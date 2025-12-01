Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росатом Росэнергоатом Атомдата ЦОД Москва-2
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Каплунов Павел 46 5
|Марголин Михаил 17 4
|Шумков Дмитрий 5 3
|Бажаев Муса 10 2
|Луковников Михаил 20 2
|Немченков Сергей 11 2
|Жигалов Олег 19 1
|Фомиченко Константин 6 1
|Щепалин Олег 23 1
|Мысов Михаил 5 1
|Хуснутдинов Ильяс 16 1
|Ивницкий Дмитрий 16 1
|Скачков Дмитрий 18 1
|Бельский Алексей 7 1
|Слободчиков Антон 6 1
|Канделаки Татьяна 2 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Либин Сергей 24 1
|Калугин Сергей 168 1
|Сорокин Андрей 23 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Минеев Александр 1 1
|Самойлов Юрий 75 1
|Фокин Дмитрий 21 1
|Ветров Михаил 17 1
|Медунов Алексей 3 1
|Письменский Олег 7 1
|Лобанов Владимир 7 1
|Колмычек Павел 17 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Вечерский Александр 3 1
|Колымчек Павел 1 1
|Натрусов Артем 312 1
|Петров Михаил 138 1
|Шадаев Максут 1139 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Чаркин Евгений 314 1
|Абакумов Евгений 224 1
|Сотин Денис 216 1
|Сергеев Сергей 161 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 280 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403803, в очереди разбора - 733562.
Создано именных указателей - 186285.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.