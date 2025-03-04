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Бойко Кирилл
Бойко Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
|Прохорчик Денис 7 1
|Попов Александр 47 1
|Рудевский Антон 39 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145750 4
|Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1517 1
|Турция - Турецкая республика 2378 1
|Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 1
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