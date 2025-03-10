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Индексная книга (каталог) CNews*
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MMR Meet-Me-Room Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров


10.03.2025 В России утвердили новые правила проектирования ЦОД и размещения в них ИТ-оборудования. К старым было много вопросов 1
15.11.2024 Т-банк построит собственную сеть дата-центров 1
22.08.2024 Правительство Московской области отдаст миллиард за переезд в новый ЦОД 1
22.02.2024 В России построен первый коммерческий дата-центр Tier IV 1
25.09.2023 Более четверти запусков ЦОД в 2024 году будут в регионах 1
15.08.2023 Антон Степаненко -

Антон Степаненко: Если бы на рынке был ЦОД стандарта Tier V, то Ozon выбрал бы его

 1
23.05.2023 Sitronics Group представила модульные ЦОДы с долей отечественных компонентов более 60% 1
10.05.2023 Sitronics Group начала строительство модульных ЦОДов 1
23.01.2023 ЦОД Nubes Alto: можно ли запустить ЦОД без срыва сроков в условиях санкций? 1
09.12.2022 «Росатом» запускает мегаЦОД в Татарстане 1
13.09.2022 МВД ищет себе дата-центр в условиях острого дефицита мест в ЦОДах 1
23.08.2022 Международный сервис трекинга грузов разместился в облаке Xelent 1
04.08.2022 Сергей Пимков -

Сергей Пимков, Selectel: Какие IaaS-решения нужны бизнесу в 2022 году

 1
02.06.2022 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: В апреле мы увидели всплеск интереса к услугам colocation

 1
21.02.2022 Сбербанк за 3 млрд ищет ЦОД в Москве или Подмосковье 1
27.12.2021 Cloud VPS на Windows, VIP-поддержка хостинга, искусство в дата-центре: итоги 2021 года в REG.RU 1
14.12.2021 Российская компания в шаге от привлечения 50 млрд руб. на постройку 15 ЦОДов с отелями, кинозалами и роботами-слугами 1
25.11.2021 REG.RU возобновляет образовательный проект «Экскурсии в дата-центре» для старшеклассников и студентов 1
15.11.2021 Александр Переведенцев -

Спрос на предсобранные МЦОД будет расти благодаря цифровизации и новым инфраструктурным проектам

 1
21.09.2021 10 простых шагов: как модернизировать ЦОД 1
22.06.2021 Новый резидент ОЭЗ Москвы направит на увеличение мощности дата-центра почти 550 млн рублей 1
19.01.2021 Павел Кулаков, Oxygen -

ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики

 1
21.10.2020 GreenMDC разработала «супероболочку» для суперкомпьютера МАИ 1
11.09.2020 «Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе 1
26.08.2020 «Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр на 100 стоек в Москве 1
11.08.2020 Сбербанк ищет ЦОД, который приютит 100 серверных стоек за деньги и будет держать наготове еще 600 мест бесплатно 1
28.05.2020 Datadome завершил проектирование для ЦОДа Imaqliq в Санкт-Петербурге 1
17.03.2020 Бандитские разборки, горючая кровля и другие причины «падения» облачных ЦОД 1
06.02.2020 Дата-центр IXcellerate Moscow Two получил сертификат Tier III от Uptime Institute 1
25.12.2019 Ван Чэнь, Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов 1
02.12.2019 Преимущества и недостатки Colocation. Подробный обзор 1
30.10.2019 Банк «Открытие» и «Крок» реализуют проект целевых дата-центров 1
04.10.2019 IXcellerate удвоил мощности в России после открытия нового ЦОДа 1
03.10.2019 IXcellerate открыл новый дата-центр в России 1
06.02.2019 IXcellerate расширит свои российские ЦОДы на $260 миллионов 1
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта 1
16.07.2018 Техносерв Cloud стал клиентом нового машинного зала ЦОД IXcellerate 1
29.06.2018 Как выбор систем холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции влияет на надежность ЦОД 1
03.05.2018 Linxdatacenter ввел в эксплуатацию решение FСС для быстрого переключения между телеком-операторами 1
28.04.2018 Дмитрий Фокин -

Российский рынок ЦОД ждет консолидация и дальнейшее расширение мощностей

 1

Публикаций - 60, упоминаний - 60

MMR и организации, системы, технологии, персоны:

IXcellerate - Икселерейт 126 11
Huawei 3967 6
DataPro - ДатаПро 93 6
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 6
Linx - Связь ВСД 158 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3979 5
Ростелеком 9785 5
IBM - International Business Machines Corp 9451 5
VK - Mail.ru Group 3462 4
Softline - Софтлайн 2867 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 202 4
Schneider Electric 575 4
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 4
Meta Platforms - Facebook 4447 4
Крок - Croc 1778 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12851 3
Microsoft Corporation 24701 3
Intel Corporation 12234 3
Amazon Inc - Amazon.com 3020 3
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 308 3
Selectel - Селектел 395 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2167 3
Oracle Corporation 6721 2
Zenlayer 4 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
X Corp - Twitter 2851 2
Cisco Systems 5127 2
TÜV 58 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 22 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 817 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 2
Питерская группа связистов 435 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
3data - 3дата 84 2
Авантаж 66 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 2
Болид НВП - Bolid 91 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1317 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7408 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 3
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 3 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 883 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1008 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 154 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 112 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 2
ПСБ - Промсвязьбанк 856 1
En+ Group - Эн+ ГК 20 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Visa International 1952 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 1
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
eBay Inc 1622 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 1
Castorama - Касторама 31 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 475 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5988 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4202 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4811 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 2
Правительство Иркутской области 30 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 637 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 839 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4560 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 211 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1223 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3300 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 584 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 434 1
Мэрия города Иннополис 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 4
TIA - Telecommunications Industry Association 89 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1021 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11155 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67095 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30003 39
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1080 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13359 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21377 20
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1454 17
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5778 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16085 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15870 15
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19786 11
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Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1135 5
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PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 897 5
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1269 5
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 871 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12663 4
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 964 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2937 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3252 6
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 6
Apple iPhone 6 4862 4
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 20 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 4
Linx Datacenter 50 3
Tencent Cloud 10 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1283 3
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 84 3
Google Android 14100 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 2
Linux OS 10053 2
Google YouTube - Видеохостинг 2768 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1350 2
Schneider Electric InRow 26 2
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 2
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1623 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1087 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5278 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1668 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
IBM Tivoli 281 1
Avaya Definity УАТС 102 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 132 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 108 1
Tencent WeChat - мессенджер 144 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1008 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1799 1
Microsoft Azure 1414 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 839 1
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 18 1
Фокин Дмитрий 21 5
Willner Guy - Вилнер Гай 14 3
Кулаков Павел 29 2
Соловьев Алексей 89 2
Каплунов Павел 46 2
Анисимов Игорь 7 2
Чуканов Дмитрий 1 1
Самойлов Юрий 74 1
Путин Владимир 3202 1
Абрамов Сергей 73 1
Медведев Дмитрий 1655 1
Дегтев Геннадий 262 1
Мишустин Михаил 685 1
Аксенов Андрей 38 1
Хайруллин Айрат 104 1
Павлов Андрей 40 1
Рахматуллин Салават 2 1
Ефимов Владимир 144 1
Пимков Сергей 12 1
Солдатов Алексей 98 1
Садриев Даниил 3 1
Прохоров Александр 102 1
Мигалин Сергей 10 1
Касрадзе Клименти 1 1
Попов Андрей 111 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Смелянский Руслан 23 1
Солнцева Екатерина 58 1
Гаврилов Виктор 7 1
Соколинский Леонид 5 1
Зубакин Василий 6 1
Солодовников Алексей 20 1
Степаненко Василий 42 1
Шулимов Роман 9 1
Богданова Любовь 7 1
Денисов Роман 2 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Соловьев Владимир 106 1
Мотовилов Олег 71 1
Королюк Алексей 86 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43515 35
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Марс - "красная" планета Солнечной системы 1299 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 396 1
Уран - планета Солнечной системы 543 1
Таиланд - Королевство 827 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1747 1
Беларусь - Белоруссия 5737 1
Германия - Федеративная Республика 12719 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14575 10
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13723 5
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5010 4
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Импортозамещение - параллельный импорт 493 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24334 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4178 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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