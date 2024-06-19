Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар НТБ SafeInspect
SafeInspect - система контроля привилегированных пользователей. Обеспечивает визуализацию иконтроль того, кто, когда и к каким ресурсам получает доступ и как их использует. Идеально для организаций, которым необходим контроль за действиями, управлением доступом к приложениям и выполняемым функциям на серверах. SafeInspect практически не требует настроек на стороне клиента и установки специального клиентского ПО на конечном устройстве - для работы нужен лишь обычный web-браузер.
|19.06.2024
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Solar SafeInspect получила сертификат соответствия ФСТЭК России
Система управления привилегированным доступом Solar SafeInspect подтвердила соответствие требованиям по четвертому уровню доверия и техническим у
|28.03.2024
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Обновление Solar SafeInspect до версии 2.4.4.
ГК «Солар» выпустила новую версию системы управления привилегированным доступом Solar SafeInspect 2.4.4. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». ГК «Солар» представила ры
|21.03.2023
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«Ростелеком-Солар» запустил систему управления привилегированным доступом Solar SafeInspect
бъявил о запуске нового программного продукта – системы управления привилегированным доступом Solar SafeInspect. Решение обеспечивает контроль доступа сотрудников и подрядчиков с повышенными пр
|09.11.2022
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Merlion стала дистрибьютором решений по информационной безопасности НТБ
ии безопасности» (НТБ) подписали дистрибьюторское соглашение. В статусе официального дистрибьютора Merlion будет продвигать в своем партнерском канале линейку решений по информационной безопасности – SafeInspect и SafeConnect. Оба решения соответствуют требованиям российских регуляторов, имеют необходимые лицензии ФСТЭК и ФСБ, и могут использоваться в проектной деятельности с тендерами и ко
|25.04.2022
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Программный комплекс SafeInspect компании НТБ включен в продуктовый портфель Netwel
нформационной безопасности «Новые технологии безопасности». Согласно его условиям, Netwell получает статус дистрибьютора и займется поставкой и продвижением ключевых решений компании НТБ, включающих: Safeinspect – систему контроля привилегированных пользователей; Safeconnect - систему универсального доступа (Single Sign-On) Safeinspect – это полнофункциональная платформа для контроля
|22.09.2016
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Пермский политех внедрил системы информационной безопасности SafeInspect
«Новые технологии безопасности» (НТБ) объявила о внедрении системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Как рассказали CNews в компании, основным критерием в выборе системы контроля привилегированных польз
|31.08.2016
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SafeInspect + RuSIEM: представлено новое решение для управления инцидентами ИБ
номалиями удаленного доступа к критичным информационным системам организаций. Данный инструмент представляет собой слияние двух программных продуктов: системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect (НТБ) и системы анализа событий RuSIEM (Security Information and Event Management), сообщили CNews в НТБ. Интеграция систем позволяет сопоставлять конкретные лица и процессы, протек
|09.06.2016
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Вышла новая версия системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect
ик программного обеспечения для повышения уровня безопасности информационных систем и управления критичной ИТ-инфраструктурой — выпустила новую версию системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect 1.3.2. Об этом CNews сообщили в НТБ. Компания предлагает решения для отслеживания и контроля доступа к ИТ-инфраструктуре организаций. Одним из таких решений и является система Sa
|04.02.2016
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«Новые технологии безопасности» обновили систему контроля привилегированных пользователей SafeInspect
ммного обеспечения для повышения уровня безопасности информационных систем и управления критичной ИТ-инфраструктурой — объявила о выпуске новой версии системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect. Об этом говорится в заявлении НТБ, поступившем в редакцию CNews. Версия 1.3 обеспечит не только полный контроль доступа к привилегированным учетным записям, но и всесторонний монит
|05.11.2015
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«Инфозащита» и НТБ объявили о начале совместного продвижения российской системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect
ости и компания «Новые технологии безопасности» (НТБ) подписали партнерское соглашение. В рамках партнерства «Инфозащита» будет внедрять и обслуживать систему контроля привилегированных пользователей SafeInspect, разрабатываемую российской компанией НТБ. Решение SafeInspect представляет собой полнофункциональную платформу для эффективного управления привилегированными учетными запися
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Вураско Александр 24 8
|Романов Михаил 32 6
|Ляпунов Игорь 121 6
|Бондарь Дмитрий 35 5
|Пашков Алексей 14 4
|Баринов Александр 44 4
|Губанов Юрий 5 3
|Чернов Даниил 79 3
|Прокофьев Антон 11 3
|Лушин Илья 10 3
|Кошкина Дарья 12 2
|Акимов Евгений 38 2
|Хвещеник Анастасия 8 2
|Хереш Игорь 22 2
|Голубенко Сергей 5 1
|Усманов Алишер 301 1
|Шевелев Николай 1 1
|Черепенников Антон 83 1
|Дорофеев Александр 12 1
|Романченко Дмитрий 14 1
|Лебедев Сергей 47 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Сердюк Виктор 40 1
|Галайко Ярослав 6 1
|Горбункова Елена 6 1
|Рябова Галина 25 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Сергиенко Игорь 12 1
|Семенчук Константин 4 1
|Добрынин Руслан 2 1
|Казанцев Николай 4 1
|Иванов Евгений 42 1
|Чаплыгин Роман 20 1
|Проскурнин Андрей 4 1
|Сивак Николай 5 1
|Емельяненко Вячеслав 1 1
|Одоевский Александр 1 1
|Демидов Сергей 127 1
|Касимов Вячеслав 29 1
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