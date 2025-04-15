Orion soft увеличил годовую выручку на 79%

Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft отчитался о финансовых итогах 2024 г. Выручка вендора выросла на 79% и составила 3,17 млрд руб. по сравнению с 1,76 млрд руб. в 2023 г., а количество заказчиков превысило 430 компаний. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Разработчик собирается сохранить подобные темпы роста в ближайшие два-три года.

Наибольшую долю в структуре выручки Orion soft по отраслям — 47% — заняли компании нефтегазохимического и энергетического сектора. Финансовая отрасль заняла в выручке вендора 23%, госсектор — 10%. Оставшуюся долю разделили между собой промышленность, металлургия, машиностроение и транспортная отрасль.

«В 2024 г. госсектор, финансовая и энергетическая отрасль активно наращивали темпы импортозамещения в части виртуализации. В частности, объем выручки от сделок с госкомпаниями увеличился в 4 раза по сравнению с 2023 г., выручка от проектов с заказчиками из финсектора выросла в 3 раза, с заказчиками из энергетического сектора — в два раза. Выручка от проектов в нефтегазохимической отрасли при этом растет не так активно, но причина этого в том, что в секторе уже высока доля импортозамещения. Большинство заказчиков уже прошли этап выбора решений, а некоторые уже установили внутрикорпоративный стандарт ПО и внедряют его в своих дочерних организациях», — сказал Евгений Шишков, управляющий директор Orion soft.

«В 2024 г. Orion soft рос в три раза быстрее рынка. По оценке iKS-Consulting, российский рынок виртуализации за год показал рост примерно на 20%, а выручка Orion soft — на 79%. Такой рост обусловлен тем, что мы ориентируемся на крупных Enterprise-заказчиков, ведем с ними прямой диалог и дорабатываем нужную функциональность под их запросы. В результате на сегодняшний день нам удалось заместить уже 15% всей бывшей инсталляционной базы VMware на рынке. Мы ожидаем роста в таком же темпе еще как минимум ближайшие два-три года. По нашей оценке, примерно столько времени нужно, чтобы большинство предприятий с КИИ завершили импортозамещение в части инфраструктурного ПО», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

Драйвером роста компании стал ее флагманский продукт — платформа безопасного управления средой виртуализации zVirt. В 2024 г. о ее внедрении рассказали «Норникель», особая экономическая зона «Алабуга», портовый оператор ОТЭКО, «Страховой дом ВСК», «Модум-Транс». Выручка от продаж zVirt составила 2,7 млрд руб. по итогам 2024 г., а инсталляционная база продукта достигла 12 тыс. хостов.

«По итогам 2024 г. мы увидели рост интереса Enterprise-заказчиков к внедрению технологических связок, которые закрывают сразу несколько инфраструктурных задач. Например, востребованной оказалась интеграция zVirt и платформы контейнеризации Nova Container Platform для управления виртуализацией и контейнеризацией “из единого окна”. Мы продолжим развивать вокруг zVirt экосистему решений, которые помогут централизовать управление инфраструктурными ресурсами и информационной безопасностью, эффективнее использовать вычислительные мощности, оптимизировать затраты и нагрузку на специалистов. В ближайших планах — усилить интеграцию zVirt и системы терминального доступа Termit функциональностью VDI, а также связку zVirt и CMP-платформы Cloudlink для управления виртуальной облачной инфраструктурой», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.