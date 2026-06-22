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Азовско-Черноморский бассейн
СОБЫТИЯ
Азовско-Черноморский бассейн и организации, системы, технологии, персоны:
|Симонов Сергей 9 1
|Кучин Алексей 8 1
|Ященко Андрей 2 1
|Карицкий Андрей 2 1
|Ишутин Юрий 3 1
|Глазкова Анна 2 1
|Ахметов Серик 6 1
|Стенюшкин Артем 5 1
|Мисник Роман 1 1
|Доброток Константин 6 1
|Горянский Павел 31 1
|Зинченко Алексей 2 1
|Марухин Алексей 5 1
|Казахстан Сегодня 310 2
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