Hyper займется развитием электротранспорта в Удмуртии

Соглашение о системном развитии электротранспорта в Удмуртии было подписано председателем Правительства региона Ярославом Семеновым и генеральным директором компании Hyper Алексеем Тихоновым. Стороны договорились о совместной реализации проекта по формированию на территории Удмуртии спроса на электромобили с одновременным развитием зарядной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Hyper.

Согласно документу, специалисты Hyper разработают стратегию развития электротранспорта в регионе и сформируют перечень необходимых мер стимулирования спроса на электротранспорт, окажут содействие в выделении локаций для установки зарядных станций, исходя из задач владельцев парка электрических транспортных средств.

Компания планирует стать инвестором создания сети зарядных станций на территории Удмуртской Республики, а впоследствии — взять на себя управление внедрением ЭЗС, обеспечение их эксплуатации и сервисного обслуживания. Кроме того, Hyper предоставит программные платформенные решения для эксплуатации зарядных станций и их взаимодействия с конечными пользователями-владельцами электрических транспортных средств.

«Удмуртская Республика — один из лидеров по росту промышленного производства в стране. Здесь высокий потенциал для внедрения электродвижения в рамках реализации Концепции развития электротранспорта в России. В ходе реализации проекта Hyper, при поддержке региона, сфокусируется на внедрении электрокаров в повседневную жизнь населения и найдет способ раскрыть синергию с локализованными производителями электрокаров», — сказал Алексей Тихонов.

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов подчеркнул, что у компании имеется хороший опыт реализации подобных проектов в ряде других городов России, в первую очередь, в Нижегородской области. Он также напомнил, что в прошлом году Удмуртия была включена в перечень территорий, где в качестве пилота внедряется зарядная инфраструктура для электротранспорта.

«К концу года в Удмуртии должно быть размещено не менее 40 станций. Мы получили на эти цели средства из федерального бюджета – порядка 80 млн рублей. Сегодня у нас уже работают 36 станций. Самих же электромобилей сейчас в регионе не так много — чуть больше 900 единиц. Но, к примеру, 2,5 года назад, когда мы принимали закон о нулевой ставке транспортного налога для владельцев машин с электродвигателем, их было только 48. Так что рост более чем очевиден. Поэтому мы активно включились в процесс развития инфраструктуры. Тем более что с этого года автозавод в Ижевске приступает к серийному производству электромобиля LADA e-Largus. Соответственно у нас есть все условия и возможности для форсированного внедрения электротранспорта», — сказал он.

Накануне Председатель Правительства лично выехал на автозавод, где ознакомился с ходом настройки производственных линий предприятия. По словам генерального директора автозавода Александра Богачева, до конца года на предприятии будет произведено порядка 50 тыс. автомобилей, часть из которых в том числе составят электромобили.