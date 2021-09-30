Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Удмуртия
Ижевск
Публикаций - 323, упоминаний - 403
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванов Михаил 63 8
|Мельников Александр 63 6
|Пучков Антон 32 6
|Семериков Андрей 29 5
|Кореш Виктор 73 3
|Воробьев Михаил 44 3
|Бречалов Александр 7 2
|Иванов Алексей 76 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Костыгин Дмитрий 21 2
|Генс Георгий 62 2
|Гоцуцов Сергей 9 2
|Сысоев Александр 18 2
|Дубинин Александр 16 2
|Генс Филипп 29 2
|Сафиулин Алексей 3 2
|Захир Максим 19 2
|Солодухин Константин 94 2
|Трушкин Константин 43 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Путин Владимир 1840 2
|Пехтерев Сергей 40 2
|Орловский Виктор 229 2
|Клишас Андрей 44 1
|Бокова Людмила 80 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
|Янкин Константин 7 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Шадаев Максут 384 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Ефимов Владимир 32 1
|Малышев Сергей 46 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Паршин Максим 143 1
|Волин Алексей 113 1
|IDC - International Data Corporation 2797 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 3
|CNews Analytics 2006 2
|Juniper Research 280 1
|Gartner 2230 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru