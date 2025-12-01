Разделы

01.12.2025 Подмосковье масштабно закупает суперкомпьютеры на мощнейших видеокартах Nvidia 1
20.12.2024 Благодаря девелоперам в России запустили рекордное количество стойко-мест 1
01.11.2024 Цены на услуги ЦОД в Москве выросли на 21% 1
12.07.2024 Из-за новых ЦОДов в Москве поднялась цена стойко-места 1
17.05.2024 На биржу выходит лидер российского рынка ЦОД 1
22.02.2024 В России построен первый коммерческий дата-центр Tier IV 1
11.08.2023 «Росатом» купил в Москве дата-центр за 24 миллиарда. Это крупнейшая сделка на российском рынке ЦОДов 1
05.07.2023 «Росэнергоатом» запустит дата-центр уровня Tier IV 1
24.05.2023 «Росатом» покупает строящийся ЦОД в Москве за 24 миллиарда 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
12.11.2021 «Ростелеком» заплатил 4,5 миллиарда своим партнерам по госинформатизации 1
24.12.2020 ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома» 1
13.03.2017 На какой инфраструктуре работают сами провайдеры ИТ-услуг 1
06.03.2017 «Ростелеком» поглотил «сердце Рунета» 1
07.12.2015 Экс-совладелец MSK-IX покончил жизнь самоубийством 1
10.11.2015 Демпинг мешает выходу на рынок новых ЦОДов 1
15.01.2015 «Ростелеком» купил «сердце Рунета» 1
18.11.2014 Спрос на услуги коммерческих ЦОД сосредоточен в Москве 1
21.10.2014 «Ростелеком» скупает московские ЦОДы 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 59 10
Ростелеком 10292 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 65 8
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 215 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 239 5
Selectel - Селектел 437 4
3data - 3дата 95 4
DataPro - ДатаПро 94 3
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 67 3
Equinix 45 2
IXcellerate - Икселерейт 136 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1037 2
Авантаж 69 2
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 2
МТС - МТТ Старт Телеком 83 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2251 1
Oracle Corporation 6862 1
МегаФон 9869 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3106 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Broadcom - VMware 2488 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 116 1
Ростелеком - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 41 1
РусГИС Технологии 2 1
Локасофт - Lokasoft - Совзонд-Центр - Совзонд Интеграция 3 1
Linx - Связь ВСД 158 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 77 1
Т1 Сервионика - Servionica 270 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 73 1
CITIC Telecom CPC - Linxtelecom 19 1
Крок - Croc 1814 1
Stack Group - Стек Групп 167 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 1
Huawei 4214 1
Lenovo Group 2359 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2988 4
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8154 3
ГПБ - Газпромбанк 1168 3
PNK Group - ПНК групп 6 2
Газпром ПАО 1414 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 2
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 12 1
ПСМ - производственно-инжиниринговая компания 2 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1634 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
РЖД - Российские железные дороги 1998 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Лента - Сеть розничной торговли 2264 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1280 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 561 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
Blackstone Group 46 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 647 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 37 1
NF Group - НФ Групп - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 32 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2151 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5226 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2253 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12815 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3241 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 154 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3521 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3412 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2810 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 388 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 362 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 41 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 355 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11950 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31889 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72912 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1176 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17110 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22973 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14839 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3050 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4061 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23044 5
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 514 5
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 98 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17078 3
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 410 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8695 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31588 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10103 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57130 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7388 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33916 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7075 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11531 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4343 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1533 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3400 2
NUMA - Non-Uniform Memory Access - Архитектура памяти - Неравномерный доступ к памяти - Архитектура с неравномерной памятью 10 1
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 32 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 728 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28915 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3498 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6669 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 435 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 360 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - Концепция всегда включенного ПК - Постоянно подключенные устройства - Постоянная доступность сети-сервиса 219 1
СХД - Thin Provisioning - технология виртуализации систем хранения данных 47 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3098 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 102 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 425 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1655 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 8
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 4
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 4
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 4
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1208 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 64 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 2
Monarch - Монарх - электромобиль 29 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2039 2
FreePik 1419 2
Ctrl2Go SmartAdviser 5 1
Айсорс - Isource Inspector 23 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 248 1
Apple iPhone 6 4862 1
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 56 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 145 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent Stack.Куб МЦОД 7 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 855 1
Linux OS 10867 1
Microsoft Windows 16302 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5811 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 1
НКТ - Р7-Офис 475 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2445 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 139 1
Trinity FlexApp СХД 6 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 218 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 66 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 20 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1503 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 15 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Ctrl2Go SmartTeam 8 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Арктика 1 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
Каплунов Павел 46 5
Марголин Михаил 17 4
Шумков Дмитрий 5 3
Бажаев Муса 10 2
Луковников Михаил 20 2
Немченков Сергей 11 2
Жигалов Олег 19 1
Фомиченко Константин 6 1
Щепалин Олег 23 1
Мысов Михаил 5 1
Хуснутдинов Ильяс 16 1
Ивницкий Дмитрий 16 1
Скачков Дмитрий 18 1
Бельский Алексей 7 1
Слободчиков Антон 6 1
Канделаки Татьяна 2 1
Брюквин Юрий 299 1
Либин Сергей 24 1
Калугин Сергей 168 1
Сорокин Андрей 23 1
Флорентьева Мария 17 1
Минеев Александр 1 1
Самойлов Юрий 75 1
Фокин Дмитрий 21 1
Ветров Михаил 17 1
Медунов Алексей 3 1
Письменский Олег 7 1
Лобанов Владимир 7 1
Колмычек Павел 17 1
Севастьянов Алексей 25 1
Вечерский Александр 3 1
Колымчек Павел 1 1
Натрусов Артем 312 1
Петров Михаил 138 1
Шадаев Максут 1139 1
Феоктистов Вадим 36 1
Чаркин Евгений 314 1
Абакумов Евгений 224 1
Сотин Денис 216 1
Сергеев Сергей 161 1
Россия - РФ - Российская федерация 156442 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45632 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18518 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3187 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 615 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 4
Москва - ЮАО - Южный административный округ 41 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8094 3
Азия - Азиатский регион 5740 2
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2904 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2640 2
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 59 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Европа 24620 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4258 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 748 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1614 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 776 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1234 1
Европа Западная 1489 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18166 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1146 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3170 1
Турция - Турецкая республика 2481 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2661 1
Америка Латинская 1880 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 819 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5345 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1329 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 720 1
Земля - планета Солнечной системы 10649 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3380 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6081 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51178 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17378 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7783 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2066 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6656 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54903 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5309 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2582 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 467 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3733 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7259 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1711 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3654 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25911 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5844 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2540 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3681 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 197 2
Импортозамещение - параллельный импорт 566 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2375 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4366 2
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 200 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 140 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 658 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 3 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 378 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8349 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8522 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2657 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6494 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2697 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3370 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3182 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 1
Образование в России 2547 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4238 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10237 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6224 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2146 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1070 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1127 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Ведомости 1224 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8365 4
Рустелеком ТК 304 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3741 2
IDC - International Data Corporation 4942 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 280 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1211 3
CNews AWARDS - награда 547 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
