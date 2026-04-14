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Россия ПФО Удмуртия Ижевск

Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск

Борис Постников "Ижевский перекрёсток" (1976) Борис Постников "Ижевский перекрёсток" (1976)
«Окраины Ижевска». 1967 год. Художник — Ложкин Александр Егорович (р. 08.11.1936, Ижевск). «Окраины Ижевска». 1967 год. Художник — Ложкин Александр Егорович (р. 08.11.1936, Ижевск).
Борис Постников "Ижевский перекрёсток" (1976)

СОБЫТИЯ


14.04.2026 «1С-Рарус» ускорил бюджетирование на Ижевском радиозаводе с «1С:Корпорация»

стов. Для повышения эффективности процессов бюджетирования специалисты «1С-Рарус» доработали функционал «1С:Управление холдингом» с учетом финансово-экономической модели и требований к бюджетированию Ижевского радиозавода. Как изменилась система бюджетирования Единый подход к учету фактических данных — выросла точность план-фактного анализа, сокращено время подготовки управленческой отчетно
14.04.2026 Ловит от квартиры до садового участка — инженеры расширили телеком-покрытие в Ижевске

Инженеры «МегаФона» установили новое телеком-оборудование в Индустриальном районе Ижевска. Теперь жители ЖК «Цветочный город» могут пользоваться мобильной связью и звонить родным, друзьям и коллегам, находясь как внутри квартир, так и на придомовой территории. Также покрытие
06.03.2026 «Философт» реализует проект умного дома премиум-класса в Ижевске

Компания «Философт» реализует проект умного дома в элитном жилом комплексе в Ижевске, который возводит девелопер ВР-Инвест. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на IV квартал 2026 г. Проект рассчитан на 22 квартиры и будет реализован с пр
17.12.2025 «МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру в северной части Ижевска

«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру в северной части Ижевска. Благодаря запуску новых базовых станций более стабильная мобильная связь теперь дост
27.11.2025 Первая в Ижевске «Астра-лаборатория» открыла двери для подготовки ИБ-специалистов нового уровня

составят основу ежегодной практической подготовки 125 студентов на базе специалитета «Информационная безопасность автоматизированных систем». ИжГТУ готовит кадры для крупнейших оборонных предприятий Ижевска, таких как ИЭМЗ «Купол» и «Концерн Калашников». Эти заводы будут работать на ПО «Группы Астра», поэтому университет вводит в свою программу углубленное изучение продуктов компании: ОС A
11.09.2025 Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Ижевске

ать автомобиль по тарифу «Часы и дни». Час поездки будет стоить от 320 руб. Зона поездок охватывает Ижевск, Нефтекамск и пригороды, включая Чайковский, Воткинск, Кильмезь и др. Подробную карту

22.08.2025 «МегаФон» улучшил связь для новоселов Ижевска

«МегаФон» запустил новую телеком-инфраструктуру для новоселов Ижевска. Теперь тысячи жителей ЖК «Ежевика» и соседних домов смогут оценить расширенное покрытие сети и улучшенное качество связи. Изменения будут заметны на прилегающих территориях, включая па
11.07.2024 «МегаФон» усилил 4G в жилых массивах Ижевска

«МегаФон» увеличил площадь уверенного покрытия сети четвертого поколения для жителей Ижевска. Стабильный 4G-сигнал стал доступен в спортивных и медицинских учреждениях, в местах сосредоточения производственных предприятий, а также в густонаселенных жилых кварталах и торговых це
06.05.2024 Весенние улучшения: в двух районах Ижевска выросла территория 4G

«МегаФон» расширил территорию уверенного покрытия сети четвертого поколения для жителей двух районов Ижевска, а также вблизи крупных промышленных и культурных объектов города. Также техническая служба оператора провела работы в населенных пунктах, коттеджном поселке и на автодороге в Завьяловс
14.03.2024 Новые телеком-объекты заработали в аэропорту и четырех районах Ижевска

«МегаФон» построил базовые станции в Индустриальном, Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах Ижевска. Для жителей городских кварталов прием мобильного сигнала стал устойчивее, а мобильны
23.01.2024 Технология open loop в Ижевске: в 6 раз выросло число оплат в мобильном приложении «Удмуртия Транспорт»

ки. Данная технология была разработана в рамках НИОКР Минтранса российской ИТ-компанией «Датапакс». Ижевск внедряет эту технологию одним из первых в стране, чем вносит весомый вклад в реализаци
21.12.2023 «Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в Ижевске

«Мегафон» увеличил покрытие сети четвертого поколения в столице республики. Жители и гости Ижевска смогут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости в местах праздничных мер
25.10.2023 В Ижевске растет популярность новой технологии бесконтактной оплаты проезда

Новый способ оплаты проезда в мобильном приложении «Удмуртия транспорт» масштабирован на треть автобусного парка Ижевска. Новая технология позволяет пассажиру бесконтактно оплатить проезд с любого удобного места в салоне одним кликом. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс». В сентябре 20
05.10.2023 «Мегафон» улучшил связь в Ижевске и 28 поселениях Удмуртии

«Мегафон» увеличил территорию покрытия мобильного интернета для жителей Ижевска и 15 районов Удмуртии. «Мегафон» модернизировал свыше 50 базовых станций, чтобы жител
03.08.2023 «Мегафон» провел модернизацию базовых станций в Ижевске, Воткинске и Глазове

В трех городах Удмуртии связисты увеличили покрытие сети четвертого поколения. «Мегафон» провел модернизацию базовых станций в Ижевске, Воткинске и Глазове. Благодаря техническим работам значительно расширилась территория, где горожане могут пользоваться 4G-интернетом. Оператор запустил дополнительный низкочастотный сл
20.06.2023 В Ижевске тестируют мобильное приложение для оплаты проезда

автобусных маршрутах, обслуживаемых АО «ИПОПАТ», в рамках развития пассажирского транспорта города Ижевска. Транспортные средства оснастили системой диспетчеризации. Цифровые сервисы помогают

25.05.2022 В Ижевске успешно протестировали цифровые сервисы для общественного транспорта

я поездок на общественном транспорте. В рамках пилотного проекта было создано мобильное приложение “Ижевск транспорт”, которое позволило отслеживать движение городского транспорта в режиме онла
19.04.2022 «Росэлектроника» повысила безопасность аэропорта Ижевска

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» установил в аэропорту Ижевска современное радиолокационное оборудование. Новый локатор позволяет обнаруживать летат
16.02.2022 Компания ABB модернизировала прессовую линию автозавода Lada Ижевск

Компания ABB оборудовала своими промышленными роботами обновленную прессовую линию на LADA Ижевском автомобильном заводе группы «АвтоВАЗ». Пять роботов IRB 760FX позволяют значительно увеличить производительность линии и обеспечить высокое качество производства деталей. Все работы по
12.11.2019 «Дом.ru бизнес» принял участие в реализации проекта «Умные остановки» в Ижевске

ту "Дом.ru бизнес". Совместно с Администрацией и службой благоустройства города мы продолжим делать Ижевск современным и удобным для горожан».
02.07.2019 «Почта России» откроет научно-исследовательский центр в Ижевске

акими как искусственный интеллект, Big Data, промышленный интернет вещей. Тот меморандум, который мы подписали, открывает большие перспективы в сотрудничестве. Начинаем мы с первого шага – открытия в Ижевске научно-исследовательского центра "Почты России" с привлечением кадров из высших учебных заведений региона. К созданию планируется более 100 рабочих мест с высокими заработными платами.

03.05.2018 Банк «Восточный» открыл в Ижевске центр оказания услуг для бизнеса

режиме «одного окна» гражданами и юридическими лицами Удмуртской Республики работает по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255.   Соглашение о сотрудничестве, подписанное в феврале текущего
17.07.2017 MCN Telecom запускает услуги телефонии в Ижевске

объявил о начале оказания услуг местной телефонной связи в столице Удмуртской республики. Абонентам Ижевска теперь доступны все те же специальные предложения и выгодные тарифы, что и клиентам в
18.11.2016 Iridium запустил российскую станцию сопряжения наземного и космического сегментов в Ижевске

язи — ввел в эксплуатацию российскую земную станцию сопряжения наземного и космического сегментов в Ижевске. Этот шаг позволит компании выполнять все требования законодательства РФ, сообщили CN
02.11.2016 «Билайн» запустил LTE в Кирове и Ижевске

етом особенностей плотной и высотной городской застройки. В Удмуртии в зоне действия сети находится Ижевск, Вараксино и Глазов. По данным замеров технических специалистов «Билайн», средняя поль
12.09.2016 «LADA Ижевск» продлил лицензии на Eset NOD32

Автозавод «LADA Ижевск» продлил лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Внедр
08.09.2016 «Транстелеком» предоставил услуги связи заводу «Металлкомплект» в Ижевске

услуг связи в столице Удмуртии с 2012 г. Нашими клиентами стали более 900 предприятий и организаций Ижевска, с начала года их количество увеличилось на 10%. Мы рады предоставить услуги головном
13.07.2015 ТТК подключил к сети связи ТЦ «СтройПорт» в Ижевске

Компания ТТК сообщила об организации узла доступа к собственной сети связи в новом торговом центре «СтройПорт» в Ижевске. В рамках реализации проекта макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний Новгород»), установил в здании два узла связи емкостью 24 клиентских порта каждый. Созда
08.06.2015 Более 25 тыс. абонентов «Ростелекома» в Ижевске пользуются услугами оптической сети передачи данных

По итогам первого квартала 2015 г. количество абонентов «Ростелекома» – пользователей услуг оптической сети передачи данных – превысило в Ижевске 25 тыс. Охват домохозяйств в столице Удмуртии, имеющих возможность подключения к оптическим сетями «Ростелекома» по технологии FTTB (Fiber-To-The-Building – оптика до здания), составляе
13.03.2015 ТТК подключил к сети связи ТЦ «Алые паруса» в Ижевске

Компания ТТК сообщила об организации узла доступа к собственной мультисервисной сети связи в новом торговом центре «Алые паруса» в Ижевске. В рамках реализации проекта макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК (ТТК-Нижний Новгород), установил в торговом центре узел связи емкостью 20 клиентских портов. Созданна
05.02.2015 «МегаФон» в Удмуртии запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 4G+

чайно: сегодня более 50% всего интернет-трафика «МегаФона» в регионе приходится именно на абонентов Ижевска. Кроме того, ежемесячный объем трафика передачи данных жителя столицы Удмуртии – абон
26.12.2014 ТТК подключил к сети связи бизнес-центр в Ижевске

бизнес-центра «Ю-2» Дмитрий Леванов. Бизнес-центр «Ю-2» входит в число крупнейших бизнес-комплексов Ижевска. Арендаторами центра на данный момент являются более 60 организаций и частных лиц. Об
22.07.2013 ТТК подключил «Редуктора» к сети связи в Ижевске

. «ТТК-НН активно расширяет присутствие как в массовом, так и в корпоративном сегментах рынка связи Ижевска. В результате развития нашей инфраструктуры услуги связи от ТТК стали доступны “Редук
14.06.2013 SAP поглотил программистов из Ижевска

вила $3,4 млрд. Интересно, что непосредственно разработка ПО KMS Software уже много лет находится в Ижевске. В американском офисе работает руководство, поддержка, подразделения, отвечающие за п
07.08.2012 16 октября в Ижевске начнет работу выставка ИТ «ИнфоТех»

уртской республики, министерство информатизации и связи Удмуртской республики, администрация города Ижевска, Удмуртская торгово-промышленная палата, выставочный центр «Удмуртия». Одновременно с
21.10.2011 ТТК построит сеть связи в Ижевске

Компания ТТК сообщила о начале строительства городской волоконно-оптической сети связи в столице Удмуртской Республики Ижевске. В рамках проекта «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное предприятие компании ТТК, планирует до середины 2012 г. построить 20 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и 24 узла

23.05.2011 «Билайн» продолжает скупать операторов по регионам

s в компании. Сумма сделки составила 242 млн руб. Компания предоставляет услуги фиксированной телефонии и доступа в интернет по технологии Ethernet физическим и юридическим лицам в столице республике Ижевске, а также в городе Сарапул. «Ижсвязьинвест» владеет оптоволоконной сетью протяженностью более 300 км и 60 тыс. телефонных номеров в Ижевске. Компания создана в 1999 г., с 2005 г.

26.03.2010 BSS открыла центр разработки программных решений в Ижевске

шли обучение в Учебном центре BSS. Офис филиала расположен в современном бизнес-центре «Эльгрин» г. Ижевска, говорится в сообщении BSS. Оценивая перспективы работы нового центра разработки, ген
03.12.2009 МТТ запустил услугу ШПД в Ижевске

оммерческую эксплуатацию широкополосного доступа в интернет (ШПД) в столице республики Удмуртия, г. Ижевск. Предоставление услуг ШПД стартовало 3 декабря 2009 г. в рамках партнерской бизнес-мод
15.05.2009 Дилер Skoda в Ижевске управляет договорной документацией с помощью DocsVision

Компания «Корпоративные системы», ижевский партнер DocsVision, и «АСПЭК-Лидер», официальный дилер Skoda в Ижевске, объявили о вводе в промышленную эксплуатацию системы управления договорной документацией на базе СЭД DocsVision. Как отмечается, «АСПЭК-Лидер» является одним из предприятий группы «АСП

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

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ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 42
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FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
Российский социально-экологический союз 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
ИКТ кластер Калужской области - Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий 2 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 132
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 124
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 113
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 105
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 82
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 82
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 194 81
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 79
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 74
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 68
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 66
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 66
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 65
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 63
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 53
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 49
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 450 49
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 634 48
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 46
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 43
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 41
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 40
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 40
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 439 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 37
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 87 37
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 36
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 36
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 36
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 35
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 35
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 33
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 32
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 31
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 77
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 77
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 77
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 76
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 76
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 76
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 66
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 60
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 60
Google Android 15243 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 21
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 19
Linux OS 11533 17
Apple iOS 8583 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 94 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 15
1С:ERP Управление предприятием 841 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 13
Microsoft Windows 16882 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 8
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 26 6
Microsoft Office 4170 6
Apple - App Store 3109 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 60 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 25 5
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 5
Соловьев Александр 120 19
Вураско Александр 48 9
Иванов Михаил 116 8
Ляпунов Игорь 132 7
Мельников Александр 98 6
Пучков Антон 33 6
Куртеев Сергей 6 6
Кошкина Дарья 12 6
Путин Владимир 3454 6
Чернов Даниил 79 5
Бречалов Александр 12 5
Семериков Андрей 37 5
Калашников Михаил 8 5
Пашков Алексей 21 5
Баринов Александр 44 4
Бондарь Дмитрий 37 4
Исаев Максим 55 4
Ромащев Станислав 28 4
Иванов Алексей 163 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Меджитов Тимур 85 3
Воробьев Михаил 53 3
Сергиенко Игорь 15 3
Кореш Виктор 83 3
Клишин Виталий 16 3
Прокофьев Антон 13 3
Лушин Илья 12 3
Колесникова Екатерина 24 3
Измайлов Константин 17 3
Туринге Иван 33 3
Шадаев Максут 1210 3
Греф Герман 485 3
Паршин Максим 323 2
Песков Дмитрий 129 2
Сергеев Сергей 179 2
Генс Георгий 79 2
Дворкович Аркадий 216 2
Колесов Александр 63 2
Солодухин Константин 119 2
Трушкин Константин 60 2
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 266
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
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Рустелеком ТК 305 1
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TeleGeography Research 40 1
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
Dow Jones - VentureSource 6 1
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Российский рынок ERP 24 1
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 14
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 3
Минздрав РФ - ИжГМУ - Ижевский государственный медицинский университет - Ижевская государственная медицинская академия 4 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 2
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 2
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 2
БГУ - Белорусский государственный университет 37 2
КГУ - Курский государственный университет 9 2
ПГГПУ - Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 8 2
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 2
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