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ОТЭКО ГК

ОТЭКО ГК

ОТЭКО —  частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру юга России. На Таманском полуострове Краснодарского края компания создала индустриально-портовый хаб мирового уровня, расширив южный коридор российского экспорта.

 

"Цифровая трансформация портового бизнеса"  Сергей Васильев, Директор по цифровизации и ИТ, ОТЭКО, CNews FORUM 2023

Судебные дела (3) на сумму 366 623 ₽
в качестве истца (2) на сумму 366 623 ₽

03.04.2025 ОТЭКО модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью российской платформы виртуализации zVirt 1
16.10.2024 ОТЭКО развивает решения на базе «1С» вместе с «КОРУС Консалтинг» 1
15.08.2024 МТС построит сеть Private LTE для морских терминалов ОТЭКО в порту Тамань 1
25.01.2024 Российская нефтянка переходит на отечественные ИТ-решения 1
13.12.2023 ИИ-решение для промышленности от rdl by red_mad_robot внесено в реестр российского ПО 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
06.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
02.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
26.09.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
18.09.2023 SOFROS создал единый интеграционный ландшафт для компании «ОТЭКО» 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
15.06.2023 Цифровая трансформация в сочетании с low-code платформой – кейс ОТЭКО и Comindware 1
12.05.2023 Сергей Васильев, «ОТЭКО-Диджитал»: «Озеро данных» создадут в черноморском порту 3
07.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
20.03.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
15.02.2018 «Сименс» и ОТЭКО проведут цифровизацию сортировочной горки «Панагия» 3
18.04.2012 «Микротест» создал ИТ-инфраструктуру перегрузочного комплекса «Таманьнефтегаз» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 26

ОТЭКО ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12983 8
8356 8
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 6
Ланит Интеграция 194 6
Русагро Тех - Русагро Технологии 51 6
Comindware - Колловэар 160 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 5
Такском - Taxcom 242 5
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 5
Schneider Electric 576 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 327 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 5
АйТи Бастион - IT Bastion 104 5
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 5
Hoff Tech - Хофф Тех 41 5
Rimini Street 58 5
Schneider Electric Secure Power 65 5
Центр2М - Center2М 67 5
Ситилабс 44 5
Ланит - Норбит - Norbit 374 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 3
Anserem - Ансерем 6 2
Cisco Systems 5137 2
Корус Консалтинг ГК 1237 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 515 2
Naumen - Наумен 636 2
i-Free Just AI 33 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
Микротест 278 1
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 1
Ред Софт - Red Soft 753 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1977 1
Neoflex - Неофлекс 223 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 511 10
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 239 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 8
Фора Банк 59 8
РЖД - Российские железные дороги 1929 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7463 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 6
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 6
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 72 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 490 6
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 119 6
Абсолют Банк 234 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 461 6
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 5
Комус 96 5
Ингосстрах СПАО 425 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 5
ГПБ - Газпромбанк 1098 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 5
Синара ГК - Sinara Group 102 5
Сургутнефтегаз - СНГ 269 5
Фаберлик - Faberlic 94 5
Альфа-Капитал УК 105 5
Деметра-Холдинг - Поле.РФ 8 5
36,6 - аптечная сеть 90 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 5
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 5
OKS Group 51 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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