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К-Технологии

К-Технологии

К-ТЕХНОЛОГИИ — многопрофильная группа компаний, специализирующихся на разработке информационно-аналитических систем, тиражного и заказного программного обеспечения, производстве средств связи и передачи данных и оказании ИТ-услуг.
 


05.05.2025 Президентом Sitronics Group назначен Алексей Марухин 2
15.11.2024 У российского разработчика средств связи отобрали миллионы неустойки за несвоевременную оплату ПО 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

К-Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

MONT - МОНТ 150 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1271 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5011 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 81 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1011 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 416 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357519, в очереди разбора - 758134.
Создано именных указателей - 174017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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