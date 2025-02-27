Разделы

ESG Environmental, Social, Governance Экологическое, социальное и корпоративное управление ESG-трансформация Зеленая повестка

ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка

  • Аббревиатура ESG (Environmental, Social, Governance – окружающая среда, социальные меры, корпоративное управление) включает в себя комплекс понятий, относящихся к так называемому устойчивому развитию - в целях сохранения и укрепления потенциала человечества. Важнейшей составляющей ESG-повестки является забота об экологии: снижение углеродных выбросов и предотвращение изменения климата, сокращение негативного воздействия на окружающую среду, создание экономики замкнутого цикла, и так далее.

    Одним из ключевых международных договоров в рамках ESG-повестки является Парижское соглашение по климату 2015 года, ратифицированное 189 странами. Постановлением Правительства РФ от 21.09.2019  года №1228 Парижское соглашение было принято Российской Федерацией. Цель соглашения – сдерживание глобального потепления, снижение выбросов парниковых газов. Большинство стран-участниц Парижского соглашения планируют достигнуть климатической нейтральности (нулевых выбросов углерода) к 2050 году и устанавливают промежуточные цели на более ранние периоды.

    Например, среди стран БРИКС - Бразилия планирует сокращение выбросов  парниковых газов на 37% и 43% к 2025 и 2030 году соответственно. Индия планирует к 2030 г. снизить выбросы на 33-35% по сравнению с 2005 годом. Китай – на 60%-65% к 2030 г. по сравнению с 2005 годом. Россия, в свою очередь – на 70% к 2030 г. по сравнению с 1990 годом (с учетом максимально возможной  поглощающей способности лесов и других  экосистем).

  • ESG-индекс РСПП ― инструмент независимой оценки деятельности в сфере устойчивого развития, который отражает общую ситуацию в сфере публичного раскрытия нефинансовой отчетности крупнейших российских компаний. Расчет индекса проводится по широкому кругу показателей, включая экологические, социальные, управленческие аспекты и их связанность с экономической результативностью организации

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.02.2025 Количество ИT-тендеров с ESG-критериями выросло на 47%

оценки, увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В топ требований тендеров с ESG-повесткой вошли соблюдение трудового законодательства (100% тендеров), антикоррупционные

25.01.2024 Московский банк Сбербанка и «Экополис» договорились о сотрудничестве в сфере ESG

принципов ответственного управления. Ключевыми направлениями сотрудничества также станут поддержка ESG-проектов заводского комплекса и обмен лучшими практиками в области устойчивого развития.

29.12.2023 Правительство Новгородской области продолжит цифровую и ESG-трансформацию региона совместно со Сбербанком

Сбербанк и правительство Новгородской области заключили соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации региона. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Андрей Никитин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.
22.11.2023 «Сбер» открыл доступ к модели искусственного интеллекта для классификации ESG-рисков

оей экспертизой, инновационными инструментами и сервисами с бизнесом и регионами, чтобы помочь им в ESG-трансформации. Оптимизировать процессы работы с ESG-рисками помогает наша AI-модель, кото
15.06.2023 «Сбер» и правительство Тамбовской области будут вместе проводить цифровую и ESG-трансформацию региона

ороны планируют взаимодействовать в целях развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации, стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности. «Сбе
02.03.2023 «Лаборатория Касперского» выпустила свой первый отчет об устойчивом развитии (ESG)

проблемы ― социальные, экологические. Мы считаем, что бизнес обязан подавать пример в формировании ESG-повестки», ― отметила Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития «Лаборат
27.12.2022 «Национальное рейтинговое агентство» присвоило «Вымпелкому» ESG-рейтинг АА.esg

а уровне АА.esg обусловлено комплексным внедрением ESG-повестки в бизнес-процессы компании в рамках ESG-стратегии, разработкой специальных технологических решений для социальных и экологических
18.07.2022 «билайн» выпустил ESG-отчет за 2021 год

ости своей деятельности. В минувшем году «билайн» продолжил системное развитие ключевых направлений ESG-стратегии в социальной сфере: поиск пропавших людей совместно с ПСО «ЛизаАлерт» и развити
28.06.2022 Цифровые инструменты поддержки устойчивого развития 2022

ь в реализации такой программы • С чего начать внедрение ESG • Как получить экономический эффект от ESG-инициатив Проекты и кейсы • ESG-проекты в ритейле • ESG-проекты в финансовых организациях
15.06.2022 «Сбер» запустил ESG-самодиагностику для компаний на основе технологий искусственного интеллекта

тельность бизнеса. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «ESG-повестка в России начала формироваться всего пару лет назад, поэтому пока у нас определён
08.12.2021 Sitronics Group разрабатывает сервисы для сбора ESG-данных

бъектов и получать данные в динамике, что немаловажно, к примеру, для контроля за вырубкой лесов и землепользования с точки зрения севооборота и прогнозирования урожайности. «Сегодня вопрос получения ESG-данных всё чаще становится предметом обсуждения, и решение многих задач упирается именно в данные. Современная частная космонавтика является их источником. При этом большое количество спутн
24.11.2021 Москва признана лучшим мегаполисом Европы в сфере городского управления

Москва заняла первое место в категории «Государственное управление в сфере ESG» европейского рейтинга «Города будущего: индекс ESG-ин

