в рамках ESG-повестки является Парижское соглашение по климату 2015 года, ратифицированное 189 странами. Постановлением Правительства РФ от 21.09.2019 года №1228 Парижское соглашение было принято Российской Федерацией. Цель соглашения – сдерживание глобального потепления, снижение выбросов парниковых газов. Большинство стран-участниц Парижского соглашения планируют достигнуть климатической нейтральности (нулевых выбросов углерода) к 2050 году и устанавливают промежуточные цели на более ранние периоды.

Например, среди стран БРИКС - Бразилия планирует сокращение выбросов парниковых газов на 37% и 43% к 2025 и 2030 году соответственно. Индия планирует к 2030 г. снизить выбросы на 33-35% по сравнению с 2005 годом. Китай – на 60%-65% к 2030 г. по сравнению с 2005 годом. Россия, в свою очередь – на 70% к 2030 г. по сравнению с 1990 годом (с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и других экосистем).