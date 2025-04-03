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ОТЭКО ГК
ОТЭКО — частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру юга России. На Таманском полуострове Краснодарского края компания создала индустриально-портовый хаб мирового уровня, расширив южный коридор российского экспорта.
"Цифровая трансформация портового бизнеса" Сергей Васильев, Директор по цифровизации и ИТ, ОТЭКО, CNews FORUM 2023
в качестве истца (2) на сумму 366 623 ₽
ОТЭКО ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
|Гребеник Геннадий 38 8
|Ульянов Николай 113 7
|Шадаев Максут 1026 7
|Воронин Павел 140 7
|Пугачева Ольга 7 7
|Васильев Сергей 51 7
|Натрусов Артем 284 7
|Тульчинский Станислав 58 7
|Сотин Денис 205 6
|Леонов Алексей 79 6
|Гришин Дмитрий 209 6
|Аксенов Олег 46 6
|Абакумов Евгений 206 6
|Нестеров Алексей 145 6
|Васильев Александр 57 6
|Иншаков Дмитрий 50 6
|Петров Артем 24 6
|Чаркин Евгений 297 6
|Клепиков Алексей 117 6
|Щемелинин Вадим 17 6
|Бутенко Павел 16 6
|Раскина Ирина 24 5
|Новожилов Алексей 20 5
|Позднякова Ксения 25 5
|Меденцев Константин 98 5
|Саркисов Тигран 35 5
|Шойтов Александр 78 5
|Карпов Иван 78 5
|Козырев Алексей 323 5
|Коресталев Андрей 15 5
|Рылеев Денис 16 5
|Крутько Иван 22 5
|Болучевский Илья 7 5
|Аксаков Анатолий 155 5
|Демидов Сергей 127 5
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