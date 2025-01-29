Щербаков Олег
Щербаков Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 2
|Tesla Motors 397 1
|Uber 331 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Красников Геннадий 71 6
|Ясинский Владимир 18 6
|Луценко Александр 10 6
|Асланян Сергей 103 5
|Хачатуров Константин 9 5
|Миньковский Михаил 25 4
|Иванов Дмитрий 88 4
|Красовский Александр 29 4
|Манос Александр 6 4
|Павловский Павел 19 3
|Урезченко Сергей 6 3
|Мещеряков Василий 2 2
|Агеев Максим 33 1
|Уткин Евгений 52 1
|Ланина Ирина 18 1
|Муратов Денис 14 1
|Заболотнева Марина 8 1
|Фоминская Елена 6 1
|Левченко Владимир 6 1
|Максименко Евгений 6 1
|Довжиков Алексей 7 1
|Колесниченко Станислав 5 1
|Орехов Владимир 2 1
|Бородин Андрей 38 1
|Голик Владимир 1 1
|Етонов Михаил 1 1
|Чупич Берислав 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144512 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 3
|Греция - Греческая Республика 980 3
|Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 191 1
|Украина 7615 1
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