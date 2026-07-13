В России гибнет отрасль, мешающая россиянам спокойно жить. Помогли зумеры и мошенники -центров, работающих по аутсорсу, перешел в стадию стагнации. Как пишет Forbes со ссылкой на данные iKS-Consulting, по результатам 2025 г. он вырос всего-навсего на 0,2% год к году, достигнув о

iKS-Consulting признала «Базис» лидером российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой четом запуска продукта в коммерческую эксплуатацию только в 2024 г). В рамках исследования эксперты iKS-Consulting проанализировали полноту продуктовых портфелей крупнейших игроков на рынке ПО

Рынок виртуализации ПО в России к 2030 г. достигнет 50,4 миллиардов 0% которых составят платформы виртуализации, говорится в ежегодном отчете консалтингового агентства iKS-Consulting. Объем рынка по итогам 2024 г. составил 14,4 млрд руб., оценивают аналитики, а

Тренд года — миграция в российские облака. Что могут предложить провайдеры? 2023 г. российский рынок облачных услуг увеличился на треть, до 121 млрд рублей, говорится в отчете iKS-Consulting. Годом ранее динамика была еще выше — рынок вырос почти на 50%. Этому способст

«Систэм Электрик» совместно с iKS-Consulting представили результаты исследования по инфраструктуре ЦОД распределения электроэнергии и автоматизации, совместно с международным консалтинговым агентством «iKS-Consulting» представили результаты исследования по комплексным решениям для инженерной ин

Сервис как новое поле конкуренции на рынке ИБП. Результаты совместного исследования C3 Solutions и iKS-Consulting ывают главной проблемой при обслуживании оборудования. Но, как показало исследование C3 Solutions и iKS-Consulting, 40% заказчиков считают, что сервис отечественных производителей уже «полность

iKS Consulting и 3data опубликовали ежеквартальный индекс цены на услугу colocation в 1 квартале 2023 года Консалтинговое агентство iKS-Consulting в партнерстве с российским дистрибьютором услуг colocation 3data анонсируют ре

Исследование iKS-Consulting: доля доходов коммерческих ЦОДов от предоставления облачных услуг увеличилась до 29% Linxdatacenter и iKS-Consulting провели исследование, посвященное развитию облачных сервисов в России и особенностям использования различных технологических платформ для предоставления услуг IaaS. По данным

DataSpace и iKS-Consulting представили отчет «Практические рекомендации по выбору коммерческого ЦОД» DataSpace и iKS-Consulting выпустили совместный аналитический отчет, посвященный вопросам выбора коммерческих ЦОД (КЦОД). В отчете представлен подход, базирующийся на многолетнем опыте отраслевых экспертов

iKS-Consulting представила рейтинг «Основные показатели развития рынка коммерческих дата-центров в 2016 г.» Согласно данным исследования iKS-Consulting, на конец 2016 г. численность стоек, используемых для коммерческой деятельност

Россия: объем рынка облачного провайдинга достиг 27,6 млрд руб. Аналитики iKS-Consulting провели исследование рынка облачных услуг: «Облачный провайдинг 2015-2020: эко

Крымский телеком «взлетит» на российских сетях ковое и кабельное телевидение, фиксированную телефонию и на беспроводный ШПД. Такие данные приводит iKS-Consulting. Структура телекоммуникационного рынка Крыма, 2013 г. Источник: iKS-Con

Развитие ШПД в России: борьба за лидерство накаляется По данным аналитической компании iKS-Consulting, по итогам 2009 года в России к широкополосному интернету был подключено 13,2

ШПД растет за счет дочек «Связьинвеста» По прогнозам iKS-Consulting, в период с 2006 г. по 2010 г. уровень проникновения широкополосного доступа (

Россия: Рынок онлайн-билетов идет на взлет По оценкам IKS-Consulting, в 2009 г. рынок онлайн-продаж авиа- и ж/д билетов по банковским картам выраст

iKS-Consulting: число абонентов широкополосного доступа на Украине вырастет в 6,5 раза н. человек. Об этом говорится в аналитическом исследовании международного консалтингового агентства iKS-Consulting, сообщает РБК. По данным агентства, с июня 2005 г. по июнь 2006 г. число абоне

iKS-Consulting: в России 86,1 млн. сотовых абонентов Аналитическое агентство iKS-Consulting выпустило отчет об изменениях рынка сотовой связи в России, произошедших за ма

iKS-Consulting: доходы сотовиков от дополнительных услуг растут Как сообщает аналитическое агентство iKS-Consulting, в 2004 году объем российского рынка дополнительных услуг сотовой связи составил около $1,025 млрд. При этом доля дополнительных услуг в общих доходах операторов сотовой связи вы

Сотовая связь: число новых подключений упало вдвое тые подключения, по подсчетам агентства, составили 3,9 млн. абонентов. Данные J’son&Partners и iKS-Consulting чуть более оптимистичны: 78,6 млн. (прирост на 4,04 млн.) и 78,87 млн. (прирос

GPRS набирает популярность Как отмечают в аналитической компании iKS-Consulting, за прошедший год число пользователей сервисов пакетной передачи данных GPRS в

Фото: европейцам нужен зум, русским - марка ссийского потребителя основное влияние оказывает бренд производителя, отмечает Оксана Панкратова из iKS-Consulting. Более половины продаж цифровых фотокамер в России приходится на три бренда &#

iKS-Consulting: "ВымпелКом" сокращает отрыв от МТС По данным аналитического агентства iKS-Consulting, по состоянию на декабрь 2004 г. количество абонентов сотовой связи в России составило 74,36 млн., в Московской лицензионной зоне 16,89 млн., в других регионах 57,42 млн. Уровень

На игры для мобильников тратят миллионы льных телефонов LG (3,9%) и Samsung (3,2%). На долю других поставщиков приходится 52,5%. По оценкам iKS-Consulting, игры являются одними из наиболее быстрорастущих контент-услуг, наряду с интер

iKS-Consulting: прирост мобильных абонентов в России в ноябре – 3,8 млн. человек онной связи в России за ноябрь 2004г. выросло на 6,1% по сравнению с показателями октября 2004г. - до 66,05 млн. человек, проникновение составило 45,5%. Такие оценки приводятся в аналитическом отчете iKS-Consulting. Как сообщается в отчете, абсолютный прирост абонентов в РФ в ноябре 2004г. - 3,8 млн. человек. Общее число абонентов в московском регионе за ноябрь 2004г. выросло на 3,5% по сра

Российская мобильная связь: затишье перед бурей и будет около 70 млн. абонентов. Уровень проникновения мобильной связи в целом по России, по данным iKS-Consulting, составил 42,9%. В московской лицензионной зоне он вырос до 89,3%, в регионах

GPRS: число пользователей выросло вдвое Агентство iKS-Consulting опубликовало отчет о состоянии российского рынка сотовой связи в первом полуго

iKS-Consulting: полугодовые доходы сотовиков составили $3,31 млрд. 2004 г. увеличились на 58% по сравнению с тем же периодом 2003 г. и составили $3,31 млрд., сообщил iKS-Consulting. По данным аналитиков iKS-Consulting, доля операторов МТС, «ВымпелКом»

Рынок телематики: сверхрывок в России ые операторы, хотя их доля несколько сократилась - с 84% (2002 г.) до 78% (2003 г.), подчеркивают в iKS-Consulting. Это произошло в результате превышения темпов роста доходов традиционных опера