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Азовско-Черноморский бассейн

СОБЫТИЯ


22.06.2026 «Портовый Альянс» начал финальное тестирование цифровой системы ТОиР 1
10.09.2025 Sitronics Group завершила перевод систем управления движением судов морских портов Черного моря на российское ПО 3
25.01.2024 Российская нефтянка переходит на отечественные ИТ-решения 1
17.02.2022 «Корус консалтинг» помогла ГК «Дело» в создании системы бизнес-аналитики 1
26.04.2016 «Новороссийский морской торговый порт» управляет перевалкой грузов с помощью Microsoft Dynamics AX 2012 1
30.05.2012 «Росморпорт» завершил внедрение корпоративной информационной системы 1
01.11.2011 МТС реализовала проект по удаленному мониторингу навигационных объектов Азово-Черноморского бассейна 1
28.04.2011 GMCS тиражирует корпоративную ИС на филиалы «Росморпорта» 2
22.01.2008 Рассматриваются варианты соединения Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов 1
22.11.2007 Россия и Казахстан планируют соединить Черное и Каспийское море 2

Публикаций - 10, упоминаний - 14

Азовско-Черноморский бассейн и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25678 3
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 373 2
Дело ГК - Дело УК - Delo 7 1
Самгау - научно-технологический холдинг 4 1
Art Engineering - Арт Инжиниринг 10 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15498 1
IBM - International Business Machines Corp 9671 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1456 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1447 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 178 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 625 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 80 3
ОТЭКО ГК 29 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП 20 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 208 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13599 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3810 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4924 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 958 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12040 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1497 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10541 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3053 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10096 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25084 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5557 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33082 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2004 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 475 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15851 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6324 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4008 1
Система жизнеобеспечения 166 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5074 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1458 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3610 1
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 46 1
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 122 1
СООРИ - Система обработки, отображения и регистрации информации 4 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1570 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4828 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12678 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34229 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 979 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12045 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35639 1
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