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iKS-Consulting ИКС-Консалтинг

iKS-Consulting – аналитическое и консалтинговое агентство, специализирующееся на исследованиях и анализе различных сегментов телекоммуникационного и ИТ-рынка. С 2004 года специалисты компании накопили уникальный опыт в сборе, обработке и анализе информации, а также разработке стратегий, бизнес-планов и рекомендаций для клиентов различных сегментов рынка ИКТ.

СОБЫТИЯ


13.07.2026 В России гибнет отрасль, мешающая россиянам спокойно жить. Помогли зумеры и мошенники

-центров, работающих по аутсорсу, перешел в стадию стагнации. Как пишет Forbes со ссылкой на данные iKS-Consulting, по результатам 2025 г. он вырос всего-навсего на 0,2% год к году, достигнув о
21.08.2025 iKS-Consulting признала «Базис» лидером российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой

четом запуска продукта в коммерческую эксплуатацию только в 2024 г). В рамках исследования эксперты iKS-Consulting проанализировали полноту продуктовых портфелей крупнейших игроков на рынке ПО

10.12.2024 Рынок виртуализации ПО в России к 2030 г. достигнет 50,4 миллиардов

0% которых составят платформы виртуализации, говорится в ежегодном отчете консалтингового агентства iKS-Consulting. Объем рынка по итогам 2024 г. составил 14,4 млрд руб., оценивают аналитики, а
26.07.2024 Тренд года — миграция в российские облака. Что могут предложить провайдеры?

2023 г. российский рынок облачных услуг увеличился на треть, до 121 млрд рублей, говорится в отчете iKS-Consulting. Годом ранее динамика была еще выше — рынок вырос почти на 50%. Этому способст
18.04.2024 «Систэм Электрик» совместно с iKS-Consulting представили результаты исследования по инфраструктуре ЦОД

распределения электроэнергии и автоматизации, совместно с международным консалтинговым агентством «iKS-Consulting» представили результаты исследования по комплексным решениям для инженерной ин
26.02.2024 Сервис как новое поле конкуренции на рынке ИБП. Результаты совместного исследования C3 Solutions и iKS-Consulting

ывают главной проблемой при обслуживании оборудования. Но, как показало исследование C3 Solutions и iKS-Consulting, 40% заказчиков считают, что сервис отечественных производителей уже «полность
28.03.2023 iKS Consulting и 3data опубликовали ежеквартальный индекс цены на услугу colocation в 1 квартале 2023 года

Консалтинговое агентство iKS-Consulting в партнерстве с российским дистрибьютором услуг colocation 3data анонсируют ре
19.11.2020 Исследование iKS-Consulting: в 2019 году объем российского рынка PaaS-решений составил 5,1 млрд рублей
18.09.2018 Исследование iKS-Consulting: доля доходов коммерческих ЦОДов от предоставления облачных услуг увеличилась до 29%

Linxdatacenter и iKS-Consulting провели исследование, посвященное развитию облачных сервисов в России и особенностям использования различных технологических платформ для предоставления услуг IaaS. По данным

06.09.2018 DataSpace и iKS-Consulting представили отчет «Практические рекомендации по выбору коммерческого ЦОД»

DataSpace и iKS-Consulting выпустили совместный аналитический отчет, посвященный вопросам выбора коммерческих ЦОД (КЦОД). В отчете представлен подход, базирующийся на многолетнем опыте отраслевых экспертов
23.08.2017 iKS-Consulting представила рейтинг «Основные показатели развития рынка коммерческих дата-центров в 2016 г.»

Согласно данным исследования iKS-Consulting, на конец 2016 г. численность стоек, используемых для коммерческой деятельност
09.11.2016 Россия: объем рынка облачного провайдинга достиг 27,6 млрд руб.

Аналитики iKS-Consulting провели исследование рынка облачных услуг: «Облачный провайдинг 2015-2020: эко
07.07.2014 Крымский телеком «взлетит» на российских сетях

ковое и кабельное телевидение, фиксированную телефонию и на беспроводный ШПД. Такие данные приводит iKS-Consulting. Структура телекоммуникационного рынка Крыма, 2013 г. Источник: iKS-Con
19.03.2010 Развитие ШПД в России: борьба за лидерство накаляется

По данным аналитической компании iKS-Consulting, по итогам 2009 года в России к широкополосному интернету был подключено 13,2

07.07.2009 ШПД растет за счет дочек «Связьинвеста»

По прогнозам iKS-Consulting, в период с 2006 г. по 2010 г. уровень проникновения широкополосного доступа (
24.04.2009 Россия: Рынок онлайн-билетов идет на взлет

По оценкам IKS-Consulting, в 2009 г. рынок онлайн-продаж авиа- и ж/д билетов по банковским картам выраст
18.10.2006 iKS-Consulting: число абонентов широкополосного доступа на Украине вырастет в 6,5 раза

н. человек. Об этом говорится в аналитическом исследовании международного консалтингового агентства iKS-Consulting, сообщает РБК. По данным агентства, с июня 2005 г. по июнь 2006 г. число абоне
07.04.2005 iKS-Consulting: в России 86,1 млн. сотовых абонентов

Аналитическое агентство iKS-Consulting выпустило отчет об изменениях рынка сотовой связи в России, произошедших за ма
09.03.2005 iKS-Consulting: доходы сотовиков от дополнительных услуг растут

Как сообщает аналитическое агентство iKS-Consulting, в 2004 году объем российского рынка дополнительных услуг сотовой связи составил около $1,025 млрд. При этом доля дополнительных услуг в общих доходах операторов сотовой связи вы
09.02.2005 Сотовая связь: число новых подключений упало вдвое

тые подключения, по подсчетам агентства, составили 3,9 млн. абонентов. Данные J’son&Partners и iKS-Consulting чуть более оптимистичны: 78,6 млн. (прирост на 4,04 млн.) и 78,87 млн. (прирос
25.01.2005 GPRS набирает популярность

Как отмечают в аналитической компании iKS-Consulting, за прошедший год число пользователей сервисов пакетной передачи данных GPRS в
21.01.2005 Фото: европейцам нужен зум, русским - марка

ссийского потребителя основное влияние оказывает бренд производителя, отмечает Оксана Панкратова из iKS-Consulting. Более половины продаж цифровых фотокамер в России приходится на три бренда &#
12.01.2005 iKS-Consulting: "ВымпелКом" сокращает отрыв от МТС

По данным аналитического агентства iKS-Consulting, по состоянию на декабрь 2004 г. количество абонентов сотовой связи в России составило 74,36 млн., в Московской лицензионной зоне 16,89 млн., в других регионах 57,42 млн. Уровень
08.12.2004 На игры для мобильников тратят миллионы

льных телефонов LG (3,9%) и Samsung (3,2%). На долю других поставщиков приходится 52,5%. По оценкам iKS-Consulting, игры являются одними из наиболее быстрорастущих контент-услуг, наряду с интер
06.12.2004 iKS-Consulting: прирост мобильных абонентов в России в ноябре – 3,8 млн. человек

онной связи в России за ноябрь 2004г. выросло на 6,1% по сравнению с показателями октября 2004г. - до 66,05 млн. человек, проникновение составило 45,5%. Такие оценки приводятся в аналитическом отчете iKS-Consulting. Как сообщается в отчете, абсолютный прирост абонентов в РФ в ноябре 2004г. - 3,8 млн. человек. Общее число абонентов в московском регионе за ноябрь 2004г. выросло на 3,5% по сра
04.11.2004 Российская мобильная связь: затишье перед бурей

и будет около 70 млн. абонентов. Уровень проникновения мобильной связи в целом по России, по данным iKS-Consulting, составил 42,9%. В московской лицензионной зоне он вырос до 89,3%, в регионах

10.09.2004 GPRS: число пользователей выросло вдвое

Агентство iKS-Consulting опубликовало отчет о состоянии российского рынка сотовой связи в первом полуго
07.09.2004 iKS-Consulting: полугодовые доходы сотовиков составили $3,31 млрд.

2004 г. увеличились на 58% по сравнению с тем же периодом 2003 г. и составили $3,31 млрд., сообщил iKS-Consulting. По данным аналитиков iKS-Consulting, доля операторов МТС, «ВымпелКом»

31.05.2004 Рынок телематики: сверхрывок в России

ые операторы, хотя их доля несколько сократилась - с 84% (2002 г.) до 78% (2003 г.), подчеркивают в iKS-Consulting. Это произошло в результате превышения темпов роста доходов традиционных опера
14.05.2004 Сотовые операторы не сбавляют темп

g, уровень проникновения мобильной связи в Москве вырос до 75,4% и составил 12,81 млн. абонентов. В iKS-Consulting этот показатель оценили в 12,9 млн. абонентов, а уровень проникновения – в 76%

Публикаций - 692, упоминаний - 930

iKS-Consulting и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 160
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 156
МегаФон 10742 122
Ростелеком 10948 96
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 50
Ростелеком - Связьинвест 1719 40
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 38
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 37
Microsoft Corporation 25775 37
Selectel - Селектел 544 36
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 35
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 34
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 34
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 33
Yandex - Яндекс 9216 27
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 26
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 25
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 23
Google LLC 12690 22
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 22
3data - 3дата 104 21
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 21
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 21
Крок - Croc 1964 20
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 19
Samsung Electronics 11065 19
Huawei 4677 19
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 19
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 18
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 18
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 18
Broadcom - VMware 2610 17
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 17
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 16
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 16
Lenovo Motorola 3566 16
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 15
Cisco Systems 5372 15
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 63
Евросеть 1421 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
Dixis - Диксис - Dиксис 371 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Связной ГК 1401 8
Альфа-Банк 1979 8
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 7
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Альфа-Групп 745 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 5
Газпром ПАО 1493 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
DST Global - Digital Sky Technologies 229 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Naspers 85 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Трансаэро - авиакомпания 59 3
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 3
Цифроград 171 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 51
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 28
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 5
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 4
МИК - Московский инновационный кластер 185 3
Президент Украины 128 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 62
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 6
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 5
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 5
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
WiMAX Forum 69 3
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Gen-Z Consortium 11 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
Ассоциация-800 20 1
Ассоциация мобильных технологий 2 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 195
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 173
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 145
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 137
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 136
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 133
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 133
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 128
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 105
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 99
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 95
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 87
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 68
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 68
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 61
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 49
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 48
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 45
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 45
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