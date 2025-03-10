Получите все материалы CNews по ключевому слову
MMR Meet-Me-Room Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров
MMR и организации, системы, технологии, персоны:
|Фокин Дмитрий 21 5
|Willner Guy - Вилнер Гай 14 3
|Кулаков Павел 29 2
|Соловьев Алексей 89 2
|Каплунов Павел 46 2
|Анисимов Игорь 7 2
|Чуканов Дмитрий 1 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Путин Владимир 3202 1
|Абрамов Сергей 73 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Дегтев Геннадий 262 1
|Мишустин Михаил 685 1
|Аксенов Андрей 38 1
|Хайруллин Айрат 104 1
|Павлов Андрей 40 1
|Рахматуллин Салават 2 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Пимков Сергей 12 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Садриев Даниил 3 1
|Прохоров Александр 102 1
|Мигалин Сергей 10 1
|Касрадзе Клименти 1 1
|Попов Андрей 111 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Смелянский Руслан 23 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Гаврилов Виктор 7 1
|Соколинский Леонид 5 1
|Зубакин Василий 6 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Степаненко Василий 42 1
|Шулимов Роман 9 1
|Богданова Любовь 7 1
|Денисов Роман 2 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Королюк Алексей 86 1
|N+1 - Издание 165 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 4
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5930 2
|РИА Новости 925 1
|Forbes - Форбс 838 1
|23ABC News 170 1
|CNews - ZOOM.CNews 1849 1
|РБК Daily 91 1
|Ведомости 1033 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 334 16
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8161 4
|Gartner - Гартнер 3562 1
|Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345571, в очереди разбора - 764794.
Создано именных указателей - 170371.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.