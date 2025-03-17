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Модум-транс
«Модум-Транс» — оператор железнодорожного подвижного состава, сервисный партнер ключевых промышленных грузоотправителей, производителей угля, цемента, продукции масложировой и химической промышленности. .
|17.03.2025
|«Модум-Транс» перешла с западного ПО на системы zVirt и Nova Container Platform разработчика Orion soft 1
|09.01.2020
|«1С-Ижтиси» помог «Модум-трансу» втрое сократить срок обновления нетиповой «1С» 2
Модум-транс и организации, системы, технологии, персоны:
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