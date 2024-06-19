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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар НТБ SafeInspect


SafeInspect - система контроля привилегированных пользователей. Обеспечивает визуализацию иконтроль того, кто, когда и к каким ресурсам получает доступ и как их использует. Идеально для организаций, которым необходим  контроль за действиями, управлением доступом к приложениям и выполняемым функциям на серверах. SafeInspect практически не требует настроек на стороне клиента и установки специального клиентского ПО на конечном устройстве - для работы нужен лишь обычный web-браузер.


19.06.2024 Solar SafeInspect получила сертификат соответствия ФСТЭК России

Система управления привилегированным доступом Solar SafeInspect подтвердила соответствие требованиям по четвертому уровню доверия и техническим у
28.03.2024 Обновление Solar SafeInspect до версии 2.4.4.

ГК «Солар» выпустила новую версию системы управления привилегированным доступом Solar SafeInspect 2.4.4. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». ГК «Солар» представила ры
21.03.2023 «Ростелеком-Солар» запустил систему управления привилегированным доступом Solar SafeInspect

бъявил о запуске нового программного продукта – системы управления привилегированным доступом Solar SafeInspect. Решение обеспечивает контроль доступа сотрудников и подрядчиков с повышенными пр
09.11.2022 Merlion стала дистрибьютором решений по информационной безопасности НТБ

ии безопасности» (НТБ) подписали дистрибьюторское соглашение. В статусе официального дистрибьютора Merlion будет продвигать в своем партнерском канале линейку решений по информационной безопасности – SafeInspect и SafeConnect. Оба решения соответствуют требованиям российских регуляторов, имеют необходимые лицензии ФСТЭК и ФСБ, и могут использоваться в проектной деятельности с тендерами и ко
25.04.2022 Программный комплекс SafeInspect компании НТБ включен в продуктовый портфель Netwel

нформационной безопасности «Новые технологии безопасности». Согласно его условиям, Netwell получает статус дистрибьютора и займется поставкой и продвижением ключевых решений компании НТБ, включающих: Safeinspect – систему контроля привилегированных пользователей; Safeconnect - систему универсального доступа (Single Sign-On) Safeinspect – это полнофункциональная платформа для контроля
22.09.2016 Пермский политех внедрил системы информационной безопасности SafeInspect

«Новые технологии безопасности» (НТБ) объявила о внедрении системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Как рассказали CNews в компании, основным критерием в выборе системы контроля привилегированных польз
31.08.2016 SafeInspect + RuSIEM: представлено новое решение для управления инцидентами ИБ

номалиями удаленного доступа к критичным информационным системам организаций. Данный инструмент представляет собой слияние двух программных продуктов: системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect (НТБ) и системы анализа событий RuSIEM (Security Information and Event Management), сообщили CNews в НТБ. Интеграция систем позволяет сопоставлять конкретные лица и процессы, протек
09.06.2016 Вышла новая версия системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect

ик программного обеспечения для повышения уровня безопасности информационных систем и управления критичной ИТ-инфраструктурой — выпустила новую версию системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect 1.3.2. Об этом CNews сообщили в НТБ. Компания предлагает решения для отслеживания и контроля доступа к ИТ-инфраструктуре организаций. Одним из таких решений и является система Sa
04.02.2016 «Новые технологии безопасности» обновили систему контроля привилегированных пользователей SafeInspect

ммного обеспечения для повышения уровня безопасности информационных систем и управления критичной ИТ-инфраструктурой — объявила о выпуске новой версии системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect. Об этом говорится в заявлении НТБ, поступившем в редакцию CNews. Версия 1.3 обеспечит не только полный контроль доступа к привилегированным учетным записям, но и всесторонний монит
05.11.2015 «Инфозащита» и НТБ объявили о начале совместного продвижения российской системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect

ости и компания «Новые технологии безопасности» (НТБ) подписали партнерское соглашение. В рамках партнерства «Инфозащита» будет внедрять и обслуживать систему контроля привилегированных пользователей SafeInspect, разрабатываемую российской компанией НТБ. Решение SafeInspect представляет собой полнофункциональную платформу для эффективного управления привилегированными учетными запися

Публикаций - 78, упоминаний - 98

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

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