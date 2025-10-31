Разделы

Хрустальная пирамида


СОБЫТИЯ


31.10.2025 Кейс MANGO OFFICE X М.Видео-Эльдорадо получил премию «Хрустальная пирамида 2025» 1
20.10.2020 ИТ-компания «РТ Лабс» стала лауреатом премии «Хрустальная пирамида-2020» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Хрустальная пирамида и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс 182 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8016 1
РЖД - Российские железные дороги 1991 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3595 1
Лысенко Степан 5 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3333 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 736 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 772 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1609 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2172 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1684 1
Россия - СФО - Новосибирск 4610 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2889 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4235 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3231 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18427 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45398 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3179 1
