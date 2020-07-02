Восставший из пепла «Ситроникс» сменил гендиректора и намекнул на большие перемены

Недавно возродившийся «Ситроникс» сменил гендиректора, поставив управлять компанией выходца из МТС и МГТС. В организации заверяют, что это лишь начало важных перемен в ней, в связи с чем для экс-главы его перевод в статус вице-президента понижением в должности не является.

Назначение Пожидаева в «Ситрониксе»

Дочка АФК «Система», компания «Ситроникс» сменила гендиректора. Организацию возглавил Николай Пожидаев. До этого он занимал пост директора по финансам региона Москва в МТС — также дочерней структуры «Системы». Решение о назначении Пожидаева на новую должность было принято на совете директоров «Ситроникса» 30 июня 2020 г.

На посту президента компании он сменит Алексея Марухина, который возглавлял организацию с ноября 2018 г. Компанию Марухин не покидает. Теперь он сфокусируется на развитии коммерческого и проектного блоков «Ситроникса» в должности вице-президента по продажам и управлению проектам. Кадровые перестановки уже нашли отражение на корпоративном сайте компании в разделе «Менеджмент».

В отношении Пожидаева «Ситроникс» сообщает, что в качестве президента он займется развитием и реорганизацией компании, а также реализацией инициатив, заложенных в ее стратегию.

Николай Пожидаев возглавил «Ситроникс»

«За последние три года “Ситроникса” укрепил свои позиции на московском рынке, вышел в регионы, — комментирует перемены Марухин. — Компания достигла следующего уровня зрелости, и от масштаба родились новые потребности. Экспертиза Николая станет правильным фундаментом для создания крупной ИКТ-компании, которая в ближайшей перспективе войдет в топ на рынке».

«Ситроникс сегодня — уверенный средний игрок на рынке ИТ, и нам было важно сохранить в периметре команду, которая отвечала за возвращение Ситроникс на рынок», — отметил Пожидаев.

Для экс-директора это не понижение

Примечательно, что, как заверили в компании в разговоре с CNews, для смещенного с поста гендиректора Марухина смена должности понижением не является. По крайней мере, в перспективе.

«Компанию ждут изменения, мы их анонсируем позже, так что для Марухина все практически остается по-прежнему — он забрал коммерческий блок и блок управления проектами, так что, по сути, он продолжает отвечать за проектную деятельность, — отметил собеседник редакции. — Это назначение — превью будущих новостей».

Трудовая биография Николая Пожидаева

Родившийся в 1982 г. Николай Пожидаев, по данным «Ситроникса», окончил бакалавриат по направлению «Экономика» и магистратуру по направлению «Менеджмент» Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина (так называемая «Керосинка»), а также аспирантуру Российской академии государственной службы при Президенте России, став кандидатом экономических наук.

С 2012 г. он работал финансовым директором нефтесервисного холдинга «Таргин» (до 2014 г. — «Башнефть—сервисные активы»).

С 2017 по июнь 2019 гг. был вице-президентом по финансам и инвестициям в российском лесопромышленном холдинге Segezha Group. С июня 2019 по март 2020 гг. являлся финансовым директором «Московской городской телефонной сети» (МГТС).

Возродившийся «Ситроникс»

«Ситроникс», по собственным заявлениям, специализируется на разработке цифровых платформ управления в сферах безопасности, транспорта, ЖКХ, образования и их внедрении на любой стадии зрелости инфраструктуры.

Порядка 10 лет назад «Ситроникс» был очень заметным игроком ИТ-рынка. В частности, по итогам 2011 г. он занял третью строчку рейтинга CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России с показателем выручки в 51,2 млрд руб.

Затем компания надолго исчезла из поля зрения заказчиков, утратив все свои позиции. Однако несколько лет назад, возродившись, она начала возвращение на рынок, и по итогам 2019 г. ее выручка составила 9,6 млрд руб. С этим показателем в аналогичном рейтинге CNews за указанный год, куда она не попала по техническим причинам, компания могла бы занять 27 место.

Выручку предыдущих нескольких лет в «Ситрониксе» не раскрывают, но заверяют CNews, что она «росла значимо от года к году».