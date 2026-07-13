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iKS-Consulting ИКС-Консалтинг
iKS-Consulting – аналитическое и консалтинговое агентство, специализирующееся на исследованиях и анализе различных сегментов телекоммуникационного и ИТ-рынка. С 2004 года специалисты компании накопили уникальный опыт в сборе, обработке и анализе информации, а также разработке стратегий, бизнес-планов и рекомендаций для клиентов различных сегментов рынка ИКТ.
СОБЫТИЯ
|13.07.2026
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В России гибнет отрасль, мешающая россиянам спокойно жить. Помогли зумеры и мошенники
-центров, работающих по аутсорсу, перешел в стадию стагнации. Как пишет Forbes со ссылкой на данные iKS-Consulting, по результатам 2025 г. он вырос всего-навсего на 0,2% год к году, достигнув о
|21.08.2025
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iKS-Consulting признала «Базис» лидером российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой
четом запуска продукта в коммерческую эксплуатацию только в 2024 г). В рамках исследования эксперты iKS-Consulting проанализировали полноту продуктовых портфелей крупнейших игроков на рынке ПО
|10.12.2024
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Рынок виртуализации ПО в России к 2030 г. достигнет 50,4 миллиардов
0% которых составят платформы виртуализации, говорится в ежегодном отчете консалтингового агентства iKS-Consulting. Объем рынка по итогам 2024 г. составил 14,4 млрд руб., оценивают аналитики, а
|26.07.2024
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Тренд года — миграция в российские облака. Что могут предложить провайдеры?
2023 г. российский рынок облачных услуг увеличился на треть, до 121 млрд рублей, говорится в отчете iKS-Consulting. Годом ранее динамика была еще выше — рынок вырос почти на 50%. Этому способст
|18.04.2024
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«Систэм Электрик» совместно с iKS-Consulting представили результаты исследования по инфраструктуре ЦОД
распределения электроэнергии и автоматизации, совместно с международным консалтинговым агентством «iKS-Consulting» представили результаты исследования по комплексным решениям для инженерной ин
|26.02.2024
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Сервис как новое поле конкуренции на рынке ИБП. Результаты совместного исследования C3 Solutions и iKS-Consulting
ывают главной проблемой при обслуживании оборудования. Но, как показало исследование C3 Solutions и iKS-Consulting, 40% заказчиков считают, что сервис отечественных производителей уже «полность
|28.03.2023
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iKS Consulting и 3data опубликовали ежеквартальный индекс цены на услугу colocation в 1 квартале 2023 года
Консалтинговое агентство iKS-Consulting в партнерстве с российским дистрибьютором услуг colocation 3data анонсируют ре
|19.11.2020
|Исследование iKS-Consulting: в 2019 году объем российского рынка PaaS-решений составил 5,1 млрд рублей
|18.09.2018
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Исследование iKS-Consulting: доля доходов коммерческих ЦОДов от предоставления облачных услуг увеличилась до 29%
Linxdatacenter и iKS-Consulting провели исследование, посвященное развитию облачных сервисов в России и особенностям использования различных технологических платформ для предоставления услуг IaaS. По данным
|06.09.2018
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DataSpace и iKS-Consulting представили отчет «Практические рекомендации по выбору коммерческого ЦОД»
DataSpace и iKS-Consulting выпустили совместный аналитический отчет, посвященный вопросам выбора коммерческих ЦОД (КЦОД). В отчете представлен подход, базирующийся на многолетнем опыте отраслевых экспертов
|23.08.2017
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iKS-Consulting представила рейтинг «Основные показатели развития рынка коммерческих дата-центров в 2016 г.»
Согласно данным исследования iKS-Consulting, на конец 2016 г. численность стоек, используемых для коммерческой деятельност
|09.11.2016
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Россия: объем рынка облачного провайдинга достиг 27,6 млрд руб.
Аналитики iKS-Consulting провели исследование рынка облачных услуг: «Облачный провайдинг 2015-2020: эко
|07.07.2014
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Крымский телеком «взлетит» на российских сетях
ковое и кабельное телевидение, фиксированную телефонию и на беспроводный ШПД. Такие данные приводит iKS-Consulting. Структура телекоммуникационного рынка Крыма, 2013 г. Источник: iKS-Con
|19.03.2010
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Развитие ШПД в России: борьба за лидерство накаляется
По данным аналитической компании iKS-Consulting, по итогам 2009 года в России к широкополосному интернету был подключено 13,2
|07.07.2009
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ШПД растет за счет дочек «Связьинвеста»
По прогнозам iKS-Consulting, в период с 2006 г. по 2010 г. уровень проникновения широкополосного доступа (
|24.04.2009
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Россия: Рынок онлайн-билетов идет на взлет
По оценкам IKS-Consulting, в 2009 г. рынок онлайн-продаж авиа- и ж/д билетов по банковским картам выраст
|18.10.2006
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iKS-Consulting: число абонентов широкополосного доступа на Украине вырастет в 6,5 раза
н. человек. Об этом говорится в аналитическом исследовании международного консалтингового агентства iKS-Consulting, сообщает РБК. По данным агентства, с июня 2005 г. по июнь 2006 г. число абоне
|07.04.2005
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iKS-Consulting: в России 86,1 млн. сотовых абонентов
Аналитическое агентство iKS-Consulting выпустило отчет об изменениях рынка сотовой связи в России, произошедших за ма
|09.03.2005
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iKS-Consulting: доходы сотовиков от дополнительных услуг растут
Как сообщает аналитическое агентство iKS-Consulting, в 2004 году объем российского рынка дополнительных услуг сотовой связи составил около $1,025 млрд. При этом доля дополнительных услуг в общих доходах операторов сотовой связи вы
|09.02.2005
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Сотовая связь: число новых подключений упало вдвое
тые подключения, по подсчетам агентства, составили 3,9 млн. абонентов. Данные J’son&Partners и iKS-Consulting чуть более оптимистичны: 78,6 млн. (прирост на 4,04 млн.) и 78,87 млн. (прирос
|25.01.2005
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GPRS набирает популярность
Как отмечают в аналитической компании iKS-Consulting, за прошедший год число пользователей сервисов пакетной передачи данных GPRS в
|21.01.2005
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Фото: европейцам нужен зум, русским - марка
ссийского потребителя основное влияние оказывает бренд производителя, отмечает Оксана Панкратова из iKS-Consulting. Более половины продаж цифровых фотокамер в России приходится на три бренда &#
|12.01.2005
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iKS-Consulting: "ВымпелКом" сокращает отрыв от МТС
По данным аналитического агентства iKS-Consulting, по состоянию на декабрь 2004 г. количество абонентов сотовой связи в России составило 74,36 млн., в Московской лицензионной зоне 16,89 млн., в других регионах 57,42 млн. Уровень
|08.12.2004
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На игры для мобильников тратят миллионы
льных телефонов LG (3,9%) и Samsung (3,2%). На долю других поставщиков приходится 52,5%. По оценкам iKS-Consulting, игры являются одними из наиболее быстрорастущих контент-услуг, наряду с интер
|06.12.2004
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iKS-Consulting: прирост мобильных абонентов в России в ноябре – 3,8 млн. человек
онной связи в России за ноябрь 2004г. выросло на 6,1% по сравнению с показателями октября 2004г. - до 66,05 млн. человек, проникновение составило 45,5%. Такие оценки приводятся в аналитическом отчете iKS-Consulting. Как сообщается в отчете, абсолютный прирост абонентов в РФ в ноябре 2004г. - 3,8 млн. человек. Общее число абонентов в московском регионе за ноябрь 2004г. выросло на 3,5% по сра
|04.11.2004
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Российская мобильная связь: затишье перед бурей
и будет около 70 млн. абонентов. Уровень проникновения мобильной связи в целом по России, по данным iKS-Consulting, составил 42,9%. В московской лицензионной зоне он вырос до 89,3%, в регионах
|10.09.2004
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GPRS: число пользователей выросло вдвое
Агентство iKS-Consulting опубликовало отчет о состоянии российского рынка сотовой связи в первом полуго
|07.09.2004
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iKS-Consulting: полугодовые доходы сотовиков составили $3,31 млрд.
2004 г. увеличились на 58% по сравнению с тем же периодом 2003 г. и составили $3,31 млрд., сообщил iKS-Consulting. По данным аналитиков iKS-Consulting, доля операторов МТС, «ВымпелКом»
|31.05.2004
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Рынок телематики: сверхрывок в России
ые операторы, хотя их доля несколько сократилась - с 84% (2002 г.) до 78% (2003 г.), подчеркивают в iKS-Consulting. Это произошло в результате превышения темпов роста доходов традиционных опера
|14.05.2004
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Сотовые операторы не сбавляют темп
g, уровень проникновения мобильной связи в Москве вырос до 75,4% и составил 12,81 млн. абонентов. В iKS-Consulting этот показатель оценили в 12,9 млн. абонентов, а уровень проникновения – в 76%
iKS-Consulting и организации, системы, технологии, персоны:
|Анкилов Константин 121 80
|Савватин Максим 66 65
|Зобнина Маргарита 54 43
|Панкратова Оксана 42 37
|Ворыхалов Антон 41 37
|Толмачева Татьяна 35 34
|Крылова Елена 27 23
|Мирин Станислав 16 14
|Брюквин Юрий 300 13
|Овчинников Борис 129 13
|Кочетков Владислав 248 12
|Зайцева Анна 70 12
|Бецков Григорий 23 11
|Рейман Леонид 1065 11
|Мартиросов Давид 123 10
|Менькова Татьяна 62 9
|Саяпина Елена 46 9
|Любимов Олег 57 8
|Меламед Александр 95 8
|Меламед Леонид 150 8
|Изосимов Александр 192 8
|Малис Александр 158 8
|Березин Максим 144 7
|Делицын Леонид 137 7
|Хала Илья 49 7
|Погребинский Антон 45 7
|Домбровский Юрий 62 7
|Белашева Марина 37 7
|Шрамко Кирилл 25 7
|Борисов Станислав 9 7
|Федорова Юлия 8 7
|Кусков Денис 221 6
|Петров Кирилл 36 6
|Солонин Виталий 90 6
|Муртазин Эльдар 74 6
|Голубева Надежда 43 6
|Астафьева Ирина 37 6
|Шатиков Александр 19 6
|Тимощенко Дмитрий 16 6
|Рожковский Кирилл 14 6
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