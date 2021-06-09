Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
iKS-Consulting
ИКС-Консалтинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 263, упоминаний - 336
iKS-Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Григорьева Евгения 57 3
|Дорохина Юлия 42 3
|Березин Максим 60 2
|Зинкевич Сергей 18 2
|Вайнер Всеволод 24 2
|Кучугин Илья 41 2
|Кириенко Владимир 38 2
|Кушнир Леонид 16 2
|Ганин Егор 50 2
|Семенихин Максим 9 2
|Галкин Николай 15 2
|Мельников Александр 63 2
|Пярн Артур 13 2
|Иванченко Павел 6 2
|Апасов Николай 4 2
|Москвин Алексей 3 2
|Бедердинов Дмитрий 2 2
|Горкавенко Дмитрий 2 2
|Мирин Станислав 3 2
|Бородин Геннадий 4 2
|Севастьянов Алексей 23 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Акимов Максим 167 1
|Осеевский Михаил 221 1
|CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 15 1
|Михалев Евгений 40 1
|Кулик Вадим 113 1
|Калинин Александр 95 1
|Анохин Сергей 40 1
|Делицын Леонид 94 1
|Спиридонов Дмитрий 23 1
|Андрианов Павел 31 1
|Захаров Андрей 28 1
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 1
|Захаров Павел 54 1
|Воронков Михаил 5 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Михалев Максим 10 1
|Каплунов Павел 27 1
|Гуденко Антон 5 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 4
|Прайм - Агентство экономической информации 527 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|Wikipedia - Википедия 276 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Bloomberg 785 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru