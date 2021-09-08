Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности

«Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций «Ростелеком-Солар», дочерняя компания «Ростелекома», открыла в Самаре центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS и объявила о трансформации экосистемы. Центр будет обеспечивать киберзащиту региональных госорганизаций, а также крупного и среднего бизнеса в различных субъектах федерации. Среди клю

«Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций «Ростелеком-Солар», дочерняя компания «Ростелекома», открыла в Самаре центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS и объявила о трансформации данной экосистемы. Центр будет обеспечивать киберзащиту региональных госорганизаций, а также крупного и среднего бизнеса в различных субъектах федерации. Ср

«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА» «Ростелеком» запустил сервис регистрации и анализа событий Solar MSS ERA (Event Registration and Analysis), ориентированный на выполнение требований №18

«Ростелеком» обновил платформу сервисов кибербезопасности «Ростелеком» представляет экосистему сервисов кибербезопасности Solar MSS, решающих задачи по защите от киберугроз. Предложение актуально для российских организаций, которые находятся в процессе цифровой трансформации. Теперь деятельность «Ростелекома» в об