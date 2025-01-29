Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167119
ИКТ 13023
Организации 10213
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3384
Системы 24956
Персоны 71081
География 2726
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

Щербаков Олег



29.01.2025 «Т-Банк» стал первым в России банком, импортозаместившим технологический корпоративный центр сертификации 1
19.01.2023 Разработчик российской SLAM-технологии «Диорам» интегрирует систему Dioram Visual Navigation с проектом «Цифрового двойника» дорог Москвы от Digital Roads 1
18.12.2020 Российский разработчик SLAM-технологий привлек 35 млн рублей «ангельских» инвестиций 1
01.09.2015 «Инфосистемы Джет» создали систему управления трафиком для «Высшей школы экономики» 1
16.07.2012 «Ситроникс ИТ» построил мобильный ЦОД для «Высшей школы экономики» 1
30.07.2009 Менеджеры «Ситроникса» выкупили акции компании в рамках опционной программы 1
30.07.2008 Менеджмент «Ситроникса» выкупил акции компании в рамках опционной программы 1
01.07.2008 Совет директоров «Ситроникса» избрал новый состав правления 1
22.05.2008 «Ситроникс» сократил состав правления до 11 человек 1
29.02.2008 Совет директоров "Ситроникса" утвердил новый состав правления 1
06.07.2007 Акционеры «Кванта» избрали совет директоров 1
11.04.2007 "Ситроникс" выделил $155 млн на бонусы для руководства 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Щербаков Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 8
Intracom Telecom - Интраком Телеком 63 4
АФК Система ПАО 1797 3
Квазар-Микро - КМ 163 3
Ситроникс Менеджмент 9 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 2
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 2
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 12 2
Varwin 10 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Ситроникс Потребительская электроника 5 1
Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
Google LLC 11788 1
Microsoft Corporation 24639 1
Meta Platforms - Facebook 4440 1
Dioram - Диорам 3 1
TRINET 9 1
CoinKeeper - Dizrapp - Дизрапп 5 1
SafeTech - СэйфТек 88 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 2
Tesla Motors 397 1
Uber 331 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2952 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1564 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5302 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4608 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5011 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1794 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5048 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1320 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 70 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11065 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13816 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9378 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4753 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1440 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2479 1
SLAM - Simultaneous Localization and Mapping - Система одновременной локализации и построения карты - Метод одновременной навигации и построения карт на базе компьютерного зрения и машинного обучения 20 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 256 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5358 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1440 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6973 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1056 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1230 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7103 1
DeepTech - Глубинные технологии - решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий» 27 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1327 1
Инфосистемы Джет - Jet Subscriber Manager (JSM) 5 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4975 1
Linux OS 9967 1
Красников Геннадий 71 6
Ясинский Владимир 18 6
Луценко Александр 10 6
Асланян Сергей 103 5
Хачатуров Константин 9 5
Миньковский Михаил 25 4
Иванов Дмитрий 88 4
Красовский Александр 29 4
Манос Александр 6 4
Павловский Павел 19 3
Урезченко Сергей 6 3
Мещеряков Василий 2 2
Агеев Максим 33 1
Уткин Евгений 52 1
Ланина Ирина 18 1
Муратов Денис 14 1
Заболотнева Марина 8 1
Фоминская Елена 6 1
Левченко Владимир 6 1
Максименко Евгений 6 1
Довжиков Алексей 7 1
Колесниченко Станислав 5 1
Орехов Владимир 2 1
Бородин Андрей 38 1
Голик Владимир 1 1
Етонов Михаил 1 1
Чупич Берислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 3
Греция - Греческая Республика 980 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 191 1
Украина 7615 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5084 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5768 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6172 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5775 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5981 1
Аудит - аудиторский услуги 2664 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2378 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5115 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11247 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 998 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1050 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще