ESG Environmental, Social, Governance Экологическое, социальное и корпоративное управление ESG-трансформация Зеленая повестка
Аббревиатура ESG (Environmental, Social, Governance – окружающая среда, социальные меры, корпоративное управление) включает в себя комплекс понятий, относящихся к так называемому устойчивому развитию - в целях сохранения и укрепления потенциала человечества. Важнейшей составляющей ESG-повестки является забота об экологии: снижение углеродных выбросов и предотвращение изменения климата, сокращение негативного воздействия на окружающую среду, создание экономики замкнутого цикла, и так далее.
Одним из ключевых международных договоров в рамках ESG-повестки является Парижское соглашение по климату 2015 года, ратифицированное 189 странами. Постановлением Правительства РФ от 21.09.2019 года №1228 Парижское соглашение было принято Российской Федерацией. Цель соглашения – сдерживание глобального потепления, снижение выбросов парниковых газов. Большинство стран-участниц Парижского соглашения планируют достигнуть климатической нейтральности (нулевых выбросов углерода) к 2050 году и устанавливают промежуточные цели на более ранние периоды.
Например, среди стран БРИКС - Бразилия планирует сокращение выбросов парниковых газов на 37% и 43% к 2025 и 2030 году соответственно. Индия планирует к 2030 г. снизить выбросы на 33-35% по сравнению с 2005 годом. Китай – на 60%-65% к 2030 г. по сравнению с 2005 годом. Россия, в свою очередь – на 70% к 2030 г. по сравнению с 1990 годом (с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и других экосистем).
- ESG-индекс РСПП ― инструмент независимой оценки деятельности в сфере устойчивого развития, который отражает общую ситуацию в сфере публичного раскрытия нефинансовой отчетности крупнейших российских компаний. Расчет индекса проводится по широкому кругу показателей, включая экологические, социальные, управленческие аспекты и их связанность с экономической результативностью организации
- Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг
- Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика
- Природные ресурсы - природопользование
- Парниковый эффект - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация
- EHSM - Environment, Health and Safety Management - управление охраной труда и промышленной безопасностью
|27.02.2025
|
Количество ИT-тендеров с ESG-критериями выросло на 47%
оценки, увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В топ требований тендеров с ESG-повесткой вошли соблюдение трудового законодательства (100% тендеров), антикоррупционные
|25.01.2024
|
Московский банк Сбербанка и «Экополис» договорились о сотрудничестве в сфере ESG
принципов ответственного управления. Ключевыми направлениями сотрудничества также станут поддержка ESG-проектов заводского комплекса и обмен лучшими практиками в области устойчивого развития.
|29.12.2023
|
Правительство Новгородской области продолжит цифровую и ESG-трансформацию региона совместно со Сбербанком
Сбербанк и правительство Новгородской области заключили соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации региона. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Андрей Никитин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.
|22.11.2023
|
«Сбер» открыл доступ к модели искусственного интеллекта для классификации ESG-рисков
оей экспертизой, инновационными инструментами и сервисами с бизнесом и регионами, чтобы помочь им в ESG-трансформации. Оптимизировать процессы работы с ESG-рисками помогает наша AI-модель, кото
|15.06.2023
|
«Сбер» и правительство Тамбовской области будут вместе проводить цифровую и ESG-трансформацию региона
ороны планируют взаимодействовать в целях развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации, стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности. «Сбе
|02.03.2023
|
«Лаборатория Касперского» выпустила свой первый отчет об устойчивом развитии (ESG)
проблемы ― социальные, экологические. Мы считаем, что бизнес обязан подавать пример в формировании ESG-повестки», ― отметила Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития «Лаборат
|27.12.2022
|
«Национальное рейтинговое агентство» присвоило «Вымпелкому» ESG-рейтинг АА.esg
а уровне АА.esg обусловлено комплексным внедрением ESG-повестки в бизнес-процессы компании в рамках ESG-стратегии, разработкой специальных технологических решений для социальных и экологических
|18.07.2022
|
«билайн» выпустил ESG-отчет за 2021 год
ости своей деятельности. В минувшем году «билайн» продолжил системное развитие ключевых направлений ESG-стратегии в социальной сфере: поиск пропавших людей совместно с ПСО «ЛизаАлерт» и развити
|28.06.2022
|
Цифровые инструменты поддержки устойчивого развития 2022
ь в реализации такой программы • С чего начать внедрение ESG • Как получить экономический эффект от ESG-инициатив Проекты и кейсы • ESG-проекты в ритейле • ESG-проекты в финансовых организациях
|15.06.2022
|
«Сбер» запустил ESG-самодиагностику для компаний на основе технологий искусственного интеллекта
тельность бизнеса. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «ESG-повестка в России начала формироваться всего пару лет назад, поэтому пока у нас определён
|08.12.2021
|
Sitronics Group разрабатывает сервисы для сбора ESG-данных
бъектов и получать данные в динамике, что немаловажно, к примеру, для контроля за вырубкой лесов и землепользования с точки зрения севооборота и прогнозирования урожайности. «Сегодня вопрос получения ESG-данных всё чаще становится предметом обсуждения, и решение многих задач упирается именно в данные. Современная частная космонавтика является их источником. При этом большое количество спутн
|24.11.2021
|
Москва признана лучшим мегаполисом Европы в сфере городского управления
Москва заняла первое место в категории «Государственное управление в сфере ESG» европейского рейтинга «Города будущего: индекс ESG-ин
|Натрусов Артем 312 28
|Шадаев Максут 1160 27
|Козак Николай 192 27
|Соловьев Сергей 75 27
|Барсуков Сергей 32 27
|Чаркин Евгений 314 26
|Паршин Максим 323 26
|Бадалов Андрей 66 26
|Ушаков Анатолий 46 26
|Шпак Василий 266 26
|Агапкин Алексей 39 26
|Мацыгин Юрий 50 26
|Костин Сергей 36 26
|Казарин Станислав 175 26
|Смирнова Татьяна 34 26
|Носенко Артем 30 26
|Урусов Виктор 150 26
|Врацкий Андрей 166 26
|Тутаев Михаил 56 26
|Касаев Сергей 28 26
|Романов Кирилл 32 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 29 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Гваришвили Владимир 28 26
|Виноградов Артём 28 26
|Синельников Александр 27 26
|Мингова Валерия 27 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Данилов Михаил 32 26
|Спиридонов Иван 26 26
|Белоусов Максим 109 11
|Гимранов Ринат 126 11
|Аксаков Анатолий 160 10
|Шипов Савва 102 10
|Клепиков Алексей 121 10
|Сотин Денис 216 10
|Иванов Алексей 155 10
|Сергеев Сергей 161 10
|Батай Илья 59 10
