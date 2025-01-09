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Анисимов Игорь



09.01.2025 Sitronics Group поставила модульный ЦОД машиностроительному предприятию под ключ 1
04.07.2024 Sitronics Group и Evraz Steel Box начали сотрудничество 1
14.11.2023 Sitronics Group представила ЦОД для банков, ритейлеров и операторов связи 1
23.05.2023 Sitronics Group представила модульные ЦОДы с долей отечественных компонентов более 60% 1
10.05.2023 Sitronics Group начала строительство модульных ЦОДов 1
04.03.2014 Рынок модульных дата-центров России самый быстрорастущий в мире 1
01.07.2013 На инфраструктурном рынке сменился лидер 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Анисимов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 5
Крок - Croc 1777 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Ростелеком 9700 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Microsoft Corporation 24625 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Информзащита 756 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Utilex - Утилекс 46 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
Verysell - Верисел 317 1
Oberon - Оберон 59 1
АФК Система ПАО 1797 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Новатэк Новафининвест 54 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 33 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 1
ЕВРАЗ - Evraz Steel Box - Евраз Стил бокс 1 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 2
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 59 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 70 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных 63 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Стандартизация - Standardization 2130 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 651 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 295 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 92 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent Stack.Куб МЦОД 7 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Utilex - Clever Breeze 8 1
Заединов Руслан 46 1
Власова Ася 8 1
Корнеев Сергей 84 1
Андронов Сергей 27 1
Карпов Алексей 24 1
Хлуденев Александр 10 1
Тараба Вероника 29 1
Валькович Владимир 15 1
Фосс Валентин 14 1
Калашников Евгений 13 1
Морозов Алексей 51 1
Лазуткин Леонид 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 3
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Индия - Bharat 5432 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Европа 21767 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - ЦФО - Орловская область 320 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
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