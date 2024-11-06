У российского разработчика средств связи отобрали миллионы неустойки за несвоевременную оплату ПО

Арбитражный суд удовлетворил иск дистрибьютора ПО «Монт» о взыскании неустойки с разработчика ПО, средств связи и передачи данных «К-Технологии» за несвоевременную оплату прав на свой продукт. Теперь разработчику придется вернуть 17 млн рублей.

Цена несвоевременной оплаты

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать неустойку за несвоевременную оплату прав на ПО и взыскал с разработчика ПО, средств связи и передачи данных АО «К-Технологии» 17,9 млн руб. в пользу дистрибьютора ООО «Монт».

Компания «Монт» заключила несколько договоров с компанией «К-Технологии» и после несвоевременной оплаты по ним 26 апреля 2024 г. подала иск в Арбитражный суд г. Москвы. По решению суда «К-Технологии» должен будет выплатить «Монт» 17,9 млн. руб. неустойки.

Просроченные договоры

Три лицензионных договора между компаниями «Монт» и «К-Технологии», заключенных 22 апреля 2021 г. и 25 мая 2021 г., предусматривали предоставление прав на использование различного ПО.

Во всех трех случаях договор предусматривал, что в случае нарушения лицензиатом сроков оплаты вознаграждения, лицензиар вправе потребовать от лицензиата уплаты неустойки в виде пени. Сумма начислялась в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности, имеющейся на момент требования о ее погашении.

Фото: Росприроднадзор Несвоевременная оплата прав на ПО обернулась для компании «К-Технологии» многомиллионной неустойкой

В первом случае договор предусматривал предоставление прав на использование системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect – сумма договора составила сумму 47,6 млн руб. По условиям договора лицензиат производит уплату вознаграждения в течение 90 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи прав. Сроки были нарушены, вместо 18 июля 2022 г. задолженность в размере 47,6 млн руб. была погашена АО «К-Технологии» только 28 декабря 2023 г. Размер неустойки за просрочку оплаты составил 2,3 млн руб.

Второй договор предоставлял права на использование платформы Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Advanced Russian Edition на общую сумму 37,6 млн руб. Оплата по счету от 24 июня 2021 г. частично была произведена 31 января 2022 г. в размере 12,5 млн руб. с просрочкой на 128 дней. Компаниями было подписано дополнительное соглашение от 11 июля 2022 г., установившее срок для оплаты оставшейся части вознаграждения в размере 25 млн руб. до 31 августа 2022 г. Задолженность в размере 25 млн руб. была погашена компанией «К-Технологии» также только 28 декабря 2023 г. Размер неустойки за просрочку оплаты составил 6,2 млн руб.

Платформа Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Advanced Russian Edition это решение для защиты корпоративной инфраструктуры, направленное на предотвращение целевых и массовых атак, защиту конфиденциальных данных и минимизацию рисков утечек.

В третьем случае договор предоставлял права на использование неназванного в решении суда, ПО, правообладателем которого является Positive Technologies. В соответствии с приложениями к лицензионному договору и к дополнительному соглашению компаний на сумму 77,3 млн руб. и на сумму 13,8 млн руб., что составило в целом 91,1 млн руб., оплата должна была быть произведена в срок до 27 декабря 2022 г. Кроме того, в соответствии с приложением к дополнительному соглашению были предоставлены права на использование неназванного ПО для ЭВМ на общую сумму 26,5 млн руб., плата за которые была разбита на три равных платежа, а срок оплаты последнего платежа был назначен до 18 апреля 2023 г. Задолженность на общую сумму 117,7 млн руб. была погашена компанией «К-Технологии» только 28 декабря 2023 г. Размер неустойки за просрочку оплаты по лицензионному договору от 25 мая 2021 г. составил 11,7 млн руб.

Таким образом, общий размер неустойки по трем вышеперечисленным договорам составил более 20 млн руб.

Сниженная неустойка

Компания «К-Технологии» заявила о снижении размера неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Согласно этой статье, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Однако суд решил, что в спорах между юридическими лицами снижение неустойки возможно лишь в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды. В рассматриваемом случае «К-Технологии» не представила доказательств несоразмерности неустойки. Кроме того, по мнению суда, размер неустойки 0,1% в день от суммы задолженности соответствует деловому обороту и обычной практике ответственности в отношениях между юридическими лицами и такой размер нельзя назвать необоснованным.

Вместе с тем суд отметил, что компания «Монт» рассчитывает неустойку по лицензионному договору предоставлявшему права на использование платформы платформы Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Advanced Russian Edition в размере 6,2 млн руб., однако договор заключен на общую сумму 37,6 млн руб. И согласно договору неустойка ограничена 10 % от суммы задолженности. Таким образом, неустойка не может быть больше 3,7 млн руб. Поэтому суд уменьшил общую сумму неустойки до 17,9 млн руб.

Решение суда

В результате 3 октября 2024 г. суд решил взыскать с акционерного общества «К-Технологии» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Монт» 17,9 млн руб. и 109,7 тыс. руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Представитель компании «Монт» сообщил CNews, что компания не комментирует коммерческие споры.

Компания «К-Технологии» не ответила на запрос CNews с просьбой прокомментировать ситуацию.

Выручка компаний

Группа компаний MONT («Монт») основана в 1991 г. и занимается облачной, электронной и классической дистрибуцией, технической и сервисной поддержкой проектов. Выручка компании за 2023 г. достигла 35,5 млрд руб.

Группа компаний «К-Технологии» существует с 2011 г. и специализируется на разработке ПО, средств связи и передачи данных, создании и обслуживании вычислительной инфраструктуры. Выручка «К-Технологии» за 2023 г. составила 23,7 млн руб.