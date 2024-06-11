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«К2Тех» запустила новое бизнес-подразделение «K2 Cloud»

Компания «К2Тех» объявила о запуске нового бизнес-подразделения – «K2 Cloud», которое будет предоставлять рынку облачные услуги и управляемые В2В-сервисы. Деятельность бизнес-юнита ориентирована на масштабные комплексные проекты, актуальные для крупных компаний и корпораций. Открытие облачного бренда стало ответом «К2Тех» на растущие потребности российского рынка в комплексных облачных услугах.

По данным исследования iKS-Consulting, в 2023 г. объем рынка облачных инфраструктурных сервисов вырос на 33,9% до 121 млрд руб. По подсчетам экспертов, по итогам 2024 г. рынок может увеличиться еще на треть. Наибольшей популярностью у заказчиков облачных услуг пользуется IaaS (Infrastructure as a Service) – аренда вычислительных мощностей, на которых клиенты могут запускать ИТ-решения. Она пользуется спросом у 83% пользователей. 17% приходится на PaaS (Platform as a Service) – предоставление пользователям готовых платформ для разработки.

Сегодня в тренде – комплексные проекты, которые включают технологическое обследование, проектирование и внедрение облачных инфраструктур. Но на рынке далеко не все компании имеют в своем активе ресурсы для предоставления клиенту полного комплекса услуг. «K2 Cloud» – это большая команда инженеров с многолетним опытом, которая может легко масштабироваться за счёт привлечения экспертов из других направлений «К2Тех». Компетенции ИТ-интегратора позволяют команде бизнес-юнита существенно расширять свои возможности и выполнять сложные проекты, выступая в них партнером, а не только облачным провайдером.

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Цифровизация

«K2 Cloud» будет специализироваться на размещении и поддержке бизнес-критичных сервисов заказчиков. Услуги планируется оказывать на базе сети дата-центров с максимально высоким уровнем надежности (Gold Certification of Operational Sustainability).

«Мы активно и комплексно развиваем платформу «К2 Облако» и предоставляем услуги Professional Services. Основной фокус нашего бизнес-юнита – стабильность, безопасность и функциональное развитие сервисов облака, – сказал технический директор «K2 Cloud» Кирилл Бойко. – Наши клиенты – это прежде всего крупные компании, которые ищут не просто поставщика, а надежного долгосрочного партнера. Для них важна гибкость и постоянное развитие продукта. Мы хорошо понимаем потребности клиентов и адаптируем наш roadmap под их нужды. Особое внимание сейчас уделяем вопросам безопасности. «K2 Cloud» предлагает комплексный набор мер и специальных сервисов для обеспечения максимальной защиты в облачной инфраструктуре».

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