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Модум-транс

Модум-транс

«Модум-Транс» — оператор железнодорожного подвижного состава, сервисный партнер ключевых промышленных грузоотправителей, производителей угля, цемента, продукции масложировой и химической промышленности. .


17.03.2025 «Модум-Транс» перешла с западного ПО на системы zVirt и Nova Container Platform разработчика Orion soft 1
09.01.2020 «1С-Ижтиси» помог «Модум-трансу» втрое сократить срок обновления нетиповой «1С» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Модум-транс и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 123 1
1С-ИЖТИСИ 39 1
8319 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3332 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 195 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 547 1
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6177 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67258 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28100 1
Orion soft - Nova Container Platform 41 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 117 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 947 1
1С:Документооборот КОРП 84 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 579 1
Колмаков Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146207 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13754 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18805 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14614 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2774 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7031 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8678 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2457 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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