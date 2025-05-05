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Марухин Алексей
|05.05.2025
|Президентом Sitronics Group назначен Алексей Марухин 1
|02.07.2020
|Восставший из пепла «Ситроникс» сменил гендиректора и намекнул на большие перемены 1
Марухин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1331 1
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13103 1
|АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148058 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43992 1
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