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Индексная книга (каталог) CNews*
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Попов Александр



23.12.2024 Positive Technologies: как Web3, открытый код и постквантовые алгоритмы шифрования повлияют на ИБ в 2025 году 1
25.09.2024 «Заработай» - новый сервис для привлечения самозанятых исполнителей в ритейл 1
20.09.2024 RDW Technology и Treolan заключили дистрибьюторское соглашение 1
17.09.2024 RDW Technology и Treolan заключили дистрибьюторское соглашение 1
05.08.2024 Positive Technologies открыла новый набор на стажировку PT Start 1
22.05.2024 Арестованы квартиры и дома обвиняемых в деле о хищении денег для спецсвязи ФСО России 1
22.05.2024 BIM-платформа Tangl интегрирована с Signal Docs 1
02.05.2024 Два человека заочно арестованы в Москве по делу о хищениях на спецсвязи для ФСО России 2
25.04.2024 МФТИ представил сервис для создания офисных ИИ-помощников 1
25.04.2024 Signal Docs полностью импортозаместил Autodesk BIM360 / ACC 1
14.12.2023 Positive Technologies назвала технологические тренды на 2024 г. 1
10.07.2023 «Самолет плюс» запустил полностью цифровой сервис долгосрочной аренды квартир 1
30.06.2023 «Сибур» представил контрольно-измерительный комплекс собственной разработки 1
18.05.2022 Подведены итоги II Молодежного форума по управлению Интернетом 1
05.04.2022 Спрос на «Мой офис» вырос в 7 раз 1
03.12.2021 Власти Ленобласти удаленно работают в системе на базе Astra Linux 1
23.11.2021 Удаленка и импортозамещение: как обезопасить себя, сотрудников и вывернутый наизнанку офис? 1
18.05.2021 Уязвимость в ядре Linux позволяет обходить защиту от эксплойтов 1
03.03.2021 В ядре Linux устранены уязвимости, обнаруженные экспертом Positive Technologies 1
24.02.2021 «Перекресток» передал поддержку решения Addreality в 600 магазинах специалистам ГК «Корус консалтинг» 1
25.01.2021 «Корус консалтинг» осуществляет техподдержку ИТ-инфраструктуры «Интернэшнл ресторант брэндс» 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
03.11.2020 «Билайн бизнес» создал собственную B2S-платформу 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
10.07.2020 Онлайн-конференция CNews «Телеком 2020: как меняется отрасль» состоится 21 июля 1
30.06.2020 «Билайн Бизнес» запустил услугу «Энергоконсалт» для малого и среднего бизнеса 1
10.02.2020 «Билайн бизнес» запустил биржу каналов связи 1
18.04.2019 «Корус консалтинг» разработал техническое задание на внедрение ITSM-платформы в Concept Group 1
26.11.2018 «Корус Консалтинг» обеспечил миграцию данных компании SATO в России 1
24.07.2017 «Почта России» потратила почти 100 миллионов на CRM 1
25.04.2017 В «Технополисе GS» запустят инновационные проекты в сферах сельского хозяйства и автомобильной промышленности 1
16.03.2017 Россиянин нашел «дыру», жившую в ядре Linux 7 лет 1
16.03.2017 Специалист Positive Technologies устранил уязвимость в ядре Linux, существовавшую более 7 лет 1
15.07.2016 Avaya оптимизировала систему передачи данных «Новосибирского метрополитена» 1
21.10.2014 «Первый БИТ» создал единую учетно-управленческую систему для компании «Технопоиск» 1
19.09.2013 «МДМ Банк» запустил карту самоинкассации для СМБ 1
10.04.2012 Кейс-менеджмент: как дойти до цели, когда нет маршрута 1
25.05.2011 Средняя зарплата в Минкомсвязи - 39 тыс. руб., вакансии есть 1
21.03.2011 Директором Департамента проектного управления Минкомсвязи назначен Александр Попов 1
17.02.2011 Terrasoft анонсировала новую платформу для управления бизнес-процессами BPMonline 1

Публикаций - 47, упоминаний - 50

Попов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 8
Microsoft Corporation 24625 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 7
Корус Консалтинг ГК 1217 4
Veeam Software 318 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 3
Terrasoft - Террасофт 200 3
8213 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Ростелеком 9701 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
Ланит - Норбит - Norbit 369 2
Dell EMC 5027 2
Cisco Systems 5114 2
Yandex - Яндекс 7340 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 2
Intel Corporation 12197 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Citrix Systems 812 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Schneider Electric 575 1
Naumen - Наумен 625 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
NtechLab - НтехЛаб 121 1
Rimini Street 58 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Такском - Taxcom 240 1
Dynatrace 56 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Альфа-Банк 1769 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Ингосстрах СПАО 421 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
OKS Group 51 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 1
Траско - Trasko 32 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Победа - Кондитерская фабрика 15 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 12 1
Почта России ПАО 2112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 118 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 12 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 10
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 7
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 6
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 6
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Linux OS 9937 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 5
Microsoft Office 3734 4
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 3
Red Hat - Linux Fedora 221 3
Microsoft Windows 15657 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 2
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 2
Linux - Debian GNU 463 2
Terrasoft Creatio Sales 11 2
Terrasoft Creatio Service 11 2
Terrasoft CRM 25 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 2
FreePik 980 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Dynamics 365 132 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 23 1
Avaya Fabric Connect - Avaya Fabric Networking 10 1
Microsoft Exchange 1714 1
InterTrust - CompanyMedia 157 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
IBM Tivoli 281 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Terrasoft XRM 1 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
Logitech Rally System 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Чаркин Евгений 296 2
Абакумов Евгений 205 2
Путятинский Сергей 86 2
Платонов Михаил 42 2
Антонов Александр 77 2
Клявин Владимир 47 2
Селихов Дмитрий 12 2
Кузин Вадим 36 2
Савцов Игорь 29 2
Валчев Стоян 48 2
Мищенко Евгений 15 2
Бондарик Александр 7 2
Щеголев Игорь 698 2
Кузнецов Сергей 154 2
Халяпин Сергей 82 2
Смирнов Максим 44 2
Попова Александра 10 2
Нащекин Павел 2 2
Глазов Станислав 2 2
Лахтин Станислав 3 2
Русанов Анатолий 3 2
Миронов Юрий 23 2
Александров Максим 5 2
Коваленко Павел 38 2
Дружинин Илья 2 2
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Поляков Сергей 73 1
Богданов Кирилл 112 1
Дьяченко Валерий 95 1
Халматов Максим 64 1
Садовенко Илья 65 1
Урьяс Вадим 98 1
Клепиков Алексей 117 1
Сотин Денис 205 1
Слышкин Василий 129 1
Егоров Владимир 82 1
Карпов Иван 78 1
Семенихин Игорь 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 5
Украина 7608 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Грузия 1240 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 210 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 2
Казахстан - Республика 5526 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Европа Восточная 3075 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
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