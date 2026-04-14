Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск

«1С-Рарус» ускорил бюджетирование на Ижевском радиозаводе с «1С:Корпорация» стов. Для повышения эффективности процессов бюджетирования специалисты «1С-Рарус» доработали функционал «1С:Управление холдингом» с учетом финансово-экономической модели и требований к бюджетированию Ижевского радиозавода. Как изменилась система бюджетирования Единый подход к учету фактических данных — выросла точность план-фактного анализа, сокращено время подготовки управленческой отчетно

Ловит от квартиры до садового участка — инженеры расширили телеком-покрытие в Ижевске Инженеры «МегаФона» установили новое телеком-оборудование в Индустриальном районе Ижевска. Теперь жители ЖК «Цветочный город» могут пользоваться мобильной связью и звонить родным, друзьям и коллегам, находясь как внутри квартир, так и на придомовой территории. Также покрытие

«Философт» реализует проект умного дома премиум-класса в Ижевске Компания «Философт» реализует проект умного дома в элитном жилом комплексе в Ижевске, который возводит девелопер ВР-Инвест. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на IV квартал 2026 г. Проект рассчитан на 22 квартиры и будет реализован с пр

«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру в северной части Ижевска «МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру в северной части Ижевска. Благодаря запуску новых базовых станций более стабильная мобильная связь теперь дост

Первая в Ижевске «Астра-лаборатория» открыла двери для подготовки ИБ-специалистов нового уровня составят основу ежегодной практической подготовки 125 студентов на базе специалитета «Информационная безопасность автоматизированных систем». ИжГТУ готовит кадры для крупнейших оборонных предприятий Ижевска, таких как ИЭМЗ «Купол» и «Концерн Калашников». Эти заводы будут работать на ПО «Группы Астра», поэтому университет вводит в свою программу углубленное изучение продуктов компании: ОС A

Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Ижевске ать автомобиль по тарифу «Часы и дни». Час поездки будет стоить от 320 руб. Зона поездок охватывает Ижевск, Нефтекамск и пригороды, включая Чайковский, Воткинск, Кильмезь и др. Подробную карту

«МегаФон» улучшил связь для новоселов Ижевска «МегаФон» запустил новую телеком-инфраструктуру для новоселов Ижевска. Теперь тысячи жителей ЖК «Ежевика» и соседних домов смогут оценить расширенное покрытие сети и улучшенное качество связи. Изменения будут заметны на прилегающих территориях, включая па

«МегаФон» усилил 4G в жилых массивах Ижевска «МегаФон» увеличил площадь уверенного покрытия сети четвертого поколения для жителей Ижевска. Стабильный 4G-сигнал стал доступен в спортивных и медицинских учреждениях, в местах сосредоточения производственных предприятий, а также в густонаселенных жилых кварталах и торговых це

Весенние улучшения: в двух районах Ижевска выросла территория 4G «МегаФон» расширил территорию уверенного покрытия сети четвертого поколения для жителей двух районов Ижевска, а также вблизи крупных промышленных и культурных объектов города. Также техническая служба оператора провела работы в населенных пунктах, коттеджном поселке и на автодороге в Завьяловс

Новые телеком-объекты заработали в аэропорту и четырех районах Ижевска «МегаФон» построил базовые станции в Индустриальном, Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах Ижевска. Для жителей городских кварталов прием мобильного сигнала стал устойчивее, а мобильны

Технология open loop в Ижевске: в 6 раз выросло число оплат в мобильном приложении «Удмуртия Транспорт» ки. Данная технология была разработана в рамках НИОКР Минтранса российской ИТ-компанией «Датапакс». Ижевск внедряет эту технологию одним из первых в стране, чем вносит весомый вклад в реализаци

«Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в Ижевске «Мегафон» увеличил покрытие сети четвертого поколения в столице республики. Жители и гости Ижевска смогут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости в местах праздничных мер

В Ижевске растет популярность новой технологии бесконтактной оплаты проезда Новый способ оплаты проезда в мобильном приложении «Удмуртия транспорт» масштабирован на треть автобусного парка Ижевска. Новая технология позволяет пассажиру бесконтактно оплатить проезд с любого удобного места в салоне одним кликом. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс». В сентябре 20

«Мегафон» улучшил связь в Ижевске и 28 поселениях Удмуртии «Мегафон» увеличил территорию покрытия мобильного интернета для жителей Ижевска и 15 районов Удмуртии. «Мегафон» модернизировал свыше 50 базовых станций, чтобы жител

«Мегафон» провел модернизацию базовых станций в Ижевске, Воткинске и Глазове В трех городах Удмуртии связисты увеличили покрытие сети четвертого поколения. «Мегафон» провел модернизацию базовых станций в Ижевске, Воткинске и Глазове. Благодаря техническим работам значительно расширилась территория, где горожане могут пользоваться 4G-интернетом. Оператор запустил дополнительный низкочастотный сл

В Ижевске тестируют мобильное приложение для оплаты проезда автобусных маршрутах, обслуживаемых АО «ИПОПАТ», в рамках развития пассажирского транспорта города Ижевска. Транспортные средства оснастили системой диспетчеризации. Цифровые сервисы помогают

В Ижевске успешно протестировали цифровые сервисы для общественного транспорта я поездок на общественном транспорте. В рамках пилотного проекта было создано мобильное приложение “Ижевск транспорт”, которое позволило отслеживать движение городского транспорта в режиме онла

«Росэлектроника» повысила безопасность аэропорта Ижевска Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» установил в аэропорту Ижевска современное радиолокационное оборудование. Новый локатор позволяет обнаруживать летат

Компания ABB модернизировала прессовую линию автозавода Lada Ижевск Компания ABB оборудовала своими промышленными роботами обновленную прессовую линию на LADA Ижевском автомобильном заводе группы «АвтоВАЗ». Пять роботов IRB 760FX позволяют значительно увеличить производительность линии и обеспечить высокое качество производства деталей. Все работы по

«Дом.ru бизнес» принял участие в реализации проекта «Умные остановки» в Ижевске ту "Дом.ru бизнес". Совместно с Администрацией и службой благоустройства города мы продолжим делать Ижевск современным и удобным для горожан».

«Почта России» откроет научно-исследовательский центр в Ижевске акими как искусственный интеллект, Big Data, промышленный интернет вещей. Тот меморандум, который мы подписали, открывает большие перспективы в сотрудничестве. Начинаем мы с первого шага – открытия в Ижевске научно-исследовательского центра "Почты России" с привлечением кадров из высших учебных заведений региона. К созданию планируется более 100 рабочих мест с высокими заработными платами.

Банк «Восточный» открыл в Ижевске центр оказания услуг для бизнеса режиме «одного окна» гражданами и юридическими лицами Удмуртской Республики работает по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255. Соглашение о сотрудничестве, подписанное в феврале текущего

MCN Telecom запускает услуги телефонии в Ижевске объявил о начале оказания услуг местной телефонной связи в столице Удмуртской республики. Абонентам Ижевска теперь доступны все те же специальные предложения и выгодные тарифы, что и клиентам в

Iridium запустил российскую станцию сопряжения наземного и космического сегментов в Ижевске язи — ввел в эксплуатацию российскую земную станцию сопряжения наземного и космического сегментов в Ижевске. Этот шаг позволит компании выполнять все требования законодательства РФ, сообщили CN

«Билайн» запустил LTE в Кирове и Ижевске етом особенностей плотной и высотной городской застройки. В Удмуртии в зоне действия сети находится Ижевск, Вараксино и Глазов. По данным замеров технических специалистов «Билайн», средняя поль

«LADA Ижевск» продлил лицензии на Eset NOD32 Автозавод «LADA Ижевск» продлил лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Внедр

«Транстелеком» предоставил услуги связи заводу «Металлкомплект» в Ижевске услуг связи в столице Удмуртии с 2012 г. Нашими клиентами стали более 900 предприятий и организаций Ижевска, с начала года их количество увеличилось на 10%. Мы рады предоставить услуги головном

ТТК подключил к сети связи ТЦ «СтройПорт» в Ижевске Компания ТТК сообщила об организации узла доступа к собственной сети связи в новом торговом центре «СтройПорт» в Ижевске. В рамках реализации проекта макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний Новгород»), установил в здании два узла связи емкостью 24 клиентских порта каждый. Созда

Более 25 тыс. абонентов «Ростелекома» в Ижевске пользуются услугами оптической сети передачи данных По итогам первого квартала 2015 г. количество абонентов «Ростелекома» – пользователей услуг оптической сети передачи данных – превысило в Ижевске 25 тыс. Охват домохозяйств в столице Удмуртии, имеющих возможность подключения к оптическим сетями «Ростелекома» по технологии FTTB (Fiber-To-The-Building – оптика до здания), составляе

ТТК подключил к сети связи ТЦ «Алые паруса» в Ижевске Компания ТТК сообщила об организации узла доступа к собственной мультисервисной сети связи в новом торговом центре «Алые паруса» в Ижевске. В рамках реализации проекта макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК (ТТК-Нижний Новгород), установил в торговом центре узел связи емкостью 20 клиентских портов. Созданна

«МегаФон» в Удмуртии запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 4G+ чайно: сегодня более 50% всего интернет-трафика «МегаФона» в регионе приходится именно на абонентов Ижевска. Кроме того, ежемесячный объем трафика передачи данных жителя столицы Удмуртии – абон

ТТК подключил к сети связи бизнес-центр в Ижевске бизнес-центра «Ю-2» Дмитрий Леванов. Бизнес-центр «Ю-2» входит в число крупнейших бизнес-комплексов Ижевска. Арендаторами центра на данный момент являются более 60 организаций и частных лиц. Об

ТТК подключил «Редуктора» к сети связи в Ижевске . «ТТК-НН активно расширяет присутствие как в массовом, так и в корпоративном сегментах рынка связи Ижевска. В результате развития нашей инфраструктуры услуги связи от ТТК стали доступны “Редук

SAP поглотил программистов из Ижевска вила $3,4 млрд. Интересно, что непосредственно разработка ПО KMS Software уже много лет находится в Ижевске. В американском офисе работает руководство, поддержка, подразделения, отвечающие за п

16 октября в Ижевске начнет работу выставка ИТ «ИнфоТех» уртской республики, министерство информатизации и связи Удмуртской республики, администрация города Ижевска, Удмуртская торгово-промышленная палата, выставочный центр «Удмуртия». Одновременно с

ТТК построит сеть связи в Ижевске Компания ТТК сообщила о начале строительства городской волоконно-оптической сети связи в столице Удмуртской Республики Ижевске. В рамках проекта «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное предприятие компании ТТК, планирует до середины 2012 г. построить 20 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и 24 узла

«Билайн» продолжает скупать операторов по регионам s в компании. Сумма сделки составила 242 млн руб. Компания предоставляет услуги фиксированной телефонии и доступа в интернет по технологии Ethernet физическим и юридическим лицам в столице республике Ижевске, а также в городе Сарапул. «Ижсвязьинвест» владеет оптоволоконной сетью протяженностью более 300 км и 60 тыс. телефонных номеров в Ижевске. Компания создана в 1999 г., с 2005 г.

BSS открыла центр разработки программных решений в Ижевске шли обучение в Учебном центре BSS. Офис филиала расположен в современном бизнес-центре «Эльгрин» г. Ижевска, говорится в сообщении BSS. Оценивая перспективы работы нового центра разработки, ген

МТТ запустил услугу ШПД в Ижевске оммерческую эксплуатацию широкополосного доступа в интернет (ШПД) в столице республики Удмуртия, г. Ижевск. Предоставление услуг ШПД стартовало 3 декабря 2009 г. в рамках партнерской бизнес-мод