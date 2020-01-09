«1С-Ижтиси» помог «Модум-трансу» втрое сократить срок обновления нетиповой «1С»

«1С-Ижтиси» помог «Модум-трансу» втрое сократить срок обновления нетиповой конфигурации «1С».

«Модум-транс» с 2010 г. организует перевозки железнодорожным транспортом и предоставляет клиентам подвижной состав под погрузку на территории России, стран Балтии и сопредельных государств.

Каждую неделю программисты компании дорабатывают конфигурации на базе «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП», «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП» и «1С:Документооборот КОРП», чтобы работа коллег была более удобной и эффективной.

В такой ситуации обновление конфигураций типовыми релизами часто становилось трудоемким. Раньше два специалиста обновляли систему полностью вручную, и это занимало 5-6 дней. При этом тестировали установленную конфигурацию сами пользователи систем.

В компании решили передать эту задачу на аутсорсинг и обратиться к сервису автоматизированного обновления нетиповых конфигураций «1С» компании «1С-Ижтиси». В итоге время обновления сократилось до двух рабочих дней, то есть, стало быстрее в 2,5–3 раза. При этом результат обновления принимает один программист, а второй разработчик «1С» полностью освобожден для других задач.

«От специалистов сервиса мы получаем уже протестированную конфигурацию и не тратим время рядовых пользователей на проверку. Мы благодарны сервису за то, что можем и дальше сосредоточиться на важных задачах и реализовывать пожелания сотрудников к информационным системам», — отметил Юрий Колмаков, начальник отдела сопровождения продуктов «1С» компании «Модум-транс».