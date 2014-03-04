Индексная книга (каталог) CNews*
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Ситроникс Sitronics Daterium Датериум МЦОД мобильные центры обработки данных
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 21
Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:
|Щербаков Олег 12 1
|Белов Константин 8 1
|Калашников Евгений 13 1
|Серов Дмитрий 3 1
|Орехов Владимир 2 1
|Мищенко Никита 2 1
|Анисимов Игорь 15 1
|Бычковский Максим 4 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Миньковский Михаил 25 1
|Фролов Павел 86 1
|Вольпе Борис 92 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Столяр Валерий 9 1
|Андронов Сергей 32 1
|Семенов Сергей 30 1
|Калюжный Игорь 27 1
|Карпов Алексей 24 1
|Заединов Руслан 47 1
|Мякишева Марина 84 1
|Зубков Виктор 49 1
|Валькович Владимир 15 1
|Ясинский Владимир 18 1
|Ланина Ирина 18 1
|Фосс Валентин 14 1
|ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
|N+1 - Издание 188 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.