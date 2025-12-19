Разделы

«1С-ИЖТИСИ» – дочерняя компания фирмы «» с 2011 года. Специализируемся на автоматизации процессов обновления, тестирования и перехода между редакциями измененных конфигураций 1С.  

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


19.12.2025 ГК «НЕСКО» получила актуальную учетную систему с помощью регрессионного тестирования «1С-ИЖТИСИ» 2
08.04.2025 «1С-ИЖТИСИ» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» и перевела базы «1С:ЗУП» и «1С:БП» в облачный сервис для компании ООО «Техкорм Нутришен» 2
25.03.2025 ГК «Аквилон» совершила переход с «1С:УПП» на «1С:БП» и «1С:ЗУП» с помощью «1С-ИЖТИСИ» 2
03.12.2024 «1С-Ижтиси» автоматизировала обновление «1С» в «Левел Групп» 2
24.10.2024 Продуктовая розничная сеть «Холлифуд» перевела учет с «1С:ЗУП КОРП» 2.5 на «1С:ЗУП КОРП» 3.1 с помощью «1С-ИЖТИСИ» 2
15.08.2024 Компания «Факел» провела сложное обновление «1С: ERP» с помощью «1С-Ижтиси» 2
31.05.2024 Компания «Ньюйол» провела проект по обновлению учетных систем с помощью «1С-Ижтиси» 1
17.05.2024 НПО «Искра» перевела управленческий учет на актуальную редакцию «1С:ERP» с помощью «1С-Ижтиси» 2
12.01.2024 АО «Электронмаш» в полтора раза сократил сроки и втрое снизил годовой объем работ по обновлению нетиповой «1С» с помощью «1С-ИжТиСи» 2
22.12.2023 Пивоварня «Глетчер» отказались от ручного обновления «1С» благодаря сервису от «1С-ИЖТИСИ» 2
04.08.2023 «1С-ижтиси» автоматизирует обновление учетной системы «Новгородхлеба» 2
07.07.2023 АО «Боровичский молочный завод» дорабатывает учетную систему с помощью «1С-ИжТиСи» 2
29.05.2023 «1С-Ижтиси» автоматизировала обновление учетных систем в ООО «Штраус» 1
28.04.2023 «Гидроэлектромонтаж» использует технологии «1С-ижтиси» для обновления учетной системы 2
13.01.2023 «Себряковцемент» перешёл на автоматизированное обновление учетной системы с помощью решения «1С-ижтиси» 2
18.11.2022 Группа «Черкизово» свернула базы 1С с помощью «1С-ИжТиСи» 2
19.08.2022 «1С-ижтиси» внедрила «1С: Комплексная автоматизация» в «Ижторгметалл» 3
29.04.2022 «1С-ИжТиСи» автоматизирует обновление 1С на предприятии крупного агрохолдинга «Дороничи» 2
08.04.2022 «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России автоматизирует обновление «1С» с сервисом «1С-ИжТиСи» 2
11.03.2022 АО «УАПО» повышает эффективность работы с помощью Сервиса обновления от «1С-ИжТиСи» 2
21.01.2022 «Шокта» внедрила маркировку молочной продукции с помощью «1С-ИжТиСи» 2
17.12.2021 АО «Тулагоргаз» для обновления учетных систем использует технологии «1С-ИжТиСи» 2
03.12.2021 Сервис автоматизированного обновления конфигураций от «1С-ИжТиСи» снижает издержки в ООО «Компания Витанд» 3
19.11.2021 «1С-ижтиси» провела крупное обновление системы учёта в медицинском центре «Палитра» 2
28.05.2021 «1С-ИжТиСи» вдвое ускорила обновление информационной системы в АО «Уралэластотехника» 1
14.05.2021 Казанский завод «Европласт» автоматизировал обновление «1С:УПП» с помощью «1С-ижтиси» 2
26.03.2021 «1С-ижтиси» автоматизировала процесс обновления нетиповой «1С: ERP» в ТД «Продсервис» 2
15.01.2021 «Алвиса» автоматизировала обновление ERP-системы с помощью «1С-Ижтиси» 2
13.11.2020 «Абрау-Дюрсо» автоматизировала процесс обновления «1С» с помощью «1С-Ижтиси» 1
05.11.2020 «1С-ИжТиСи» автоматизировала обновление системы учета одного из крупнейших заводов Воронежской области 1
19.08.2020 НПП «Рубин» сократило затраты на обновление «1С» с помощью «1С-Ижтиси» 1
10.08.2020 «Эйч Ти Эс» автоматизировала обновление 1С с помощью «1С-ИжТиСи» 1
26.05.2020 «Раздолье» ускорило обновление отраслевой ERP благодаря сервису «1С-Ижтиси» 1
09.01.2020 «1С-Ижтиси» помог «Модум-трансу» втрое сократить срок обновления нетиповой «1С» 1
21.06.2019 Сеть Keramix свернула базу 1С с помощью «1С-ИжТиСи» 1
23.05.2019 «1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» на Саратовском молочном комбинате 1
15.03.2019 «1С-ижтиси» автоматизировала кадровые процессы «Волгогаза» на базе «1С:ЗУП 3.1» 1
30.01.2019 «1С-ижтиси» автоматизировала работу «Ишимского мясокомбината» 1
28.12.2018 «1С-ИжТиСИ» автоматизировала кадровые процессы АО «ИПОПАТ» на базе «1С:ЗУП 3.1» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 73

1С-ИЖТИСИ и организации, системы, технологии, персоны:

9018 41
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 59 2
Directum - Директум 1169 1
Cloud4Y 301 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 93 1
STULZ 26 1
HTS - Hosser Telecom Solutions - Эйч Ти Эс 4 1
Электронмаш 2 1
Ростех - Технодинамика - УАПО - Уфимское агрегатное производственное объединение - Молния - Уфимское научно-производственное предприятие  6 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 1
Абрау-Дюрсо 21 1
Волгогаз 1 1
Алвиса - Alvisa 4 1
Level Group - Левел Груп 27 1
Ишимский мясокомбинат 2 1
Бузулукское Молоко 1 1
Себряковцемент - Себряковский цементный завод 2 1
ФМБА России - Гос.НИИ ОЧБ ГУП 1 1
ИПОПАТ - Удмуртавтотранс 6 1
Шокта 1 1
Искра НПО 6 1
Аквилон 8 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 5 1
Боровичский молочный завод 1 1
SVAM Group - Глетчер 1 1
Magirus GmbH - Магирус ГмбХ 2 1
Ньюйол - Newyol - НЗНП ГК - НЗНП Менеджмент 1 1
INNUTRA - Техкорм Нутришен - Nutreco 5 1
Модум-транс 3 1
Maytoni - Факел 1 1
Газпром ПАО 1418 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 6
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4918 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7299 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 964 2
Маркировка - Marking 1235 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 447 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3554 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1087 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 619 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3709 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 665 1
CAFM - Computer Aided Facilities Management - информационная система управления недвижимостью 51 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 1
1С:ERP Управление предприятием 719 15
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 9
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 655 8
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 480 6
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 291 2
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 101 2
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 48 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 631 1
Apple iPhone 6 4862 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 88 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
1С Первый Бит - БИТ.Строительство 28 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 17 1
1С:Мясокомбинат 3 1
1С:Молокозавод 5 1
Новые облачные технологии - МойОфис 898 1
Сонюшкин Игорь 2 2
Моисеев Александр 23 1
Усик Сергей 11 1
Рыбаков Иван 2 1
Ковалева Наталья 6 1
Третьякова Анна 1 1
Власова Василиса 1 1
Ходосова Надежда 1 1
Друзев Валерий 1 1
Синюгин Алексей 1 1
Борисов Дмитрий 4 1
Воробьева Татьяна 2 1
Зрянина Светлана 1 1
Яценко Дмитрий 2 1
Князев Сергей 7 1
Ширенкова Татьяна 1 1
Волков Вадим 1 1
Латыпова Аниса 1 1
Хафизов Рафаэль 2 1
Игнахин Кирилл 1 1
Краев Максим 1 1
Колмаков Юрий 1 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 743 21
Россия - РФ - Российская федерация 157223 13
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 885 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2964 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 1
Россия - УФО - Тюменская область 1258 1
Россия - СФО - Омская область 732 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 660 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1545 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 686 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 658 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 892 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 433 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 348 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 265 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 76 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3274 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3189 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3229 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 3
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 442 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 2
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 119 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 555 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 781 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 81 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5869 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 101 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 51 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 1
Черкизон - Черкизовский рынок 165 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 6
