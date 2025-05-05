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К-Технологии
К-ТЕХНОЛОГИИ — многопрофильная группа компаний, специализирующихся на разработке информационно-аналитических систем, тиражного и заказного программного обеспечения, производстве средств связи и передачи данных и оказании ИТ-услуг.
|05.05.2025
|Президентом Sitronics Group назначен Алексей Марухин 2
|15.11.2024
|У российского разработчика средств связи отобрали миллионы неустойки за несвоевременную оплату ПО 2
К-Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|MONT - МОНТ 150 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1271 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5011 1
|Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 79 1
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