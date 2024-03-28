Обновление Solar SafeInspect до версии 2.4.4.

ГК «Солар» выпустила новую версию системы управления привилегированным доступом Solar SafeInspect 2.4.4. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

ГК «Солар» представила рынку Solar SafeInspect в марте 2023 г. как полнофункциональную PAM-платформу для управления привилегированными учетными записями и сессиями в современных информационных системах. Ключевыми особенностями продукта являются быстрая инсталляция, возможность интеграции в прозрачных режимах и система хранения записанных данных.

Текущая функциональность продукта закрывает основные задачи заказчиков в области контроля доступа сотрудников и подрядчиков с повышенными привилегиями к информации и инфраструктуре организации.

В новом релизе помимо технических доработок особое внимание уделено развитию пользовательского опыта — улучшены возможности работы внутри системы, оптимизированы способы хранения информации, добавлены полезные функции.

Теперь благодаря возможности ограничивать рабочее время для привилегированных пользователей и поддержке графиков работы, компании могут повысить эффективность контроля за соблюдением политик организации. Расширенные настройки для создания учетной записи администратора предоставляют больше возможностей, включая поля для указания: должности, времени рабочей смены, статусе учетной записи и другие, что не только упрощает управление учетной записью, но и повышает меры безопасности.

В новой версии улучшена работа внутреннего модуля видео, которое используется в решении для записи действий, выполняемых на контролируемых устройствах — ускорена генерация видео, уменьшен размер видеофайла и улучшено качество изображения.

Благодаря переработанной логике аудита протокола RDP пользователи могут отметить увеличенную скорость записи сеансов и улучшенное качество изображения. Включение модуля удаленного управления программами упрощает управление процессами и приложениями во время сеансов RDP, повышая производительность и удобство. Кроме того, в обновленной версии улучшена поддержка протокола PowerShell TLS, режим сопоставления пользователей для расширенного контроля доступа и возможность просмотра XML-данных непосредственно со страницы подключения.

С целью упрощения навигации и повышения эффективности в новой версии был доработан веб-интерфейс системы и обновлены разделы. Улучшения направлены на обеспечение более интуитивного и эффективного взаимодействия администраторов с системой Solar SafeInspect.

Для повышения информативности журналов событий работы системы вся информация, сохраняющаяся в процессе логирования данных теперь предоставляется в расширенном формате. Кроме того, были расширены настройки параметров паролей для локальных пользователей и администраторов и обновлены разделы парольных политик. В раздел «Оповещения» добавлены расширенные параметры настройки уведомлений о действиях администратора, что позволяет удобно настраивать уведомления о таких событиях, как добавление, изменение и удаление пользователей.

Повысить меры безопасности и общую производительность системы позволило внесение нескольких технологических улучшений, включая завершение перехода на Python3, в том числе для работы с API, введение нового требование к проверке имени коллектора, замену криптографических библиотек для RDP-подключений с использованием TLS 1.2.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1 800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.