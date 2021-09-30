Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

Россия
ПФО
Удмуртия
Ижевск

Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск


30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
02.07.2021 Tele2 обеспечит связью пострадавших от домашнего насилия в 10 регионах России 1
04.06.2021 Россияне создали Face ID для коров и коз ради цифровизации сельского хозяйства 4
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в 6 городах 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в шести городах 1
11.05.2021 В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 1
20.04.2021 «Билайн» использовал сервис Mobile ID для подписания соглашений 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
15.03.2021 В МТС назначен директор по розничному рынку в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
11.03.2021 В Москве пройдут соревнования по робототехнике для школьников 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
17.12.2020 Выручка Corpsoft24 выросла на 30% в 2020 году 1
20.10.2020 ИТ-компания «РТ Лабс» стала лауреатом премии «Хрустальная пирамида-2020» 1
15.10.2020 Состоялось первое зарубежное внедрение международной версии 1C:ERP 1
13.08.2020 Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу» 1
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года 1
16.07.2020 Группа АФК «Система» запустила сервис по доставке еды 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
06.03.2020 МФТИ запускает открытый онлайн-курс по спортивному программированию 1
30.01.2020 Альфа-банк запустил доставку денег на дом 1
18.12.2019 Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов 1
12.12.2019 «Ростех» и «Глонасс» оценили эффективность дорожных камер в регионах 1
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 1
12.11.2019 «Дом.ru бизнес» принял участие в реализации проекта «Умные остановки» в Ижевске 5
06.09.2019 Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях 1
09.07.2019 Сбербанк запустил интернет-площадку «Маркет» по размену монет 1
02.07.2019 «Почта России» откроет научно-исследовательский центр в Ижевске 1

Публикаций - 323, упоминаний - 403

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 29
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 18
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 11
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 11
Microsoft Corporation 11628 10
Yandex - Яндекс 4129 10
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 8
Комстар Регионы 89 8
3934 8
SAP SE 3272 7
VK - Mail.ru Group 2508 7
Скай Линк - Skylink 548 7
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 6
Oracle Corporation 3466 6
Ланит ГК 1185 6
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 59 6
IBM 3677 5
ЛайфТелеком - Телфин 97 5
Softline - Софтлайн 1507 5
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 5
ВолгаТелеком 254 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 5
Directum - Директум 693 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Cisco Systems 2158 4
Inmarsat - Инмарсат 29 4
Dr.Web - Доктор Веб 996 4
Ростелеком Связьинвест 773 4
Thuraya 17 3
Inventive Retail Group 63 3
Синтерра - Synterra 602 3
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 3
Nokia Corporation 2546 3
Apple Inc - Эппл Рус 7861 3
Globalstar - Глобалстар 33 3
Intel Corporation 4335 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 14
РЖД - Российские железные дороги 1093 6
Visa International 1358 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 5
Uber Technologies 258 4
Почта России ПАО 1586 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 4
Яндекс.Еда 93 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 4
Uber 257 4
Lego 84 3
Яндекс.Такси 271 3
Техносила 159 3
Уралсиб Банк 391 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 5 2
Альфа-Банк 1135 2
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 2
Fix Price - Сеть магазинов 24 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Газпром ПАО 538 2
Ренессанс Страхование 53 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 2
S7 Airlines 81 2
re:Store 108 2
Uber Russia 3 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 2
Адамас - Ювелирный завод 57 2
Центральная касса 11 2
X5 Group 601 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Восточный Банк 108 2
Colgate-Palmolive - Колгейт 13 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Транснефть 159 1
Россети ПАО 168 1
О2О Delivery club 153 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 73 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 3
Правительство РФ 2226 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 2
Фонд президентских грантов 11 2
Президент Российской Федерации 1447 2
Пентагон - Министерство обороны США 290 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 2
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 91 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 5 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
World Bank Group - Всемирный банк 137 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 36 1
ФРИИ Акселератор 12 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 69 1
Правительство Удмуртской Республики 6 1
ГБУ Малый бизнес Москвы 12 1
Мэр города Москвы 13 1
Московский Кремль - музейный комплекс 10 1
Служба благоустройства и дорожного хозяйства МКУ 1 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 60 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 269 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 10
3G - Стандарт мобильной связи 3835 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 8
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 4
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1191 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 3
Big Data - Большие данные 1136 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 118 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 88 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 179 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 497 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 219 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 183 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 255 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Google Android 10752 16
Apple iOS 5744 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 6
Linux OS 4386 5
Microsoft Windows 10 6810 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Dr.Web Антивирус 195 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 3
Dr.Web AV-Desk 128 3
Microsoft Office 2004 3
Java - Язык программирования 1221 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 2
Apple macOS 944 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 2
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 2
Яндекс.Лавка 68 2
Symbian OS 803 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Ростех Швабе - InCity Навигационный комплекс 20 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
Онланта ClearFuture RightWay 6 2
Iridium Next 5 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
C++ - Язык программирования 289 2
Яндекс.Телемост 36 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 2
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 2
Apple Pay 385 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 296 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Apple - App Store 2199 2
МТС Мобильные сотрудники 40 2
LG Stylus - смартфон 5 1
Иванов Михаил 63 8
Мельников Александр 63 6
Пучков Антон 32 6
Семериков Андрей 29 5
Кореш Виктор 73 3
Воробьев Михаил 44 3
Бречалов Александр 7 2
Иванов Алексей 76 2
Песков Дмитрий 65 2
Костыгин Дмитрий 21 2
Генс Георгий 62 2
Гоцуцов Сергей 9 2
Сысоев Александр 18 2
Дубинин Александр 16 2
Генс Филипп 29 2
Сафиулин Алексей 3 2
Захир Максим 19 2
Солодухин Константин 94 2
Трушкин Константин 43 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
Валяева Елизавета 72 2
Путин Владимир 1840 2
Пехтерев Сергей 40 2
Орловский Виктор 229 2
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Никифоров Николай 1126 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
Янкин Константин 7 1
Сергунина Наталья 163 1
Мишустин Михаил 302 1
Шадаев Максут 384 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Матвеева Татьяна 83 1
Ефимов Владимир 32 1
Малышев Сергей 46 1
Гонтарев Павел 69 1
Сергеев Сергей 63 1
Паршин Максим 143 1
Волин Алексей 113 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 176
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 125
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 103
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 100
Россия - ПФО - Казань 1548 93
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 80
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 80
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 79
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 77
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 69
Россия - СФО - Новосибирск 2037 67
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 62
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 61
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 58
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 57
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 57
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 56
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 54
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 53
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 52
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 49
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 48
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 44
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 42
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 39
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 265 34
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 34
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 34
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 33
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 33
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 32
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 31
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 30
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 30
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 162 29
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 164 27
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 26
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 211 26
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 24
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 242 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 3
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 1
Человеческий фактор 130 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 57 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 25 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Образование в России 381 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 1
Стрим-ТВ - телекомпания 81 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
Thomson Reuters - Рейтер 1942 1
РИА Новости 657 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
CNews - ZOOM.CNews 1114 1
Associated Press 442 1
Fortune 98 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Фонтанка 13 1
RusProfile 3 1
IDC - International Data Corporation 2797 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 3
CNews Analytics 2006 2
Juniper Research 280 1
Gartner 2230 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 2
УДГУ - Удмуртский государственный университет 5 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 108 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 1 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 33 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 51 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 6
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 1
Олимпийские игры - Olympic Games 307 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 96 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 1
CeBIT 112 1
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 2 1
Global mobileGov Awards 5 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
Microsoft Imagine Cup 48 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
Хрустальная пирамида 1 1
Национальная банковская премия 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще