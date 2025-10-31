Получите все материалы CNews по ключевому слову
Хрустальная пирамида
СОБЫТИЯ
|31.10.2025
|Кейс MANGO OFFICE X М.Видео-Эльдорадо получил премию «Хрустальная пирамида 2025» 1
|20.10.2020
|ИТ-компания «РТ Лабс» стала лауреатом премии «Хрустальная пирамида-2020» 2
Хрустальная пирамида и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - РТЛабс 182 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8016 1
|РЖД - Российские железные дороги 1991 1
|HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3595 1
