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iKS-Consulting
ИКС-Консалтинг


09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS 1
25.05.2021 У Qiwi рухнула выручка, спасибо запретам Центробанка 1
24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД 1
17.03.2021 Linxdatacenter выросла на 30% в облачном сегменте в 2020 году 1
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 1
25.02.2021 Naumen увеличила долю инсталляций в аутсорсинговых контакт-центрах до 39% 2
11.02.2021 Объединившаяся четверка контакт-центров перехватила у французов многолетнее лидерство на российском рынке 1
19.11.2020 Исследование iKS-Consulting: в 2019 году объем российского рынка PaaS-решений составил 5,1 млрд рублей 1
10.11.2020 Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа» 1
05.11.2020 DataPro построила первый ЦОД Tier IV в Восточной Европе 1
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой» 1
31.08.2020 Merlioncloud начинает работать с ритейлерами 1
30.06.2020 Рынок дата-центров меняется под новые задачи 1
16.06.2020 «Ростелеком» разместит ИТ-оборудование ВТБ в своем ЦОДе 2
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
12.02.2020 SberCloud на конференции «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» расскажет о востребованности облачных технологий российскими компаниями 2
23.09.2019 ИТ-дистрибьюторы создают новые услуги в традиционных областях 5
10.09.2019 Конференция CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг» состоится 17 сентября 2
27.08.2019 Конференция CNews «Инновации в облаках» состоится 17 сентября. Открыта регистрация 1
12.08.2019 «Ростелеком» поглощает DataLine, одного из облачных лидеров России 1
14.03.2019 Huawei удвоит серверные мощности в своих российских ЦОДах 1
14.03.2019 Huawei планирует до 2020 года войти в тройку ведущих облачных провайдеров России 3
13.03.2019 Российский аутсорсинг ждет смены поколения ИТ-руководителей 1
26.12.2018 «Мегафон» представил решение для онлайн-мониторинга передвижения грузов 1
14.12.2018 На российском рынке облаков скорость оказалась важнее стоимости 1
11.12.2018 Каким должен быть идеальный контакт-центр 1
18.09.2018 Исследование iKS-Consulting: доля доходов коммерческих ЦОДов от предоставления облачных услуг увеличилась до 29% 1
06.09.2018 DataSpace и iKS-Consulting представили отчет «Практические рекомендации по выбору коммерческого ЦОД» 2
06.09.2018 Merlion открыла супермаркет облачного ПО 1
04.09.2018 «Мегафон» сообщил об открытии ЦОДа в особой экономической зоне Москвы 1
17.07.2018 «Mail.Ru для бизнеса» выпустила сервис Askbox для сбора обратной связи 1
26.06.2018 «Мегафон» добавил резервирование и техподдержку в свой облачный ЦОД, чтобы заработать миллиарды 1
29.05.2018 Mail.Ru выпустил сервис массовых рассылок без «неприятного спама» 1
22.05.2018 Интернет вещей от Orange Business Services поможет ГК «Доброфлот» сэкономить на горючем 1
26.04.2018 Российский рынок ИТ: затишье перед цифровым рывком 2
19.04.2018 Платформа интернета вещей компании Nexign включена в реестр российского ПО 1
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 1
08.11.2017 Одна шестая всех затрат на ИТ-инфраструктуру приходится на облака 1
28.09.2017 Отечественный телеком вышел из зоны комфорта 2
23.08.2017 iKS-Consulting представила рейтинг «Основные показатели развития рынка коммерческих дата-центров в 2016 г.» 2

Публикаций - 263, упоминаний - 336

iKS-Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 37
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 14
Синтерра - Synterra 565 13
Акадо Телеком - Комкор 609 13
Крок 1219 12
Microsoft Corporation 11060 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 9
IBM 3537 7
Ростелеком Связьинвест 695 7
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 7
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 7
VK - Mail.ru Group 2483 6
iTeco - Ай-Теко 715 5
Cisco Systems 2038 5
Google LLC 7144 5
ВолгаТелеком 217 5
Amazon Inc - Amazon.com 1470 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
Ростелеком ЦентрТелеком 189 4
IXcellerate - Икселерейт 60 4
Ланит ГК 1155 3
МегаФон ПетерСтар 145 3
Ростелеком Сибирьтелеком 302 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Uptime Institute 159 3
DataLine - ДатаЛайн 30 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
DataPro - ДатаПро 56 3
Merlion - Мерлион 273 3
Samsung Electronics 5651 3
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 3
Dr.Web - Доктор Веб 976 3
Intel Corporation 4169 2
VMware 1829 2
SAP SE 3211 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Альфа-Банк 1123 4
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
РесурсТранс 16 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Posti Group Corporation - Itella 21 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
АльфаСтрахование СГ 207 2
Банк Зенит 131 2
Май - Российская торговая компания 49 1
Яндекс.Такси 271 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 5 1
Модуль – Торговое оборудование 5 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Uber 257 1
Qlean 6 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Газпромбанк Лизинг 10 1
X5 Group 599 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Uber Technologies 258 1
Алроса АК 81 1
О2О Холдинг 43 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
Федеральное казначейство России 766 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
OpenCAPI Consortium 13 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
Gen-Z Consortium 11 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 23
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 22
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 18
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 16
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 10
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 112 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Google Android 10750 4
Java - Язык программирования 1175 3
Merlion MerliOnCloud 29 3
DataLine Nord ЦОД 15 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
amoCRM 39 3
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Office 365 769 2
Caravan Aero 9 2
Apple iOS 5741 2
VK - Mail.ru Sendbox 3 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Huawei Cloud 26 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 2
ТрастИнфо ЦОД 24 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Huawei FusionSphere 16 1
VK - Mail.ru Askbox 3 1
Microsoft Natick 3 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Wargaming World of Warships 31 1
Intel Xeon E 43 1
DataLine OST ЦОД 22 1
IBM SPSS Statistics 37 1
GreenBush ЦОД 1 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
Ближе к Делу - Usedesk - Юздеск - Cистема учета и обработки заявок 2 1
МегаФон Контроль грузов 2 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 7 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
SugarCRM 28 1
Apple iPhone 3 383 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
Nvidia GeForce GTX 2058 1
Григорьева Евгения 57 3
Дорохина Юлия 42 3
Березин Максим 60 2
Зинкевич Сергей 18 2
Вайнер Всеволод 24 2
Кучугин Илья 41 2
Кириенко Владимир 38 2
Кушнир Леонид 16 2
Ганин Егор 50 2
Семенихин Максим 9 2
Галкин Николай 15 2
Мельников Александр 63 2
Пярн Артур 13 2
Иванченко Павел 6 2
Апасов Николай 4 2
Москвин Алексей 3 2
Бедердинов Дмитрий 2 2
Горкавенко Дмитрий 2 2
Мирин Станислав 3 2
Бородин Геннадий 4 2
Севастьянов Алексей 23 2
Приданцев Сергей 82 2
Акимов Максим 167 1
Осеевский Михаил 221 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 15 1
Михалев Евгений 40 1
Кулик Вадим 113 1
Калинин Александр 95 1
Анохин Сергей 40 1
Делицын Леонид 94 1
Спиридонов Дмитрий 23 1
Андрианов Павел 31 1
Захаров Андрей 28 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 1
Захаров Павел 54 1
Воронков Михаил 5 1
Солдатов Алексей 77 1
Михалев Максим 10 1
Каплунов Павел 27 1
Гуденко Антон 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 136
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 18
Европа 3745 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 13
Россия - ПФО - Самара 1287 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 11
Россия - СФО - Новосибирск 1965 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 10
Украина 3361 9
Германия - Федеративная Республика 3624 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 9
Россия - ПФО - Казань 1513 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 6
Казахстан - Республика 2627 6
Беларусь - Белоруссия 2087 6
Индия - Республика 2169 4
Восточная Европа 1676 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 4
Франция - Французская Республика 2120 3
Европа Западная 612 3
Япония 2778 3
Швеция - Королевство 751 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - Нижегородская область 738 2
Россия - Костомукша 6 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Россия - Березники 22 1
Россия - Республика Карелия 298 1
Россия - Адлер 43 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
ESD - Electronic Software Distribution 10 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Аутсорсинг 84 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 327 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 4
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Wikipedia - Википедия 276 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 785 1
CNews Analytics 1988 20
IDC - International Data Corporation 2713 5
Gartner 2190 5
Forrester Research 385 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
CNews IaaS рейтинг 8 2
Markets&Markets Research 78 1
451 Research Group 44 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Mordor Intelligence 8 1
Synergy Research Group 13 1
AC&M Consulting 55 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 5 1
Merlion IT Solutions Summit 9 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
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