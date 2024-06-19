SafeInspect - система контроля привилегированных пользователей. Обеспечивает визуализацию иконтроль того, кто, когда и к каким ресурсам получает доступ и как их использует. Идеально для организаций, которым необходим контроль за действиями, управлением доступом к приложениям и выполняемым функциям на серверах. SafeInspect практически не требует настроек на стороне клиента и установки специального клиентского ПО на конечном устройстве - для работы нужен лишь обычный web-браузер.