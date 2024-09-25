«Заработай» - новый сервис для привлечения самозанятых исполнителей в ритейл

Сервис «Заработай» успешно завершил период бета-тестирования и пилотный запуск на нескольких крупных трейд-маркетинговых проектах агентства Action. «Заработай» - сервис и мобильное приложение, помогающий обеспечивать бизнес-процессы В2В-сегмента, связывая задачи бизнеса с самозанятыми исполнителями по всей стране. В фокусе - линейные специалисты для ритейла. Об этом CNews сообщили представители Action.

В основе сервиса - отраслевая экспертиза компании-разработчика RDF, специализирующейся с 2002 г. на консалтинге, анализе и управлении данными ритейле, и маркетингового агентства Action, участника рынка торгового маркетинга с 2008 года.

Александр Попов, владелец бренда Action: «На сегодняшний день “Заработай” - решение для тех, кто хочет повысить свою операционную эффективность, при сохранении достаточной высокой квалификации исполнителей. Благодаря заложенной в него экспертизе управления трейд-проектами уже на старте сервис “Заработай” обеспечивает комфортный пользовательский опыт, предоставляет гарантии качества услуги и отсутствия юридических и налоговых рисков».

Характеристики и возможности сервиса “Заработай”: с сервисом сотрудничают более 100 тыс. проверенных исполнителей во всех регионах России; скорость закрытия заявок: в среднем 80% заявок закрываются за 24 часа; все пользователи приложения прошли проверку личности и налогового статуса; оперативность оплаты: возможность выплат исполнителям с любой частотой, даже в течение часа после приемки работ; прозрачный документооборот между заказчиком и системой, системой и исполнителями; партнерство с ФНС: проходит последние этапы согласования; безопасность личных данных подписчиков - обеспечивается облачным хостингом и процедурами внутреннего контроля; отчетность: система позволяет получать сложные отчеты от подработчиков; техподдержка 24/7; возможность интеграции с другими системами через API.

«Заработай» является частью единой системы управления разными типами персонала, бизнес-процессами и отчетностью в трейд-маркетинге и дистрибуции.

Кирилл Бойко, лидер команды разработки, RDF: «Мы создавали “Заработай” как важный элемент новой облачной платформы с целью упростить работу с подработчиками. Наша облачная платформа – это новый и уникальный продукт на российском рынке. Мы знаем, что нам предстоит пройти еще длинный путь совершенствования, но мы уверены в нашем глобальном видении и последовательно идем к цели создания максимально удобного сервиса для участников рынка».