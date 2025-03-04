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Бойко Кирилл


04.03.2025 K2 Cloud объявил о планах открытия нового региона облачной платформы в Санкт-Петербурге 1
22.10.2024 Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками 2
17.10.2024 К2 Cloud развернул ИТ-инфраструктуру для работы «Центра энергосертификации» 1
25.09.2024 «Заработай» - новый сервис для привлечения самозанятых исполнителей в ритейл 1
22.07.2024 Российская ОС Astrа Linux стала доступна в К2 Cloud 1
09.07.2024 K2 Cloud и Positive Technologies помогут компаниям быстро защитить приложения 1
11.06.2024 «К2Тех» запустила новое бизнес-подразделение «K2 Cloud» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Бойко Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 39 5
К2Тех 137 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 853 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1215 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1938 1
K2 - К2РУ - SourceCode 91 1
Nutanix 99 1
Broadcom - VMware 2379 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 797 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66957 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15853 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3923 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2796 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27928 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11142 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1088 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10326 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2086 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 515 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13320 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51168 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16054 2
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 63 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12050 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1110 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5113 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6763 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1079 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12129 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 436 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3759 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6217 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 78 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 389 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25569 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12616 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1909 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3774 1
DevOps - Development и Operations 899 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3246 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 777 1
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MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 173 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11249 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2245 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2529 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14541 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11031 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29385 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8611 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 511 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5471 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4052 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4173 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7889 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2943 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6192 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24295 1
Федеральный закон 35-ФЗ - Об электроэнергетике 12 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3175 1
Аренда 2439 1
Аудит - аудиторский услуги 2699 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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