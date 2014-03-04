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Ситроникс Sitronics Daterium Датериум МЦОД мобильные центры обработки данных

СОБЫТИЯ

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04.03.2014 Рынок модульных дата-центров России самый быстрорастущий в мире 1
16.07.2012 «Ситроникс ИТ» построил мобильный ЦОД для «Высшей школы экономики» 5
19.04.2012 «Ситроникс» пострадал за науку 1
11.11.2011 «Ситроникс» представил OSS/BSS-систему Foris и RFID-решения для африканского рынка 1
30.06.2011 «Ситроникс ИТ» построил мобильный дата-центр на базе решений Cisco, HP и EMC для «Башнефти» 4
05.12.2008 «Ситроникс Информационные Технологии» представил новую концепцию построения ЦОД 1
05.11.2008 "Инфоком 2008": все надежды на государство 1
22.10.2008 «Ситроникс» представит свои новинки на «ИнфоКом-2008» 2
16.09.2008 «Ситроникс Информационные Технологии» разработал линейку мобильных ЦОД 3

Публикаций - 11, упоминаний - 21

Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 10
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 5
Крок - Croc 1964 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 3
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 25 2
ЭР-Телеком Холдинг - Эр-Техно - Р-Техно 18 2
Ростелеком 10948 2
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NVision Group - Энвижн Груп 699 2
АйТи 1519 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Квазар-Микро - КМ 166 2
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 1
Broadcom - VMware 2610 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
ИКС 538 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
ESET - ESET Software 1161 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
Adobe Systems 1597 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
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FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 2
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent Stack.Куб МЦОД 7 1
HP Data Protector 17 1
Utilex - Clever Breeze 8 1
Intracom Telecom - OmniBAS 4 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 16 1
HPE ServiceGuard 21 1
Mandriva Linux 87 1
Щербаков Олег 12 1
Белов Константин 8 1
Калашников Евгений 13 1
Серов Дмитрий 3 1
Орехов Владимир 2 1
Мищенко Никита 2 1
Анисимов Игорь 15 1
Бычковский Максим 4 1
Рейман Леонид 1065 1
Щеголев Игорь 699 1
Миньковский Михаил 25 1
Фролов Павел 86 1
Вольпе Борис 92 1
Сушкевич Антон 67 1
Столяр Валерий 9 1
Андронов Сергей 32 1
Семенов Сергей 30 1
Калюжный Игорь 27 1
Карпов Алексей 24 1
Заединов Руслан 47 1
Мякишева Марина 84 1
Зубков Виктор 49 1
Валькович Владимир 15 1
Ясинский Владимир 18 1
Ланина Ирина 18 1
Фосс Валентин 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Украина 7928 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Москва - СЗАО - Строгино 53 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5870 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
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Россия - Крайний Север 350 1
Туркмения - Туркменистан 456 1
Уганда - Республика 92 1
ЮАР - Кейптаун 46 1
Конго - Демократическая Республика 102 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Приватизация - форма преобразования собственности 543 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 133 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Экономический эффект 1342 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 348 1
Налогообложение - ВНО - выявление налогооблагаемых объектов - Налоговая база 29 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
N+1 - Издание 188 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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