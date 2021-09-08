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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar MSS ERA Event Registration and Analysis Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности


08.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций

«Ростелеком-Солар», дочерняя компания «Ростелекома», открыла в Самаре центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS и объявила о трансформации экосистемы. Центр будет обеспечивать киберзащиту региональных госорганизаций, а также крупного и среднего бизнеса в различных субъектах федерации. Среди клю
07.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций

«Ростелеком-Солар», дочерняя компания «Ростелекома», открыла в Самаре центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS и объявила о трансформации данной экосистемы. Центр будет обеспечивать киберзащиту региональных госорганизаций, а также крупного и среднего бизнеса в различных субъектах федерации. Ср
13.07.2020 «Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА»

«Ростелеком» запустил сервис регистрации и анализа событий Solar MSS ERA (Event Registration and Analysis), ориентированный на выполнение требований №18
11.07.2019 «Ростелеком» обновил платформу сервисов кибербезопасности

«Ростелеком» представляет экосистему сервисов кибербезопасности Solar MSS, решающих задачи по защите от киберугроз. Предложение актуально для российских организаций, которые находятся в процессе цифровой трансформации. Теперь деятельность «Ростелекома» в об
10.07.2019 «Ростелеком-Солар» представила экосистему кибербезопасности Solar MSS

«Ростелеком-Солар» представила Solar MSS – экосистему сервисов кибербезопасности, решающих задачи по защите от киберугроз в процессе цифровой трансформации российских организаций. Теперь сервисное предложение «Ростелеком-Сол

Публикаций - 127, упоминаний - 130

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 125
Ростелеком 9701 41
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Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
МегаФон 8805 2
ИКС 318 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Норси-Транс - НТ 108 2
Naumen - Наумен 626 2
ИКС - Цитадель ГК 95 2
МФИ Софт 123 2
ДиалогНаука 251 2
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 2
Malvin Systems - Малвин Системс 8 2
ОсноваЛаб - Основа Лаб 9 2
Специальные технологии 65 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
VisionLabs - ВижнЛабс 221 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
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Vocord - Вокорд 183 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 2
ЦРТ Инновации 70 2
Beorg - Биорг 112 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
С-Инновации 45 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Veeam Software 318 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
О2О Холдинг 56 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
ЯКласс 68 2
Рапид Био 101 2
Unsplash 764 2
Гепатера - Hepatera 46 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Альфа-Банк 1769 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Транснефть 299 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Резонанс НПП 370 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Приморье АКБ 7 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 1
Почта России ПАО 2112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 51
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 29
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
Фонд Росконгресс 18 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 5
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 5
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 5
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 4
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3465 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Forbes - Форбс 817 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 54
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Gartner - Гартнер 3556 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 45
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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