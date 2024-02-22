В России построен первый коммерческий дата-центр Tier IV

В Москве завершено строительство нового центра обработки данных (ЦОД), который принадлежит российской компании «Атомдата». Новый дата-центр сертифицирован, как Tier IV — это первый подобный объект в России. Запуск планируется на середину марта 2024 г.

Открытие нового ЦОД «Москва-2»

20 февраля 2024 г. московская мэрия объявила о завершении строительства одного из крупнейших дата-центров в России.

ЦОД принадлежит «дочке» «Росатома» компании «Атомдата». Ввод дата-центра в эксплуатацию, как сообщил CNews представитель «Aтомдаты», запланирован на середину марта 2024 г.

Строительством дата-центра занималась группа компаний «Монарх».

ЦОД, получивший название «Москва-2», сертифицирован с уровнем Tier IV Constructed Facility — самым высоким уровнем международного отраслевого стандарта надежности и отказоустойчивости.

В ЦОДах уровня Tier IV параметр отказоустойчивости максимально приближается к 100%. Дата-центр этого уровня может работать без остановки при профилактике и выдерживает один аварийный отказ системы. Объект должен быть оборудован дублированным подводом питания и ИБП по схеме 2(N+1).

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков говорит, что «Москва-2» - первый в России коммерческий дата-центр, сертифицированный по Tier IV.

Гендиректор «Атомдата-Центра» Сергей Немченков в 2023 г. заявлял, что «Москва-2» «станет самым большим дата-центром в России». Этот же ЦОД - первый объект в сети «Росатома» с уровнем надежности Tier IV.

Подробности о ЦОДе

ЦОД «Москва-2» расположен в Южном административном округе Москвы на площади более 20 тыс. кв. м. В строительстве своих объектов «Aтомдата» придерживается концепции Greenfield — установка центров обработки данных там, где его ранее не было. Такой тип развития является выгодным как владельцу ЦОД, так и его клиентам, поскольку он не подвержен ограничениям, налагаемым существующей инфраструктурой.

Общая мощность ЦОДа составляет более 36 МВт.

Строительство ЦОДа стартовало в конце 2022 г. и на протяжении всего процесса возведения подлежало строгому контролю комитета Мосгосстройнадзора. Площадь здания составила 21 тыс. кв. м. Одной из особенностей проекта является автономная система энергообеспечения, которая гарантирует непрерывную работу оборудования. Для этого предусмотрены 16 дизель-генераторных установок мощностью более 2,5 тыс. кВт каждая.

Кроме технологического блока, где расположены четыре машинных зала, рассчитанных на 910 ИТ-стоек каждый, в центре обработки данных (ЦОД) есть административная зона с кабинетами сотрудников и переговорными. Для охлаждения залов используется распределенная гидравлическая система на базе воздухоохладителей и холодильных машин. Применяется схема охлаждения стоек с изолированным горячим коридором. На каждый машинный зал приходится 32 воздухоохладителя: 28 — в работе, 4 — в резерве (N+4). В ЦОД заведены две волоконно-оптические трассы разными маршрутами.

В здании предусмотрена система видеонаблюдения и система управления контроля доступом. Система видеонаблюдения обеспечивает обзор всех охраняемых зон, контроль оперативной обстановки внутри комплекса с фиксацией несанкционированных действий, а также возможность организации дистанционного мониторинга и управления по выделенной сети Ethernet. Система контроля и управления доступом обеспечивает доступ сотрудников в зоны и помещения согласно разграничению прав доступа, интеграцию с системой охранной сигнализации и видеонаблюдения на аппаратном/программном уровнях, а также работу с бесконтактными смарт-идентификаторами (БСИ) постоянных, временных и разовых пропусков.