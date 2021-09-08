Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar MSS ERA Event Registration and Analysis Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности
|08.09.2021
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«Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций
«Ростелеком-Солар», дочерняя компания «Ростелекома», открыла в Самаре центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS и объявила о трансформации экосистемы. Центр будет обеспечивать киберзащиту региональных госорганизаций, а также крупного и среднего бизнеса в различных субъектах федерации. Среди клю
|07.09.2021
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«Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций
«Ростелеком-Солар», дочерняя компания «Ростелекома», открыла в Самаре центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS и объявила о трансформации данной экосистемы. Центр будет обеспечивать киберзащиту региональных госорганизаций, а также крупного и среднего бизнеса в различных субъектах федерации. Ср
|13.07.2020
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«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА»
«Ростелеком» запустил сервис регистрации и анализа событий Solar MSS ERA (Event Registration and Analysis), ориентированный на выполнение требований №18
|11.07.2019
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«Ростелеком» обновил платформу сервисов кибербезопасности
«Ростелеком» представляет экосистему сервисов кибербезопасности Solar MSS, решающих задачи по защите от киберугроз. Предложение актуально для российских организаций, которые находятся в процессе цифровой трансформации. Теперь деятельность «Ростелекома» в об
|10.07.2019
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«Ростелеком-Солар» представила экосистему кибербезопасности Solar MSS
«Ростелеком-Солар» представила Solar MSS – экосистему сервисов кибербезопасности, решающих задачи по защите от киберугроз в процессе цифровой трансформации российских организаций. Теперь сервисное предложение «Ростелеком-Сол
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|OWASP - Open Web Application Security Project 98 6
|Linux Foundation 185 1
|OSI - Open Source Initiative 73 1
|Ляпунов Игорь 121 15
|Баринов Александр 44 8
|Вураско Александр 24 8
|Пашков Алексей 14 7
|Кошкина Дарья 12 6
|Каманин Константин 8 5
|Чернов Даниил 79 5
|Бондарь Дмитрий 35 4
|Избаенков Артем 13 4
|Дрюков Владимир 43 3
|Крохин Валентин 32 3
|Паршин Константин 63 3
|Хвещеник Анастасия 8 3
|Прокофьев Антон 11 3
|Лушин Илья 10 3
|Осеевский Михаил 315 2
|Анохин Сергей 64 2
|Обухов Александр 19 2
|Веселов Александр 8 2
|Бронзинский Максим 3 2
|Бенгин Владимир 34 2
|Колесов Александр 54 2
|Акимов Евгений 38 2
|Хереш Игорь 22 2
|Хамракулова Евгения 7 2
|Маннанов Альберт 9 2
|Чаркин Евгений 296 1
|Поляков Сергей 73 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Садовенко Илья 65 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Платонов Михаил 42 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Хомков Игорь 46 1
|Генс Филипп 41 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Савельев Александр 39 1
|Попов Александр 47 1
|Антонов Александр 77 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Forbes - Форбс 817 1
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