Sitronics Group завершила перевод систем управления движением судов морских портов Черного моря на российское ПО

Российский ИТ-разработчик Sitronics Group успешно завершил работы по переводу СУДС ФГУП «Росморпорт» на российское программное обеспечение в морских портах Азово-Черноморского бассейна.

Компания перевела системы управления движением судов (СУДС) ФГУП «Росморпорт» в Керченском проливе, морских портах Севастополь, Феодосия, Новороссийск и Туапсе на программное обеспечение «СиТрафик» собственной разработки. В состав комплекса входит российское программное и необходимое аппаратное обеспечение из реестров Минпромторга РФ и Минцифры РФ.

СУДС являются значимыми объектами КИИ и переводятся на российское ПО во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Проект по внедрению отечественной СУДС «СиТрафик» на юге России стал успешным примером тиражирования особо значимого проекта по внедрению отечественного ПО СУДС в морском порту Сочи Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Морской и речной транспорт», возглавляемого ФГУП «Росморпорт».

Система обработки, отображения и регистрации информации (СООРИ) СУДС «СиТрафик» агрегирует данные о местоположении и движении судов, вычисляя и заранее уведомляя операторов СУДС о критических точках сближения в режиме реального времени. Система обеспечивает возможность контроля за выполнением правил плавания и стоянки судов в морских портах, позволяет оказывать навигационную помощь для безопасного расхождения судов и повышения эффективности судоходства.

Внедрение российского ПО СУДС в Азово-Черноморском бассейне выполнялось в сложных условиях непрерывной работы средств радиоэлектронной борьбы и отражения многочисленных атак БПЛА и БНА в зонах действия СУДС, что существенно затрудняло выполнение монтажных и пусконаладочных работ. Рекордная плотность судоходства в Керченском проливе в условиях навигационных ограничений и постоянных угроз атак также усложняли задачу.

«Успешная реализация проекта стала возможной благодаря проактивному и конструктивному содействию руководства ФГУП «Росморпорт» в преодолении нестандартных ситуаций. Компания Sitronics выражает искреннюю признательность заместителю Генерального директора ФГУП «Росморпорт» Сергею Симонову за ежедневный личный контроль хода выполнения работ и эффективные управленческие решения, позволившие выполнить работы в сжатые сроки, а также благодарность директору Азово-Черноморского бассейнового филиала Анне Фоменко», – сказал директор по морским решениям Sitronics Group Юрий Ишутин.

«Технологическая независимость и бесперебойная работа оборудования и программного обеспечения СУДС в морских портах Азово-Черноморского бассейна стали наиболее значимым направлением для ФГУП «Росморпорт». Кроме того, реализация внедрения российского ПО позволила сэкономить средства за счет интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой и специализированным оборудованием», — отметил заместитель генерального директора ФГУП «Росморпорт» Сергей Симонов.

В ходе выполнения работ по проекту инженерно-технический персонал Sitronics Group работал в чрезвычайных условиях и практически в перерывах между тревогами. Сложная электромагнитная обстановка в зоне проведения работ — подавление (джамминг) и подмена (спуфинг) сигналов спутниковой навигации потребовали апробации и внедрения инновационных технологических решений (реализация алгоритмов детекции аномалий данных ГНСС/АИС и корректной мультисенсорной интеграции данных).

«Для нас реализация проекта стала ответственной и непростой задачей. Мы обеспечили бесшовную интеграцию СУДС «СиТрафик» с существующей инфраструктурой в южных морских портах, через которые проходит более трети всех российских грузопотоков. Несмотря на то, что процесс выполнения работ был значительно осложнен, мы успешно завершили проект по переводу систем портов Азово-Черноморского бассейна на суверенное ПО», — отметил президент Sitronics Group Алексей Марухин.